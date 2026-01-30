Tagesenergie heute 30. Januar 2026 – Gewinne neuen Lebensmut!

Die Tagesenergie heute bringt wundervolle harmonische Schwingungen mit sich, damit Verstand und Gefühl in Einklang gebracht werden können. Stehen wir über den Dingen und gewinnen neuen Lebensmut!

Durch die Harmoniekräfte, die uns von der Tagesenergie heute zur Verfügung gestellt werden, können wir unser gesamtes Sein harmonisieren. Zuerst müssen wir jedoch Körper, Geist und Seele in wohltuende Balance bringen, um uns anschließend mit dem kosmischen Sein in Verbindung bringen zu können.

Harmonie in allen Bereichen widerzuspiegeln, ist nicht nur eine große Aufgabe sondern auch eine große Herausforderung. Wir folgen damit unserer Bestimmung, Meisterschaft und Weisheit zu verkörpern.

Wenn wir jedoch Schönheit, Harmonie und Freude von unserem Umfeld verlangen, dann müssen wir damit beginnen, aus unserem Zentrum heraus zu strahlen und unserer Umwelt das vorzuleben, was wir gerne von ihr zurück haben wollen… Freundlichkeit und Herzlichkeit!

Das Ziel ist “über den Dingen zu stehen” und nicht mehr kämpfen zu müssen!

Allzu leicht verlieren wir im Alltag den Kontakt zu uns selbst. Doch nur, wer sich selbst achtet, wertschätzt und liebt, lebt auch aus seiner ganzen Kraft heraus.

Meditationskarten sind Quellen der täglichen Inspiration und unterstützen uns auf einfache Weise dabei, eine kraftvolle Beziehung zu uns selbst aufzubauen.

Sei du selbst und lebe deine ganze Kraft >>>.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

In einer Welt, die immer hektischer wird, die viele Menschen an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringt, ist es wichtig sich Wohlfühloasen zu schaffen, sich Zeit zu nehmen um zu erkennen was dem Herzen und der Seele gut tut.

Durch die starken Kräfte der Harmonie können wir uns von Leid und Schmerz befreien, uns innerlich stärken und uns nicht von den äusseren Umständen voll vereinnahmen lassen. Durch die harmonischen Schwingungen gelangen wir somit Schritt für Schritt zu Gesundheit von Körper, Geist und Seele.

Wer den Weg ins Innere findet, kann auch neuen Lebensmut finden, wenn das Leben herausfordernd ist!

Affirmationen sind Merksätze, die wir in Gedanken ständig wiederholen, bis sie unsere Gedankenwelt, unser Selbstempfinden und unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie funktionieren als »Verstärker« für unsere Selbstheilungskräfte.

Wie wendet man Affirmationen am besten an? Dieses Hörbuch bietet eine anschauliche und liebevolle Orientierungshilfe für den Gebrauch von Affirmationen in allen Lebenslagen. Es ist ein Wegweiser in eine wundervolle Zukunft mit einem neuen, positiven Selbstbild.

Gewinne neue Lebenskraft >>>.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Portaltag-Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

