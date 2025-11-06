Mondkraft heute 6. November 2025 – Mondpause – Venus im Skorpion

Die Mondkraft heute führt am Wendepunkt der kosmischen Kräfte mit positiven Einflüssen durch die Mondpause zum luftig-leichten Mond in den Zwillingen. Venus im Skorpion löst intensive und etwas dramatische Gefühle aus. Nutzen wir die Liebesenergie zur Transformation der Beziehung! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 16.20 im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Schützen – Mond Sextil Neptun – Mond Trigon Pluto – Wendepunkt der kosmischen Kräfte – Venus im Skorpion.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Erledigen wir heute vorerst nur, was unbedingt notwendig ist. Konzentrieren wir uns auf das Wesentliche!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in den Zwillingen

Den ganzen Vormittag werden wir intensiv von Neptun unterstützt, der durch ein Sextil zum Mond dafür sorgt, dass wir eine starke Anziehungskraft ausstrahlen. Neptun als Planet der Seelentiefe und der übersinnlichen Eingebungen schenkt uns auch Einsichten, welche weit über unseren Verstand hinausgehen.

Wir erhalten Kräfte, die uns bislang nicht bewusst waren und uns die Türen zu Liebe und Erfolg öffnen können. Neptun zeigt ausserdem günstige Möglichkeiten auf, die sowohl positiven Einfluss auf unsere wirtschaftliche als auch familiäre Lage haben. Es keimen inspirierende Ideen aus dem Unbewussten auf, die maßgeblich zu unseren Entscheidungen beitragen werden.

In unserer Beziehung herrscht grosses Verständnis für die verborgenen Wünsche und Bedürfnisse des Partners. Wir kommen sehr freundschaftlich und friedlich miteinander aus, weil wir Gespür füreinander besitzen und daher immer einen Draht zueinander finden werden. Mit unserer Sensibilität bekommen wir auch sofort kleinere Unstimmigkeiten mit und können diese lösen, da dieses Sextil die Abkehr von Stolz und Prestige-Denken beinhaltet.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Der starke Einfluss von Machtplanet Pluto wird uns bis zum Ende der Mondpause, die gegen Mittag beginnt, mit ausreichend Energie versorgen, da er im Trigon zum Mond steht und uns durch diesen Aspekt neue Kraft schöpfen lässt. Somit werden wir von dem Energiemangel, den normalerweise eine Mondpause mit sich bringt, nichts zu spüren bekommen. Wir erhalten vielmehr die Möglichkeit, uns im positiven Sinne in vielen Bereichen durchzusetzen.

Wir besitzen zudem äußerst starke Gefühle, die positiv ausgeprägt sind und in sich ein Potential von Geborgenheit tragen, das einem inneren Ruhepol entspricht. So können wir auch in stürmischen Lebenssituationen meist ruhig bleiben und unsere Energien zielorientiert mit großer Konzentration einsetzen. Uns geht es dabei jedoch weniger um kurzfristige persönliche Erfolge, sondern vielmehr um ein grundlegendes Verständnis des Lebens.

Lassen wir uns von den starken Gefühlen leiten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus im Skorpion

Am späten Abend wechselt Liebesplanet Venus in den Skorpion und wird sich bis 30. November 2025 in diesem leidenschaftlichen Zeichen aufhalten. Mit der Venus im Skorpion werden unsere Beziehungen intensiviert, aber auch Eifersucht und Besitzansprüche können nun offensichtlich werden. Erotik, Sinnlichkeit und Sexualität sind in dieser Zeit ebenfalls wichtige Themen, mit denen wir uns beschäftigen sollten.

Die Venus im Skorpion macht uns aber auch deutlich, dass ein gesunder Abstand zum Partner oftmals unumgänglich ist, damit wir Zeit und Raum für uns selbst zu finden. Dies ist nötig, um mit sich selbst ins Reine zu kommen und die bisherigen enttäuschenden und schmerzhaften Erfahrungen wertschätzen zu lernen und sich selbst verzeihen zu können.

Wer seine alten Wunden anschaut und heilen lässt, Frieden macht mit Expartnern, Eltern, Geschwister und dabei immer mehr bei sich selbst ankommt, wird aufhören, seinen Partner zu manipulieren und verändern zu wollen. Man kann ihm dann wahrhaftig auf Augenhöhe begegnen und ihn freilassen.

Die Skorpion-Venus geht aufs Ganze bis hin zur (Selbst-)Zerstörung. Erst die Mühlenräder der seelischen Inquisition führen zur festen Bindung, die im Endeffekt aber sehr viel tiefgründiger und belastbarer ist als bei vielen anderen Venusstellungen. Doch findet sich mit der Venus im Skorpion auch die größte Portion an Leidenschaft und es kann soviel gemeinsame Energie entwickelt werden, dass die Wände einstürzen.

Lassen wir zyklische Transformationsprozesse zu und lösen uns von alten Identifikationen – Leidenschaft ist hierbei ein Weg der Regeneration!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

. Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Manuka Honig ist ein verblüffend vielseitiges und wirkungsvolles Heilmittel und gehört in jede Hausapotheke. Manuka Honig wirkt gegen Bakterien, gegen Viren und gegen Pilze, ist ausserdem antiseptisch, antioxidativ und wundheilend. Halsschmerzen, Schnupfen, Nasennebenhöhlenentzündungen, sowie Bronchialerkrankungen können mit diesem heilkräftigen Honig ebenfalls therapiert werden. Heilkräftiger Manuka-Honig >>>.

. *****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute Auf dem Weg zu einem glücklichen und sinnvollen Leben muss sich jeder mit seinen Fehlern und Stärken, Tugenden und Lastern auseinandersetzen, die sein Leben entweder fördern und stärken oder schwächen und blockieren. Hildegard von Bingens Weg zur Heilung besteht darin, die 35 destruktiven Kräfte der Seele ins Positive umzuwandeln. Hierin liegt der Schlüssel für ein Leben voller Liebe, Lebenslust und Gesundheit. Heilung durch Seelenkraft >>>.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Wir können diese Mond-Energien nutzen, um Probleme anzupacken und eine schwierige Situation als Chance zu sehen, stärker zu werden und zu lernen. Das führt zu mehr positiver Energie, so dass sich schneller eine Lösung finden lässt.

. Viele von uns fühlen sich den Beeinflussungen hilflos ausgeliefert und haben Schwierigkeiten, negative Gedanken abzustellen. Es ist jedoch jederzeit möglich, sich gute Gefühle zu bereiten und schmerzhafte Gefühle zu überwinden. Gefühle verstehen und Probleme lösen >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut:

Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern.

Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht.

Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen und Bäume jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser.

Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen!

Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend.

Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit.

Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen.

Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet.

Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden:

Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen.

Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten.

Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.