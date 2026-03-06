Tagesenergie heute 6. März 2026 – Kraft der Visionen

Die Tagesenergie heute befreit durch die Kraft der Visionen von allen Ängsten und bringt Klarheit in verfahrene Situationen. Baue eine magische Brücke zu deiner Schöpferkraft!

Visionen – also der Glaube an das Unmögliche – sind die eigentliche Voraussetzung, um unser Leben bewusst meistern zu können. Erkennen wir aber auch die Gefahr der Illusionen! Diese können uns von unserem eigentlichen Weg abbringen, indem wir dann plötzlich Dinge wollen, die nun einmal in diesem Leben nicht für uns vorgesehen sind.

Erkennen wir den äußert wichtigen Unterschied zwischen Visionen und Illusionen und werden uns darüber im Klaren, dass wir nur durch das Erkennen des eigenen wahren Seins auch Mitschöpfer unseres Lebens sein können. Nutzen wir die Energien der nächsten Tage, um auch wieder unsere Gefühle am Leben teilhaben zu lassen!

Visionen sind der Schlüssel, um magische Brücken zu unserer Schöpfungskraft zu bauen!

Befreien wir uns aus der dreidimensionalen Sichtweise, die wie Bretter vor unseren Augen wirkt und machen wir dadurch den Weg frei für die Kraft der Visionen. Erkennen wir unser wahres grenzenloses Sein und unsere unzähligen Gaben.

Befreien wir uns von alten Belastungen, Leiden, Gedanken, Krankheiten und Abhängigkeiten. Nutzen wir die Tagesenergie heute, um uns von allem zu lösen, was uns in unserem wahren Sein gefangen hält, blockiert und nicht nährt.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Geben wir uns der Kraft der Visionen vollkommen hin. Wenden wir uns dabei aber auch ganz bewusst unseren Zweifeln zu und lassen wir die Gegenargumente in unser Bewusstsein treten, die uns von der Verwirklichung unserer Visionen abhalten wollen.

Es ist dabei wichtig, ein paar grundlegende Prinzipien zu beherzigen und sich offen und vertrauensvoll dem wundervollen Prozess anzuvertrauen, den das Göttliche für uns vorgesehen hat.

So können wir zum Schöpfer unseres eigenen Lebens werden!

Das Reinigen der Chakren bewirkt eine verstärkte Durchlässigkeit für die höheren Energien und fördert den eigenen Energiefluss, was den Aufstiegsprozess sehr beschleunigt.

Mit Hilfe der aufgestiegenen Meister und geistigen Führer können wir eine Klärung und Reinigung eines jeden einzelnen Chakras durchführen!

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

