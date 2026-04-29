Mondkraft heute 29. April 2026 – kritischer Mond in der Waage

Die Mondkraft heute setzt den Mond in der Waage durch aufwühlende Einflüsse unter Druck. Saturn, Mars und Jupiter sorgen für Spannungen in allen Lebensbereichen. Gehen wir achtsam durch diesen kritischen Tag! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – zunehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in den Zwillingen – Mond Opposition Saturn – Mond Opposition Mars – Mond Quadrat Jupiter.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Mit Kritik an anderen sollten wir es nicht übertreiben!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Waage

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage setzt uns durch negative Aspekte massiv unter Druck. Die extremen Spannungsaspekte sorgen für Schwierigkeiten in allen Lebensbereichen, so dass Beschränkungen und kritische Situationen uns den ganzen Tag zu schaffen machen werden.

Karmaplanet Saturn bringt vom frühen Morgen an vieles in Schieflage, da er Beschränkungen, Gemütsdepressionen, Unzufriedenheit, Eigensinnigkeit sowie Unaufrichtigkeit auslösen kann. Saturn steht nämlich in Opposition zum Mond in der Waage, wobei er vor allem unser Seelenleben beeinflusst, was uns in geistiger Hinsicht hemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt.

Dieser Aspekt löst eine eher depressive Stimmung aus und jede Situation scheint schlimmer zu sein, als sie eigentlich ist. Wir können durch den negativen Saturn-Einfluss auch schwere seelische Krisen und Prozesse durchleben, die uns jedoch durch eine völlige neue Sichtweise auf viele Dinge zu wertvollen Erkenntnissen führen kann, um gestärkt daraus hervorzugehen.

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In Acht nehmen müssen wir uns auch vor Energieplanet Mars, der ebenfalls in Opposition zum Mond in der Waage steht. Es breitet sich ab Mittag dadurch eine aggressive Stimmung aus, so dass wir leicht die Beherrschung verlieren. Emotional gesehen ist unsere Stimmungslage sehr wechselhaft und wir fühlen uns schnell angegriffen.

Durch den Einfluss von Mars verhalten wir uns zudem provokativ und neigen dazu, uns zu sehr auf das Negative zu konzentrieren. Diskussionen fruchten deshalb nicht und es besteht die Tendenz, dass wir auf der eigenen Meinung beharren und auch sehr verletzend sein können, was die Fronten verhärten wird. Daher kommt es aufgrund unterschiedlicher Ansichten oft zu heftigen Diskussionen.

Halten wir unsere Zunge in Zaum!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

Die Mondenergien werden ab 16.00 Uhr dann auch noch von Jupiter getrübt, der ein Quadrat zum Mond in der Waage bildet. Wir werden hierbei stark von unseren Gefühlen gesteuert und legen wenig Sachlichkeit oder Logik an den Tag. Es kann uns zudem die Vergangenheit emotional einholen und Dinge, die wir bereits zur Seite geschoben haben, kommen wieder ins Bewusstsein.

Wir können diese Konstellation jedoch gut nutzen, um uns von alten seelischen Lasten zu befreien. Generell wirken wir allerdings durch das Mond-Jupiter-Quadrat etwas ziellos oder wechselhaft in unseren Vorhaben, außerdem neigen wir zur Verschwendung, die nicht nur dass Geld betreffen, denn wir entledigen uns auch Dingen, die wir nur vermeintlich nicht mehr brauchen.

Befreien wir uns nicht leichtfertig von etwas, was wir hinterher schmerzhaft vermissen könnten!

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Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

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Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

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Mond-Magie der Mondkraft heute Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

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. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut: Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen. Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen. Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden. Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen. Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll. Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch. Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter. Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen. Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden: Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten. Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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