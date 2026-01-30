Mondkraft heute 30. Januar 2026 – Mond im Krebs

Die Mondkraft heute sorgt durch den Mond im Krebs für einen sanften, aber auch emotional aufwühlenden Tag. Verstandesplanet Merkur blockiert das logische Denken. Lassen wir unseren Gefühlen freien Lauf! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: zunehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond im Krebs – Merkur Sextil Mars – Mond Quadrat Merkur.
.
Tagesmotto der Mondkraft heute:
Die Stimmung ist jetzt sehr emotional. Vernunft ist deshalb ein gutes Werkzeug, wenn uns die Gefühle zu überwältigen drohen.
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs
Die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs erweckt in erster Linie unsern Wunsch nach Sicherheit und Geborgenheit, wobei vor allem unser emotionales Wohlbefinden eine große Rolle spielt. Der sensible Krebs-Mond weckt die gefühlvolle Seite in uns, gleichzeitig sind wir aber besonders empfindlich und nicht sehr nervenstark, so dass wir auch mit Stimmungsschwankungen rechnen müssen, die für innere Unruhe sorgen können.
Lassen wir unseren Gefühlen allerdings ruhig einmal freien Lauf und nutzen wir die gefühlsbetonten Energien, um alles an die Oberfläche kommen zu lassen, was uns innerlich bewegt, denn einige Erkenntnisse können durchaus bereichernd sein. Der Mond im Krebs unterstützt aber auch die Entfaltung der angenehmen Seiten des Lebens und macht die Grundstimmung empathischer und harmoniebedürftig.
In unseren Herzen wird durch die emotionale Mondkraft heute das Licht der Liebe und des Friedens entzündet. So verspüren wir eine gefühlvolle Atmosphäre, in der wir von viel Verständnis für andere getragen werden.
.
Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.
Natur- und Vitalprodukte >>>.
.
Gewisse Situationen können zwar zu einer emotionalen Herausforderung werden, jedoch sorgt die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs auch dafür, dass wir uns wieder mehr um uns selbst kümmern können und zu neuer Seelenkraft finden, wenn wir uns von der Unruhe nicht anstecken lassen.
Da uns der sensible Krebs-Mond in die Tiefen der Seele führt, können wir die Tiefgründigkeit zudem nutzen, um mit uns ins Reine kommen. Wer dabei ehrlich zu sich selbst ist, kann alles was in Schieflage geraten ist, wieder ins rechte Licht rücken.
Bewahren wir unsere Seelenkraft, hören wir auf unser Herz und handeln wir danach!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs
Auch wenn die Stimmung durch den Krebs-Mond vorwiegend harmonisch ist, sollten wir auf Merkur achten, der ab dem frühen Nachmittag zum Mond in einem störenden Quadrat steht. Dabei wird unser Denken stark von unserer Gefühlslage bestimmt, so dass wir nicht wirklich objektiv sind und es wird uns auch schwerfallen, schwierige Angelegenheiten zu meistern und einen Ausweg zu finden.
Es sind zwar durchaus gute geistige Anlagen vorhanden, doch werden diese falsch entwickelt. Mit der Wahrheit nehmen wir es ebenfalls nicht so genau. Außerdem führt dieser Aspekte durch den emotionalen Krebs-Mond zu starker Ruhelosigkeit, Nervosität und Inkonsequenz.
Da bei diesen Aspekten oftmals der Verstand stark vom Unterbewusstsein beeinflusst wird, kann man hier mitunter Unentschiedenheit, Unbeständigkeit, mangelnde Aufnahmefähigkeit und geistige Unbeholfenheit feststellen. Meist fehlt uns während dieser Konstellation, die bis zum frühen Abend anhalten wird, der Mut, die eigene Meinung kundzutun. Wir sind in dem Irrglauben gefangen, die Meinung anderer sei mehr wert, oder trauen uns einfach nicht, eine eigene Meinung zu haben.
Wir sollten darauf achten, uns zwar Zeit für unsere Gefühle, aber auch für den kommunikativen Austausch mit anderen zu nehmen!
.
Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs
Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>
.
Tierkreiszeichen Krebs
Element: Wasser
Tagesqualität: Feuchte
Nahrungsqualität: Kohlenhydrate
Pflanzenteil: Blatt
Körperzone: Brustbereich, Lunge
Organsystem: Nervensystem
.
.
Telegram-Kanal der Alpenschau >>>
Die Alpenschau auf Facebook >>>
Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.
Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.
Blume des Lebens Kupferflasche >>>.
Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.
Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!
Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!
Hildegards Favoriten-Kapseln >>>
Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.
Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>
Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.
Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>
Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.
Naturzeolith – hier bestellen >>>
Entdecke mehr von Alpenschau.com
Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.