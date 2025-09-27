Mondkraft heute 27. September 2025 – Mond im Schützen am Mondknoten

Die Mondkraft heute stärkt mit dem Mond im Schützen die Kraft für neue Projekte und löst eine optimistische Stimmung aus. Der aufsteigende Mondknoten weist auf das Lebensziel hin. Widmen wir uns intensiv unseren Zukunftsplänen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Mond Sextil Pluto – aufsteigender Mondknoten – Wendepunkt der kosmischen Kräfte.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nutzen wir die Energie des Schütze-Mondes, um schwierige Aufgaben zu bewältigen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen

Der lebensbejahende Mond im Schützen fordert uns dazu auf, die eingefahrenen Gleise zu verlassen. Richten wir unseren Blick wieder voller Optimismus in die Zukunft und trauen wir uns auch, Träume und Visionen in die Realität umzusetzen. Die Bereitschaft wächst, in allen Bereichen, die wir bis jetzt noch vor uns hergeschoben haben, aktiv zu werden und nach Wegen zu suchen, die uns befähigen, die angestrebten Ziele zu erreichen.

Der nach vorne strebende Mond im Schützen versetzt uns in eine Aufbruchstimmung, so dass wir mit Enthusiasmus, Idealismus und Zuversicht immer wieder dazu angetrieben werden, zu neuen Ufern aufzubrechen. Wir sind voller unbändiger Lebensenergie, können aus dem Vollen schöpfen, haben Lust auf Reisen und eine Horizonterweiterung.

Sollten sich uns dennoch unerwartete Hindernisse in den Weg stellen und unseren Erfolg und unser Wachstum ausbremsen, sorgt der Mond im Schützen dafür, dass wir selbst unter noch so widrigen Umständen alle Hürden überwinden können.

.

.

Unterstützung erhalten wir den ganzen Tag durch Pluto im Wassermann, der sich mit dem Mond im Schützen zu einem Sextil verbindet und unsere Gefühlswelt auf positive Weise beeinflussen wird. Außerdem verleiht uns der Pluto-Einfluss große Widerstandsfähigkeit und starkes Selbstvertrauen.

Die starke Energie von Pluto sorgt auch für einen durchschlagenden Willen, großen Ehrgeiz, Durchsetzungskraft und Mut. Somit können wir alle bestehenden Schwierigkeiten und Hindernisse mit dem nötigen Ehrgeiz überwinden.

Lassen wir uns von den kraftvollen Energien leiten!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen am aufsteigenden Mondknoten

Der aufsteigende Mondknoten weist uns heute auf einen neuen Weg des Wachstums und des Ausdrucks hin und steht für neue Fähigkeiten und Beziehungsmuster. Der Mondknoten symbolisiert zugleich unsere Lebensaufgabe, die Energien und Eigenschaften, die nun entwickelt werden sollen.

Der Schütze-Mond am aufsteigenden Mondknoten kann aber auch durchaus herausfordernd sein. Nehmen wir die Herausforderung an, denn dann werden wir eine bislang unbekannte Kraft in uns entdecken, die uns mit der inneren Quelle verbindet und uns für neue Erfahrungen öffnet.

Der aufsteigende Mondknoten verrät uns zudem, was uns noch zu einem zufriedenen Leben fehlt und wie wir dieses erreichen können. Für den einzigartigen Lebensweg für jeden von uns wirkt der aufsteigende Mondknoten wie ein Wegweiser, doch erst wenn unser Leben mit unserer Bestimmung übereinstimmt, empfinden wir es auch als sinnvoll.

Geben wir unserem Leben eine neue Richtung!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Extra-Tipp der Mondkraft heute

.

*****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut: Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen. Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren. Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden. Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen. Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen. Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen. Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert. Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden. Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

.

