Tagesenergie heute 4. November 2025 – Ziehe positive Energie in dein Leben!

Die Tagesenergie heute bringt die gegensätzlichen Kräfte von Yin und Yang in ein harmonisches Gleichgewicht. Ziehen wir positive Energie in unser Leben!

Durch die Tagesenergie heute kann das ausgewogene Gleichgewicht der Kräfte von Yin und Yang hergestellt werden, sodass wir gleichermaßen aus Yin und Yang schöpfen und in unsere Mitte finden können. Das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Yin und Yang beschreiben Zustände, die nicht starr oder absolut sind, sondern sich immer wandeln können.

In jedem Yin ist ein Anteil Yang enthalten und umgekehrt. Ereignisse oder Strukturen, die Kraft aufnehmen und sammeln, zeigen das Prinzip des Yin. Das Yang dagegen geht nach außen sowie nach oben und neigt dazu, sich zu erschöpfen.

Wenn es uns gelingt, ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Yin und Yang herzustellen, können wir positive Energie in unser Leben ziehen!

Ein erwachtes Herz ist ein Herz, das in liebevoller Verbindung mit jedem Wesen im gesamten Kosmos fühlt. Es macht uns glücklich, weil es lebendig ist.

Wir spüren uns wieder in unserem Leben, denn ein erwachtes Herz ist der Wegweiser zu einer neuen Sicht auf eine Welt jenseits der Polarität.

Meditation und einfachen Übungen helfen dabei, die eigene Aufmerksamkeit verstärkt zu schulen, um wieder zu sich selbst zu finden.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Wenn Yin und Yang in einer ausgewogenen Balance sind, entstehen Harmonie, Gesundheit, Zufriedenheit und Glück. Wenn die beiden Kräfte unausgeglichen sind – oder sich gar bekämpfen, führt dies zu Problemen, Störungen und Krankheiten.

Da Yin zudem „kalt“ ist, kann ein Überschuss an Yin Krankheiten wie Schlaflosigkeit und Mundtrockenheit verursachen. Umgekehrt kann ein Yang-Mangel kalte Gliedmaßen und einen kränklichen Gesichtsausdruck verursachen.

Bring dein Yin und Yang in ein harmonisches Gleichgewicht und stärke deine Gesundheit!

Ted Kaptchuk ist weltweit führender Experte für fernöstliche Medizin und bringt die traditionelle chinesische Heilkunst in Theorie und Praxis auf sehr verständliche Weise nahe.

Ein umfassendes Grundlagenwerk für alle, die die Medizin von Yin und Yang verstehen und anwenden wollen.

Yin und Yang Medizin >>>.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

