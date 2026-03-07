Mondkraft heute 7. März 2026 – Mond im Skorpion am Portaltag

Die Mondkraft heute mit dem tiefgründigen Mond im Skorpion am Portaltag öffnet den Blick für die Wahrheit. Sonne und Merkur sorgen durch die Kraft der Gedanken für mehr Entfaltung. Die spirituelle Verbindung von Venus und Neptun löst liebevolle Impulse aus. Nehmen wir uns unserer Schattenthemen an! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Sonne Konjunktion Merkur – Venus Konjunktion Neptun – Mond am Portaltag.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wenn wir in einer Sache unsicher sind, sollten wir das einfach nicht zeigen. Egal, ob privat oder beruflich, ist es klug, Entschlossenheit und Stärke zu demonstrieren.

Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – M ond im Skorpion

Mit dem Mond im Skorpion am heutigen Portaltag gehen die Gedanken eher in die Tiefe und es besteht eine Rückzugstendenz, um anstehende Fragen der letzten Tage nochmals zu analysieren. Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden können.

Wir haben zwar beim Mond im Skorpion das Bedürfnis nach Intensität, suchen aber instinktiv Situationen und Begegnungen, die tiefe, brodelnde und aufwühlende Emotionen bescheren. Die Mondkraft heute schürt das Feuer der Leidenschaft und kreiert heftige Gefühle, die uns oft nicht loslassen.

Es gibt im Unterbewusstsein viele unterschwellige Wirkweisen, die – solange sie nicht anerkannt werden – zu unbeherrschten, irrationalen Reaktionen führen, Ängste, Hass und Zorn hervorrufen, aber auch zerstörerische Tendenzen freisetzen. Es ist schwer die Ursachen zu erkennen, weil manche Prozesse vom Bewusstsein allein einfach nicht gesteuert werden können.

.

.

Besonders förderlich ist beim Mond im Skorpion heute am Portaltag der Einfluss von Sonne und Merkur, die sich zu einer harmonischen Konjunktion verbinden. Konjunktionen der Sonne mit anderen Planeten haben immer einen großen Einfluss auf unser Leben, da die Sonne dabei sehr stark von dem jeweiligen Planeten beein­flusst und in eine spezielle Richtung gedrängt wird.

Bei der heutigen Konstellation trifft die Willens- und Schöpferkraft der Sonne auf die Kommunikations- und Vermittlungsfähigkeiten von Merkur. Somit stimmt unser eigentliches Wesen mit unserem Denken und der Kommunikation überein.

Wir haben deshalb die Möglichkeit, uns so zu entfalten, dass unsere Vorstellungen damit konform gehen. Merkur und Sonne bringen auch unseren Verstand in Hochform, dabei sollten wir allerdings die Vernunft nicht außer Acht lassen.

Es bedarf klarer Überzeugungen, damit wir wieder in Schwung kommen und Fahrt aufnehmen können!

Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

Eine ganz besonders spirituelle Verbindung gehen am heutigen Portaltag Venus und Neptun ab 12.30 Uhr in einer Konjunktion miteinander ein. Die beiden Planeten der Liebe lösen eine unbändige Sehnsucht nach Geborgenheit aus und stehen für eine tiefe Verbundenheit mit allem Leben.

Wir sind sehr empfindsam, feinfühlig und behutsam, nehmen aber auch unbewusst höhere Schwingungen wahr und lassen uns davon beeinflussen. Dabei schwelgen wir nur allzu gerne in Tagträumen, sollten jedoch darauf achten, die Realität nicht aus den Augen zu verlieren. Durch die Venus Neptun Konjunktion erwächst das Bedürfnis nach der wahren und allumfassenden Liebe.

Allerdings dürfen wir dabei den Neptun-Einfluss nicht ausser Acht lassen, denn er macht uns darauf aufmerksam, dass unser Liebesvermögen und unsere Wachheit gegenüber dem Leben und anderen Menschen noch nicht so weit sind, wie wir das dachten. Nehmen wir diese Lernaufgabe, die uns von Neptun vermittelt wird, mit auf dem Weg zur Liebe.

Geben wir die Hoffnung auf die große Liebe nicht auf, nach der wir schon immer gesucht haben!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion am Portaltag

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

.

.. *****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Es gibt Zeiten, in denen einfach nichts klappt und man kann tun, was man will, die Lage bessert sich nicht. Aber auch wenn alles dunkel erscheint und wir uns wie begraben fühlen, dann werden wir vielleicht gerade wie eine Blume neu gepflanzt. Haben wir also Geduld, wir werden wieder aufblühen!

. 90 Prozent unserer Krankheiten und Schmerzen entstehen durch emotionale Altlasten! Wir wissen jedoch, dass in uns ein enormes Potenzial zur Selbstheilung schlummert. Wenn wir unsere Selbstheilungskräfte sinnvoll und gezielt nutzen, können wir authentischer, gelassener und gesünder werden! Der schamanische Weg >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut: Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten. Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen – auch die im Winterlager! Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen. Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut. Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken. Liebe – Der Skorpion-Mond sorgt für heftige erotische Energien. Da verwundert es nicht, wenn die Nächte leidenschaftlich werden! Beruf/Karriere – Im Job kommen Intrigen und Machtkämpfe auf, von denen wir uns jedoch heraushalten sollten! Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden: Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen. Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor. Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute am Portaltag einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

