Mondkraft heute 7. März 2026 – Mond im Skorpion am Portaltag

Die Mondkraft heute mit dem tiefgründigen Mond im Skorpion am Portaltag öffnet den Blick für die Wahrheit. Sonne und Merkur sorgen durch die Kraft der Gedanken für mehr Entfaltung. Die spirituelle Verbindung von Venus und Neptun löst liebevolle Impulse aus. Nehmen wir uns unserer Schattenthemen an! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: abnehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Sonne Konjunktion Merkur – Venus Konjunktion Neptun – Mond am Portaltag.
.
Tagesmotto der Mondkraft heute:
Wenn wir in einer Sache unsicher sind, sollten wir das einfach nicht zeigen. Egal, ob privat oder beruflich, ist es klug, Entschlossenheit und Stärke zu demonstrieren.
Mondkalender und Portaltag-Mondkraft heute – Mond im Skorpion
Mit dem Mond im Skorpion am heutigen Portaltag gehen die Gedanken eher in die Tiefe und es besteht eine Rückzugstendenz, um anstehende Fragen der letzten Tage nochmals zu analysieren. Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden können.
Wir haben zwar beim Mond im Skorpion das Bedürfnis nach Intensität, suchen aber instinktiv Situationen und Begegnungen, die tiefe, brodelnde und aufwühlende Emotionen bescheren. Die Mondkraft heute schürt das Feuer der Leidenschaft und kreiert heftige Gefühle, die uns oft nicht loslassen.
Es gibt im Unterbewusstsein viele unterschwellige Wirkweisen, die – solange sie nicht anerkannt werden – zu unbeherrschten, irrationalen Reaktionen führen, Ängste, Hass und Zorn hervorrufen, aber auch zerstörerische Tendenzen freisetzen. Es ist schwer die Ursachen zu erkennen, weil manche Prozesse vom Bewusstsein allein einfach nicht gesteuert werden können.
.
Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.
Besonders förderlich ist beim Mond im Skorpion heute am Portaltag der Einfluss von Sonne und Merkur, die sich zu einer harmonischen Konjunktion verbinden. Konjunktionen der Sonne mit anderen Planeten haben immer einen großen Einfluss auf unser Leben, da die Sonne dabei sehr stark von dem jeweiligen Planeten beeinflusst und in eine spezielle Richtung gedrängt wird.
Bei der heutigen Konstellation trifft die Willens- und Schöpferkraft der Sonne auf die Kommunikations- und Vermittlungsfähigkeiten von Merkur. Somit stimmt unser eigentliches Wesen mit unserem Denken und der Kommunikation überein.
Wir haben deshalb die Möglichkeit, uns so zu entfalten, dass unsere Vorstellungen damit konform gehen. Merkur und Sonne bringen auch unseren Verstand in Hochform, dabei sollten wir allerdings die Vernunft nicht außer Acht lassen.
Es bedarf klarer Überzeugungen, damit wir wieder in Schwung kommen und Fahrt aufnehmen können!
Kosmische Energie der Portaltag-Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion
Eine ganz besonders spirituelle Verbindung gehen am heutigen Portaltag Venus und Neptun ab 12.30 Uhr in einer Konjunktion miteinander ein. Die beiden Planeten der Liebe lösen eine unbändige Sehnsucht nach Geborgenheit aus und stehen für eine tiefe Verbundenheit mit allem Leben.
Wir sind sehr empfindsam, feinfühlig und behutsam, nehmen aber auch unbewusst höhere Schwingungen wahr und lassen uns davon beeinflussen. Dabei schwelgen wir nur allzu gerne in Tagträumen, sollten jedoch darauf achten, die Realität nicht aus den Augen zu verlieren. Durch die Venus Neptun Konjunktion erwächst das Bedürfnis nach der wahren und allumfassenden Liebe.
Allerdings dürfen wir dabei den Neptun-Einfluss nicht ausser Acht lassen, denn er macht uns darauf aufmerksam, dass unser Liebesvermögen und unsere Wachheit gegenüber dem Leben und anderen Menschen noch nicht so weit sind, wie wir das dachten. Nehmen wir diese Lernaufgabe, die uns von Neptun vermittelt wird, mit auf dem Weg zur Liebe.
Geben wir die Hoffnung auf die große Liebe nicht auf, nach der wir schon immer gesucht haben!
.
Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion am Portaltag
Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>
.
Tierkreiszeichen Skorpion
Element: Wasser
Tagesqualität: Feuchte
Nahrungsqualität: Kohlenhydrate
Pflanzenteil: Blatt
Körperzone: Geschlechtsorgane
Organsystem: Nervensystem
.
.
Telegram-Kanal der Alpenschau >>>
Die Alpenschau auf Facebook >>>
Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.
Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.
Blume des Lebens Kupferflasche >>>.
Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.
Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!
Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!
Hildegards Favoriten-Kapseln >>>
Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.
Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>
Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.
Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>
Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.
Naturzeolith – hier bestellen >>>
Entdecke mehr von Alpenschau.com
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.