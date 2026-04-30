Mondkraft heute 30. April 2026 – Waage-Mond in der Mondpause

Die Mondkraft heute sorgt mit dem Waage-Mond in der Mondpause zum Mond im Skorpion für negative Energien. Merkur stört die Kommunikation und verleitet zu übereilten Reaktionen. Verschieben wir alle wichtigen Angelegenheiten! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht bis 21.00 Uhr im Sternzeichen Waage – zunehmender Mond in der Waage zum Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in den Zwillingen Mond Quadrat Pluto – Mond Opposition Merkur – Mondpause zum Mond im Skorpion.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Die Mondpause kann Zweifel und Mutlosigkeit auslösen. Lassen wir uns nicht verunsichern!
Mondkalender und Mondkraft heute – Waage-Mond in der Mondpause
Die kräfteraubende Mondpause zum Mond im Skorpion, die um 9.00 beginnt und erst um 21.00 Uhr endet, wird uns einen sehr müden und holprigen Tag bescheren. Zudem sorgt während der gesamten Mondpause ein Quadrat zu Pluto für massive Spannungen, die uns belasten werden und für einschneidende Erfahrungen sorgen können.
Oft markiert Machtplanet Pluto entscheidende Wendepunkte und führt einen tiefgreifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Achten wir deshalb den ganzen Tag darauf, was um uns herum geschieht!
Pluto konzentriert sich allgemein gesehen auf den Willen und die Manipulation sowie konsequente Umwandlungen. Ihm geht es um Macht, Transformation und kompromisslose Erneuerung. Mit Pluto stehen außerdem Sexualität sowie Tod und Wiedergeburt in Zusammenhang. So schafft dieser Mond-Pluto-Aspekt leidenschaftliche bis manipulative Emotionen, die jedoch sehr zerstörerisch sein können.
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Wir sind aufgefordert, uns eine Ruheperiode zu gönnen, denn durch die energieraubende Mondpause zum Mond im Skorpion ist dies besonders wichtig, damit wir neue Kraft schöpfen können, um unsere ins Auge gefassten Ziele erneut anzuvisieren.
Es besteht außerdem eine Rückzugstendenz, um anstehende Fragen der letzten Tage nochmals zu analysieren. Schon lange Ungeklärtes können wir jetzt beleuchten, damit die Sicht wieder freier wird und gewisse Standpunkte klar definiert werden können.
Vieles wird uns während der Mondpause nicht so leicht von der Hand gehen. Geben wir einfach unser Bestes!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Waage-Mond in der Mondpause
Merkur, der normalerweise für eine klare Denkweise sorgt, durchzieht die Mondpause zum Mond im Skorpion ebenfalls mit negativen Energien, da er in Opposition zum Waage-Mond steht, was vor allem die Kommunikation schwierig gestalten wird. Generell zeigen wir uns emotional sehr wechselhaft, wodurch wir oft unklar denken.
Unsere Verbindungen zu Freunden stellen sich ebenfalls als problematisch dar und wir neigen zu Fehldeutungen sowie Unwahrheiten. Wir hängen durch den schwierigen Merkureinfluss gedanklich auch in der Vergangenheit fest. Dies kann soweit führen, dass wir uns so extrem in vergangene Geschichten verbeißen, dass wir der Realität regelrecht misstrauen.
Wirken wir unkontrollierbaren Ausbrüchen mit der nötigen Seelenruhe entgegen!
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Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage in der Mondpause
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Tierkreiszeichen Waage
Element: Luft
Tagesqualität: Licht
Nahrungsqualität: Fett
Pflanzenteil: Blüte
Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase
Organsystem: Drüsensystem
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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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