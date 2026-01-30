Mondkraft heute 30. Januar 2026 – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute sorgt durch den Mond im Krebs für einen sanften, aber auch emotional aufwühlenden Tag. Verstandesplanet Merkur blockiert das logische Denken. Lassen wir unseren Gefühlen freien Lauf! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Merkur Sextil Mars – Mond Quadrat Merkur.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Die Stimmung ist jetzt sehr emotional. Vernunft ist deshalb ein gutes Werkzeug, wenn uns die Gefühle zu überwältigen drohen.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs erweckt in erster Linie unsern Wunsch nach Sicherheit und Geborgenheit, wobei vor allem unser emotionales Wohlbefinden eine große Rolle spielt. Der sensible Krebs-Mond weckt die gefühlvolle Seite in uns, gleichzeitig sind wir aber besonders empfindlich und nicht sehr nervenstark, so dass wir auch mit Stimmungsschwankungen rechnen müssen, die für innere Unruhe sorgen können.

Lassen wir unseren Gefühlen allerdings ruhig einmal freien Lauf und nutzen wir die gefühlsbetonten Energien, um alles an die Oberfläche kommen zu lassen, was uns innerlich bewegt, denn einige Erkenntnisse können durchaus bereichernd sein. Der Mond im Krebs unterstützt aber auch die Entfaltung der angenehmen Seiten des Lebens und macht die Grundstimmung empathischer und harmoniebedürftig.

In unseren Herzen wird durch die emotionale Mondkraft heute das Licht der Liebe und des Friedens entzündet. So verspüren wir eine gefühlvolle Atmosphäre, in der wir von viel Verständnis für andere getragen werden.

.

.

Gewisse Situationen können zwar zu einer emotionalen Herausforderung werden, jedoch sorgt die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs auch dafür, dass wir uns wieder mehr um uns selbst kümmern können und zu neuer Seelenkraft finden, wenn wir uns von der Unruhe nicht anstecken lassen.

Da uns der sensible Krebs-Mond in die Tiefen der Seele führt, können wir die Tiefgründigkeit zudem nutzen, um mit uns ins Reine kommen. Wer dabei ehrlich zu sich selbst ist, kann alles was in Schieflage geraten ist, wieder ins rechte Licht rücken.

Bewahren wir unsere Seelenkraft, hören wir auf unser Herz und handeln wir danach!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

Auch wenn die Stimmung durch den Krebs-Mond vorwiegend harmonisch ist, sollten wir auf Merkur achten, der ab dem frühen Nachmittag zum Mond in einem störenden Quadrat steht. Dabei wird unser Denken stark von unserer Gefühlslage bestimmt, so dass wir nicht wirklich objektiv sind und es wird uns auch schwerfallen, schwierige Angelegenheiten zu meistern und einen Ausweg zu finden.

Es sind zwar durchaus gute geistige Anlagen vorhanden, doch werden diese falsch entwickelt. Mit der Wahrheit nehmen wir es ebenfalls nicht so genau. Außerdem führt dieser Aspekte durch den emotionalen Krebs-Mond zu starker Ruhelosigkeit, Nervosität und Inkonsequenz.

Da bei diesen Aspekten oftmals der Verstand stark vom Unterbewusstsein beeinflusst wird, kann man hier mitunter Unentschiedenheit, Unbeständigkeit, mangelnde Aufnahmefähigkeit und geistige Unbeholfenheit feststellen. Meist fehlt uns während dieser Konstellation, die bis zum frühen Abend anhalten wird, der Mut, die eigene Meinung kundzutun. Wir sind in dem Irrglauben gefangen, die Meinung anderer sei mehr wert, oder trauen uns einfach nicht, eine eigene Meinung zu haben.

Wir sollten darauf achten, uns zwar Zeit für unsere Gefühle, aber auch für den kommunikativen Austausch mit anderen zu nehmen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

.

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Gewohnheiten geben ein Gefühl von Sicherheit im Leben – ganz egal, ob es gute oder schlechte sind. Deshalb fällt es einem ja auch oft so schwer, sich das eine oder andere abzugewöhnen, wie z. B. das Rauchen oder das Glas Wein am Abend. Versuchen wir trotzdem, Schlechtes loszulassen. Es ist ein gutes Training, um sich weiterzuentwickeln.

. Wie oft liest man in Motivationsratgebern, dass man durchhalten soll: Gib niemals auf! Dabei liegt manchmal gerade im Loslassen die wahre Stärke. Endlich losgelassen, eröffnen sich plötzlich völlig neue Perspektiven! Wie lange dürfen wir in einer belastenden Situation bleiben? Wie lange dürfen wir trauern? Wir laden dich ein, über das Loslassen nachzudenken und die Impulse für dich selbst zu nutzen. Loslassen >>>.

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut: Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen. Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen. Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen. Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden. Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen. Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen. Beruf/Karriere – Im Beruf werden wir nicht sonderlich erfolgreich sein, da wir für Großprojekte weder die Energie noch die Nerven haben. Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden: Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um! Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen. Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

