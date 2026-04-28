Mondkraft heute 28. April 2026 – Mondpause – Mond in der Waage

Die Mondkraft heute löst während der Mondpause zum ausgleichenden Mond in der Waage eine kosmische Unordnung aus. Neptun stiftet Verwirrung und sorgt für eine vernebelte Realität. Eine Venus-Pluto-Verbindung schenkt ein tiefes Liebesverständnis. Gehen wir schwungvoll durch diesen Tag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 11.00 Uhr im Sternzeichen Waage – zunehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in den Zwillingen – Mond Opposition Neptun – Mond Trigon Pluto – Venus Trigon Pluto – Mondpause zum Mond in der Waage.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Bringen wir mit Kreativität und neuen Impulsen mehr Schwung in unser Leben!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond in der Waage

Bevor der harmoniesüchtige Mond in der Waage für ausgleichende Energien sorgen kann, müssen wir uns während der immer noch anhaltenden Mondpause, die bereits gestern um 13.15 Uhr begonnen hat und heute um 11.00 Uhr endet, vor Neptun in acht nehmen, der in Opposition zum Mond steht. Wir neigen unter diesem Aspekt zu falschen Wahrnehmungen, da wir uns nur allzu gerne unseren Wunschvorstellungen hingeben.

Durch den Einfluss von Neptun entfliehen der Realität, indem wir unseren Träumen und Illusionen nachhängen. Zudem werden wir von Unsicherheiten geplagt und neigen zur Selbsttäuschung.

Wir werden auch feststellen, dass uns die Dinge nicht so leicht von der Hand gehen, alles deutlich länger Zeit braucht als geplant und immer wieder Unsicherheiten, Chaos oder gar Unehrlichkeiten auftauchen, die uns behindern.

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Unterstützende Energien erhalten wir unmittelbar nach der Mondpause von Pluto, der in einem harmonischen Trigon zum Mond in der Waage steht. Ein Trigon ist so etwas wie ein Königswinkel, eine Kraft, die wir selbstverständlich zur Verfügung haben und dementsprechend die Möglichkeit erhalten, aktiv zu werden und die wirkenden Energien gewinnbringend für unser Leben zu nutzen.

Bei Mond-Pluto-Aspekten treffen die Gefühle und unbewussten Triebe des Mondes immer auf die enormen Widerstands- und Regenerationskräfte von Pluto. Mit dem Trigon von Pluto zum Mond in der Waage verspüren wir intensive Gefühle, die positiv ausgeprägt sind. Außerdem sind wir fähig, vollends mit der Vergangenheit abzuschließen.

Mit Aktivitäten, die Körper und Geist gleichzeitig fordern, können wir die starke Pluto-Energie am besten kanalisieren!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

Eine Verbindung von Waage-Zeichenherrscherin Venus und Machtplanet Pluto schenkt ab 17.30 Uhr wundervolle Liebesenergien, so dass wir die Macht der Liebe in ihrer vollen Intensität zu spüren bekommen. Bei Venus Pluto Aspekten treffen partnerschaftliche Verbindungen auf extreme Neuerungen, denn hier vereinen sich die Verbindungskräfte der Venus mit den enormen Regenerationskräften von Pluto.

Die Venus-Pluto-Verbindung schenkt in erster Linie ein tiefes Liebesverständnis. Wir erleben eigene und fremde Gefühle viel stärker als sonst, haben aber auch ein emotional klares Verständnis und sind sehr realitätsverbunden. Wir sehnen uns nach harmonischen Verbindungen, wobei wir instinktiv wissen, wie wir einen Ausgleich schaffen können.

Durch unsere intensiven Emotionen sind wir in der Lage, anderen klarzumachen, dass eine Partnerschaft noch „mehr“ sein kann, wobei wir das starke Gefühl haben, dass unsere Liebesbeziehungen schicksalhaft sind. Liebe ist für uns die Kraft, mit der die Probleme auf diesem Planeten in den Griff zu bekommen sind.

Öffnen wir uns für die Kraft der Liebe!

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Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

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Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Gifte, Chemikalien und Schadstoffe gehören inzwischen zum Alltag. Die Mikroalge Chlorella kann hervorragend dazu beitragen, die tagtäglich auf unseren Körper einwirkenden Giftstoffe auf einfache Art und Weise zu binden und auszuscheiden. Entgiften mit der Chlorella-Alge >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Wer gerade vor einer wichtigen Entscheidung oder gar einem Neuanfang steht, hat meist große Angst oder gar Panik davor. Das ist völlig normal, denn der Abschnitt in eine neue Lebensphase kostet Kraft und man muss dafür meistens etwas loslassen, was einem jahrelang lieb und teuer war.

. Sei es ein anderer Job, ein Umzug oder ein neuer Partner – man sollte sich auf diesen Veränderungsprozess fokussieren und selbstbewusst und ohne Zweifel in ein neues Leben gehen. Entspannte Nerven und innere Ruhe >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut: Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen. Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen. Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden. Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen. Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll. Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch. Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter. Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen. Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden: Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten. Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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