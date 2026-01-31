Mondkraft heute 31. Januar 2026 – Mond im Krebs am Tag des Saturn

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs am Tag des Saturn führt in die Tiefe der Seele. Venus und Saturn belasten durch gegensätzliche Energien das Liebesleben. Tanken wir neue Kraft! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Sonne Konjunktion Merkur – Venus Quadrat Saturn – Tag des Saturn.
.
Tagesmotto der Mondkraft heute:
Je lauter die Welt draußen ist, umso wichtiger ist es, auf die leise Stimme des Herzens zu hören.
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs am Tag des Saturn
Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Samstag ist der Tag des Saturn, der heute viel von seiner Strenge verliert und uns dabei hilft, Ordnung zu schaffen – in unseren Gedanken, aber auch im Aussen. Es ist somit Samstags immer die beste Zeit um Keller oder Dachboden zu räumen, aber auch um den Putzeimer zu schwingen und alles auf Vordermann zu bringen.
Organisieren wir uns und kümmern uns um all die Dinge, für die die wir unter der Woche keine Zeit hatten. Durch die Disziplin von Saturn gelingt es uns heute auch besser, den inneren Schweinehund zu überwinden, was wir durchaus für sportliche Aktivitäten nutzen sollten. Vor allem wer gerne joggen oder wandern geht, kann von den Saturn-Energien profitieren.
Bei all dem Tatendrang gilt aber auch, den gefühlsbetonten Mond im Krebs nicht außer Acht zu lassen. Nehmen wir uns deshalb viel Zeit für uns selbst. Vor allem nach einer hektischen Woche ist das wichtig, denn das lädt die Batterien für die nächste Woche wieder auf, die wieder einige Herausforderungen für uns bereithält.
.
Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.
Natur- und Vitalprodukte >>>.
.
Besonders förderlich ist heute der Einfluss von Sonne und Merkur, die sich zu einer harmonischen Konjunktion verbinden. Konjunktionen der Sonne mit anderen Planeten haben immer einen großen Einfluss auf unser Leben, da die Sonne dabei sehr stark von dem jeweiligen Planeten beeinflusst und in eine spezielle Richtung gedrängt wird.
Bei der heutigen Konstellation trifft die Willens- und Schöpferkraft der Sonne auf die Kommunikations- und Vermittlungsfähigkeiten von Merkur. Somit stimmt unser eigentliches Wesen mit unserem Denken und der Kommunikation überein.
Wir haben deshalb die Möglichkeit, uns so zu entfalten, dass unsere Vorstellungen damit konform gehen. Merkur und Sonne bringen auch unseren Verstand in Hochform, dabei sollten wir allerdings die Vernunft nicht außer Acht lassen.
Überstürzen wir nichts!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs
Ein Venus Saturn Quadrat, das 2 Tage anhalten wird, löst die positiven Planeteneinflüsse immer wieder auf und macht uns das Leben und die Liebe schwerer als sie sind. Die gegensätzlichen Energien der Planeten sorgen für Spannungen und Beziehungsprobleme sind vorprogrammiert.
Auch Themen aus der Vergangenheit können sich jetzt wieder auftun und zu neuen Schwierigkeiten entwickeln. Wir erleben ein großes Gefühlschaos und halten uns in Gefühlsäußerungen komplett zurück. Unsere emotionale Zurückhaltung kann zudem dazu führen, dass wir keine tiefe Verbindung zu unserem Partner mehr eingehen können.
Daher sind wir frustriert, weil es mit der Liebe nicht so klappt, wie wir es uns gerne wünschen. Daraus kann sich durchaus eine negative Einstellung zu unseren Beziehungen entwickeln, wenn wir den störenden Einflüssen nicht entgegenwirken.
Gehen wir Beziehungsprobleme, über die wir zu lange hinweg geschaut haben, endlich an!
.
Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs
Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>
.
Tierkreiszeichen Krebs
Element: Wasser
Tagesqualität: Feuchte
Nahrungsqualität: Kohlenhydrate
Pflanzenteil: Blatt
Körperzone: Brustbereich, Lunge
Organsystem: Nervensystem
.
*****
.
Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute
Der Vagusnerv steuert nahezu alle Organe im Körper. Über ihn laufen die Signale vom Gehirn zu allen wichtigen Organen und Muskeln und auch wieder zurück zum Gehirn. Somit steuert und beeinflusst er eine große Bandbreite an Körperfunktionen. Der Vagusnerv ist der Schlüsselnerv für die Balance von Körper, Geist und Seele, so dass viele körperliche und seelische Beschwerden beseitigt werden können.
So aktivierst du deinen Vagusnerv >>>.
.
*****
.
Extra-Tipp der Mondkraft heute
Wir leben in einer Welt voller Gifte. Tagein, tagaus werden wir unaufhörlich mit Umweltschadstoffen und Krankheitserregern bombardiert. Unsere Lebensmittel sind arm an Nährstoffen, und unser Wasser ist mit einer gefährlichen Menge an Schadstoffen belastet. Bei diesen massiven Angriffen auf unsere Gesundheit müssten wir eigentlich alle durch die übermäßige Giftstoffbelastung krank geworden sein – Und das sind wir auch!
Aber die Natur hat uns die Lösung dieser Probleme geschenkt…
Reinigung und Entgiftung von Körper und Seele >>>
.
*****
.
Mond-Magie der Mondkraft heute
Die kosmischen Energien schenken aufbauende Energien und Impulse. Wir müssen nur unser Herz öffnen, sie spüren und in uns aufnehmen.
.
.
Telegram-Kanal der Alpenschau >>>
Die Alpenschau auf Facebook >>>
Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.
Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.
Blume des Lebens Kupferflasche >>>.
Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.
Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!
Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!
Hildegards Favoriten-Kapseln >>>
Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.
Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>
Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.
Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>
Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.
Naturzeolith – hier bestellen >>>
Entdecke mehr von Alpenschau.com
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.