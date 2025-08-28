Tagesenergie heute 28. August 2025 – Grenzen der Angst überwinden

SCHUTZ DER PRIVATSPHÄRE

Die Handyhülle schützt vor ungewollter Überwachung durch sogenannte Tracking-Apps (wie z.B. mSpy) und macht das Abhören eines Handys unmöglich.

Ein Handy kann von unbefugten Dritten wie ein Abhörgerät verwendet werden, indem die Täter von außen auf das Handy zugreifen und die Kamera oder das Mikrofon aktivieren. Auch dieser Zugriff wird durch die Schutzhülle verhindert.

Diese Handyhülle schützt Sie und Ihre Privatsphäre! >>>