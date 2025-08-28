Mondkraft heute 28. August 2025 – Kritischer Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute bringt durch den emotionalen Mond im Skorpion vieles ins Wanken. Pluto, Venus und Uranus lassen die Gefühle hochkochen und legen einige Steine in den Weg. Wirken wir der sorgenvollen Stimmung entgegen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Mond Quadrat Pluto – Mond Quadrat Venus – Mond Opposition Uranus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Halten wir unsere Emotionen unter Kontrolle!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion

Die spannungsgeladenen Energien von Pluto und Venus lassen uns heute nicht zur Ruhe kommen und lösen vor allem emotionale Störungen aus. Da wir durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion in Resonanz mit bisher gemachten Erfahrungen kommen, fällt die Auflösung der unangenehmen Gefühle allerdings besonders schwer.

In vielen Bereichen müssen wir mit unerwarteten Widerständen rechnen, weshalb wir dazu aufgefordert sind, besonders behutsam und sanft miteinander umzugehen, da innere und äussere Spannungen uns zu schaffen machen. Es besteht die Gefahr, dass wir auf viele Situationen zu aggressiv reagieren, um dann später festzustellen, dass uns das Gesagte leid tut.

Die allgemeine Stimmungslage ist eher unruhig, hektisch und unkonzentriert und es gilt Vorsicht walten zu lassen, damit wir durch allzu manipulatives Verhalten keine unnötigen Konflikte auslösen. Die emotionalen Stimmungsschwankungen können sehr intensiv sein und es fällt uns den ganzen Tag schwer, objektiv und gelassen zu bleiben.

.

.

Eine der Aufgaben, vor die uns die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion stellt, ist aber auch das „Loslassen“. Schmerzhafte Erinnerungen aus der Vergangenheit loslassen – und sie als Möglichkeit zum Wachstum und der inneren Reife sehen. Geliebte Menschen loslassen – und sie mit offenen Armen empfangen, wenn sie wiederkommen, es aber auch annehmen, wenn sie sich ganz entfernen.

Sich selbst loslassen, aus der eigenen Umklammerung, aus der eigenen Kontrolle, sich loslassen in das Vertrauen, dass alles fließt und das wir aufgefangen werden, wenn wir uns trauen, offen, weich und verletzlich zu sein.

Die auftretenden Hindernisse erfordern unsere volle Aufmerksamkeit und Konzentration, damit die angespannte Stimmung nicht eskaliert!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

Uranus wird ebenfalls für Belastungen sorgen, da er in Opposition zum Mond im Skorpion steht. Gefühlsbetonte Menschen können darauf sehr heftig mit abrupten Stimmungswechseln, Launen und Unzuverlässigkeit reagieren. Der Mond steht ja für den gesamten Gefühlsbereich und Uranus für die Unangepasstheit und Revolution, der seine Kräfte bei dieser Opposition auch völlig rücksichtslos einsetzen wird.

Die unruhigen Energien, die auf unsere Gefühlswelt einwirken, betreffen vor allem unsere Beziehungen, denn Revoluzzer Uranus will uns aus zu engen emotionalen Bindungen oder von einem zu angepassten Verhalten befreien. Da es sich hier um einen Spannungsaspekt handelt, sind damit Widerstände verbunden, die auch ungewollte Krisen in allen Lebensbereichen auslösen können.

Versuchen wir die innere Ruhe zu bewahren!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Vertrauen ist oft Mangelware, wobei wir auch uns selbst und unseren eigenen Fähigkeiten Misstrauen entgegenbringen. Wir sollten jedoch akzeptieren, dass wir nicht alles kontrollieren können. Warten wir bei Kleinigkeiten ruhig mal ab, ob nicht von allein alles wieder gut wird.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut: Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten. Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen! Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen. Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut. Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken. Liebe – Die Beziehung ist von tiefen Emotionen und einem starken erotischen Verlangen geprägt. Beruf/Karriere – Vermeiden wir Konflikte im Kollegenkreis, denn beim streitbaren Skorpion-Mond gehen die Wogen rasch hoch! Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden: Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen. Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor. Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

