Mondkraft heute 30. April 2026 – Waage-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Waage-Mond in der Mondpause zum Mond im Skorpion für negative Energien. Merkur stört die Kommunikation und verleitet zu übereilten Reaktionen. Verschieben wir alle wichtigen Angelegenheiten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 21.00 Uhr im Sternzeichen Waage – zunehmender Mond in der Waage zum Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in den Zwillingen Mond Quadrat Pluto – Mond Opposition Merkur – Mondpause zum Mond im Skorpion.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Mondpause kann Zweifel und Mutlosigkeit auslösen. Lassen wir uns nicht verunsichern!

Mondkalender und Mondkraft heute – Waage-Mond in der Mondpause

Die kräfteraubende Mondpause zum Mond im Skorpion, die um 9.00 beginnt und erst um 21.00 Uhr endet, wird uns einen sehr müden und holprigen Tag bescheren. Zudem sorgt während der gesamten Mondpause ein Quadrat zu Pluto für massive Spannungen, die uns belasten werden und für einschneidende Erfahrungen sorgen können.

Oft markiert Machtplanet Pluto entscheidende Wendepunkte und führt einen tiefgreifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Achten wir deshalb den ganzen Tag darauf, was um uns herum geschieht!

Pluto konzentriert sich allgemein gesehen auf den Willen und die Manipulation sowie konsequente Umwandlungen. Ihm geht es um Macht, Transformation und kompromisslose Erneuerung. Mit Pluto stehen außerdem Sexualität sowie Tod und Wiedergeburt in Zusammenhang. So schafft dieser Mond-Pluto-Aspekt leidenschaftliche bis manipulative Emotionen, die jedoch sehr zerstörerisch sein können.

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Wir sind aufgefordert, uns eine Ruheperiode zu gönnen, denn durch die energieraubende Mondpause zum Mond im Skorpion ist dies besonders wichtig, damit wir neue Kraft schöpfen können, um unsere ins Auge gefassten Ziele erneut anzuvisieren.

Es besteht außerdem eine Rückzugstendenz, um anstehende Fragen der letzten Tage nochmals zu analysieren. Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden können.

Vieles wird uns während der Mondpause nicht so leicht von der Hand gehen. Geben wir einfach unser Bestes!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Waage-Mond in der Mondpause

Merkur, der normalerweise für eine klare Denkweise sorgt, durchzieht die Mondpause zum Mond im Skorpion ebenfalls mit negativen Energien, da er in Opposition zum Waage-Mond steht, was vor allem die Kommunikation schwierig gestalten wird. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken.

Unsere Verbindungen zu Freunden stellen sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten. Wir hängen durch den schwierigen Merkureinfluss gedanklich auch in der Vergangenheit fest. Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in vergangene Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen.

Wirken wir unkontrollierbaren Ausbrüchen mit der nötigen Seelenruhe entgegen!

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Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage in der Mondpause

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Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

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Extra-Tipp der Mondkraft heute Get in Tune with the Moon! Verbinden wir uns auf intuitive Weise mit den magischen Kräften des Mondes, die unser Leben in allen Bereichen verbessern können. Wann immer eine wichtige Entscheidung ansteht oder man ein bisschen Unterstützung von oben gebrauchen könnte: Einfach eine Karte ziehen und man erhält wertvolle Orientierungshilfen, innere Klarheit und frische Energie. Moonology – Das Mondorakel >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

. Oft sind wir frustriert über uns selbst, über unsere fehlende Motivation, unsere mangelhaften Anstrengungen und Ergebnisse. Wenn wir jedoch Miracle Morning praktizieren, werden wir endlich unser volles Potenzial ausschöpfen können – und zwar in allen Lebensbereichen. Miracle Morning >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut: Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen. Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen. Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden. Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen. Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll. Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch. Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter. Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen. Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden: Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten. Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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