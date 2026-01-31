Tagesenergie heute 31. Januar 2026 – Akzeptiere was ist!

Die Tagesenergie heute integriert durch Akzeptanz mit allem was ist die Energien der Neuen Zeit in unser Leben. Finde zu deiner Wertschätzung zurück!

Durch die Tagesenergie heute werden wir gezwungen, Altes, Hinderliches und Unpassendes loszulassen. Dabei kommen wir manchmal an unsere inneren Grenzen, die es nun gilt durch Akzeptanz aufzulösen. Akzeptanz wird oft missverstanden, da viele von uns immer noch der Meinung sind, sie müssten auch all ihre Fehler und Schwächen als gegeben annehmen. Akzeptanz bedeutet jedoch NICHT, dass wir alles an uns toll finden müssen.

Machen wir uns bewusst, dass wir unsere inneren Grenzen sprengen müssen, denn wir sind längst nicht mehr die, die wir noch vor wenigen Monaten oder gar Wochen waren. Dennoch – alles was durch die Energien der Neuen Zeit in unser Leben integriert wird, hat seine Richtigkeit.

Durch Akzeptanz der Gegebenheiten können wir unsere wahre Größe erreichen und zu unserer eigenen Wertschätzung zurückfinden!

Sich im Leben willkommen zu fühlen und einen guten, liebevollen Kontakt zum eigenen Körper zu haben, sind kraftvolle Quellen für Wohlbefinden, Gesundheit, gute Stressbewältigung und Selbstregulation sowie für bewusste Präsenz.

Diese beiden inneren Reisen unterstützen dich, mit dir selbst verbunden und in dir selbst zu Hause zu sein – für ein ein neues Körpergefühl durch Akzeptanz.

Begib dich in dein wahres Sein >>>

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Akzeptanz ist die Säule, um unsere Seele zu Entfaltung und Wachstum zu führen. Es ist ein starkes Werkzeuge, das unglaublich viel in Bewegung bringen kann. Bestehende Widerstände kommen dadurch in Schwingung und lösen sich nach und nach auf.

Akzeptanz ist der Zugang zum Flow und die Erlaubnis an das Universum, uns zu führen und zu unterstützen. Nutzen wir diese Kraft der Tagesenergie heute, um das größte Wachstum in kürzester Zeit und in der kraftvollsten Weise zu erleben!

Schöpfen wir aus dem Wissen, das uns immer und überall zur Verfügung steht und machen wir uns bewusst, was uns wirklich wichtig ist!



Akzeptanz führt dich zu mehr Wertschätzung deiner gesamten Existenz und ist der Schlüssel für ein gutes Leben – ob im Privaten, im Beruf oder in deinen Beziehungen. Alles steht und fällt damit, wie du dich innerlich siehst und welchen Wert du dir selbst zuschreibst.

Wenn du dich selbst für „wertlos“ hältst, kannst du unmöglich glücklich sein. Hinzu kommt, dass du mangelnde Akzeptanz auch nach außen hin ausstrahlst. Du verhältst dich UNBEWUSST so, als wärst du es nicht wert, geliebt, respektiert und „belohnt“ zu werden.

Akzeptiere was ist und ändere dein Leben >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

