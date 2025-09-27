Tagesenergie heute 27. September 2025 – Urliebe

Die Tagesenergie heute befreit durch die Kraft der Urliebe von den Belastungen des Alltags. Setzen wir unsere mentale Stärke ein!

Wenn wir uns der Kraft der Urliebe öffnen und offen bleiben, strömen wir diese Urliebe auch bedingungslos aus. Dieses freie Strömen unserer bedingungslosen Liebe, die zeitgleich eine grundlegende Qualität und Quantität ist, die aus dem Herzen des Universums und doch von uns selbst kommt, ermöglicht uns alles, was wir im Herzen wollen und was wir selbst im Einklang mit der göttlichen Absicht planen.

Die Fähigkeit, sich dabei im richtigen Augenblick aufs Äußerste zu konzentrieren und die Energien zu bündeln, ist letztendlich für den Erfolg oder die Bewältigung von Herausforderungen ausschlaggebend. Je stärker wir mental gefestigt sind und die Kraft der Urliebe annehmen, desto weniger verspüren wir Ängste und Zweifel auf dem Weg in Richtung Ziel oder in der entsprechenden Situation – auch bei widrigen Umständen.

Führe dir dein Ziel vor Augen und konzentriere dich dabei auf deine positiven Emotionen!

Ohne der harmonischen Verbindung unserer Verstandeswelt mit unserer Intuition werden wir jedoch immer wieder sehr schnell an die Grenzen des menschlichen Gehirns stoßen. Setzen wir deshalb unsere mentale Stärke ein um zu denken, zu fühlen, zu glauben, zu wissen – dann kann sich auch die Kraft der Urliebe immer weiter entfalten.

Die Kraft der Urliebe führt in die bedingungslose Liebe zu uns selbst und ist eine unendlich machtvolle und grundlegende Kraft, die uns zufließt, wenn wir unser Herz wieder öffnen und das innere Kind befreien.

Wenn wir Freundschaft mit dem inneren Kind schließen, bieten sich erstaunliche Möglichkeiten, Konflikte zu lösen, Beziehungen glücklicher zu gestalten und auf (fast) jedes Problem eine Antwort zu finden.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Die Kraft der Urliebe schenkt uns Vertrauen zu den Menschen, zu unserer gesamten Realität und vor allem zu uns selbst. Sie gibt uns Sicherheit, Geborgenheit, Vertrauen und Liebe in einem. Sie drückt das aus, was uns keine Worte jemals vermitteln könnten. Lassen wir also diese Kraft der Urliebe ungehindert in uns strömen und nehmen wir sie auf, damit sich die Belastungen des Alltags auflösen können.

Durch die Kraft der Urliebe können wir auch schöpferisch sinnvoll tätig werden. Ohne die Schubkraft dieser Seite unseres Seins bleibt jeder Schöpferprozess letztendlich wirkungslos. Solange wir nur mit unserem Verstand tätig sind, zerrinnt alles von uns Geschaffene zur absoluten Bedeutungslosigkeit.

Wo Freiheit gelebt, vollzogen und reflektiert wird, kann sich auch unsere mentale Stärke entfalten. Wo immer wir die Freiheit behindern, wird der mentalen Macht die Darstellung verwehrt. Drehen sich unsere Gedanken im Kreis? Fällt es uns schwer das Leben selbst, und im speziellen unser eigenes Leben zu verstehen?

Nehmen wir die Kraft der Urliebe in uns auf!

Erst wenn wir alle Gefühle in unser Denken und Handeln einbinden, können unsere Schöpfungen Bedeutung erlangen. Schöpfungsintelligenz kann nur durch das Einbinden der weiblichen Urkraft entstehen, also nur durch das harmonische Zusammenspiel von mentaler und emotionaler Ebene!

Die Kraft der Urliebe führt uns zu tiefer Erkenntnis und lässt uns heil werden. Anleitungen und Übungen helfen dabei, gesund, munter und frech zu bleiben. So können wir in die ursprüngliche authentische Kraft zurückfinden und die Weiblichkeit mit allen Sinnen leben: selbstbewusst, stark und liebevoll.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

