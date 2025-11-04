Mondkraft heute 4. November 2025 – Mondpause – Mars in Schütze

Die Mondkraft heute löst während der Mondpause zum Mond im Stier durch schwierige Spannungsaspekte Probleme und Widerstände aus. Der herausfordernde Mars im Schützen schenkt Kraft und Inspiration. Gehen wir Schritt für Schritt an alle Vorhaben heran! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 17.15 Uhr im Sternzeichen Stier – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Waage – Mond Quadrat Pluto – Mars Opposition Uranus – Mondpause – Mars im Schützen.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Mondpause kann Termine zum Platzen bringen. Ärgern wir uns nicht, sondern planen wir einfach neu.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Stier

Die kräfteraubende Mondpause zum Mond im Stier, die sich gegen Mittag durch einen unerklärliche Müdigkeit bemerkbar macht, wird uns einen sehr holprigen Nachmittag bescheren. Zudem sorgt ein Quadrat zu Pluto für massive Spannungen, die uns die ganze Mondpause hindurch belasten werden und für einschneidende Erfahrungen sorgen können.

Oft markiert Machtplanet Pluto entscheidende Wendepunkte und führt einen tiefgreifenden inneren und äußeren Wandel herbei. Achten wir deshalb besonders während der Mondpause zum Mond im Skorpion darauf, was um uns herum geschieht!

Pluto konzentriert sich allgemein gesehen auf den Willen und die Manipulation sowie konsequente Umwandlungen. Ihm geht es um Macht, Transformation und kompromisslose Erneuerung. Mit Pluto stehen außerdem Sexualität sowie Tod und Wiedergeburt in Zusammenhang. So schafft dieser Mond-Pluto-Aspekt leidenschaftliche bis manipulative Emotionen, die jedoch sehr zerstörerisch sein können.

.

.

Mars und Uranus, die sich noch während der Mondpause in Opposition zueinander befinden, werden uns zwei Tage lang besonders zu schaffen machen. Äußerste Vorsicht ist geboten, denn wir neigen durch diesen Aspekt zu Auflehnung und Anmaßung. Ebenso sind wir sehr unbesonnen, weil wir seelische Spannungen verspüren, wobei wir vielleicht auch noch Nervenproben bestehen müssen.

Die größte Gefahr besteht jedoch bei dieser verhängnisvollen Konstellation darin, dass wir durch Unachtsamkeiten in Unfälle verwickelt werden können, sei es im Haushalt, im Arbeitsbereich oder im Verkehr. Mit den massiven Mars-Aspekten steigern sich nämlich Mut und Risikofreude, die in manchen Fällen bis zur Tollkühnheit gehen können.

Die Mars Uranus Opposition macht uns zudem sehr reizbar, ruhelos, zerstörerisch, trotzig, streitbar und intolerant gegenüber anderen Meinungen, denn unser Motto lautet: „Jetzt erst recht!“ Wir sind außerdem aus Prinzip gegen alles und jeden.

Nur durch erhöhte Achtsamkeit kommen wir unbeschadet durch die nächsten beiden Tage!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Mars im Schützen

Tagesbestimmend wird heute in erster Linie der markante Zeichenwechsel von Mars sein, der um 14.00 Uhr vom tiefgründigen Skorpion in den feurigen Schützen wechselt, wo er sich bis zum 6. Januar 2026 aufhalten wird. Mars im Schützen verleiht uns neue Kraft, stellt uns aber auch vor einige Herausforderungen. Der kriegerische Schütze-Mars liebt vor allem die Gegensätze: Er zerstört, aber er schafft auch die Grundlagen für neues Leben, er trennt und er treibt an.

Er weist auch auf innere wie äußere Konflikte hin und markiert die Leidenschaftlichkeit in unserem Leben. Mars in Schütze steht aber auch für starke religiöse und philosophische Überzeugungen – Dogmatismus und Übereifer leider inbegriffen. Geradezu fanatisch verteidigen wir unseren Glauben. Der Rückenwind von Mars im Schützen rührt zudem an wunden Punkten, die allerdings gut zu bewältigen sind.

Solange wir nicht zu viel auf einmal in Angriff nehmen und unseren missionarischen Eifer rechtzeitig zügeln, kommen wir jedoch in grossen Schritten voran! Zwar wird unser Bewegungsdrang aktiviert, bleiben allerdings, was dem Schütze-Zeichen zuzurechnen ist, nicht gerne bei einer Sache. Wir sind aber sehr enthusiastisch, wenn wir uns für etwas begeistern können. Die große Begeisterungsfähigkeit und unsere schwungvolle Art lässt uns deshalb hohe Ziele anzustreben.

Wir sollten aufpassen, dass wir nicht zu fanatisch an die Dinge herangehen!

.

. Tierkreiszeichen Stier Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

. *****

.

. *****

.

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

Kümmern wir uns um unser körperliches und seelisches Wohl, um unsere Energiespeicher aufzutanken und das innere Gleichgewicht zu bewahren.

.

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut:

Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen.

Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln.

Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund.

Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen!

Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann.

Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden.

Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg.

Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden:

Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme!

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig.

Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist.

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden:

Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird.

Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat!

Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

