Tagesenergie heute 26. September 2025 – Selbstliebe

Die Tagesenergie heute öffnet den Zugang zur Selbstliebe, damit durch ein gestärktes Selbstwertgefühl die Selbstheilung geschehen kann. Gehen wir den Weg zur Liebe unseres Lebens!

Selbstliebe ist das Natürlichste auf der Welt. Sie ist die Grundvoraussetzung für ein glückliches Leben, liebevolle zwischenmenschliche Beziehungen und einen gesunden Körper. Und dennoch haben viele von uns ihre angeborene Fähigkeit, sich selbst zu lieben, im Laufe ihres Lebens durch unterschiedliche Begegnungen und Erfahrungen, teilweise oder zur Gänze verlernt.

Wir leben zudem in einer Gesellschaft, in der es nicht „normal“ ist, sich selbst für wertvoll zu halten oder gar ein Liebesbekenntnis für sich selbst auszusprechen. Selbstliebe Fehlanzeige! Die Tagesenergie heute führt uns mit der Kraft der Selbstliebe zu einem natürlichen Selbstwertgefühl.

Wenn wir uns selbst lieben, kann auch die Selbstheilung funktionieren!

Lassen wir die schöpferische Tatkraft dieser Tagesenergie heute in uns zu, damit wir einen neuen Weg der Selbstliebe gehen können. Selbstliebe ist keine Idee, sie ist ein Bewusstseinszustand, der uns zu unserem wahren Sein führt.

Je weniger wir uns selbst lieben, desto mehr sehnen wir uns danach, von anderen gemocht, akzeptiert und geliebt zu werden. Weil wir uns selbst nicht geben, was wir brauchen, sind wir süchtig nach der Zuwendung, Liebe und Anerkennung anderer, um dieses Bedürfnis zu stillen.

Sobald wir uns selbst, Körper, Geist und Seele mit allen unseren Gefühlen annehmen, verändert sich unser Leben ins Positive, privat und beruflich. Liebe dich selbst und das Leben sagt JA zu dir!

Rituale, Übungen und Meditationen zur Selbstliebe >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Probleme mit unseren Mitmenschen haben festen Bestand, solange wir uns nicht selbst lieben und uns so annehmen können, wie wir eben nun mal sind. Dies wird uns nur gelingen, wenn wir mit der Kraft der Selbstliebe die notwendigen Schritte für eine Veränderung in unserem Leben setzen!

Sind wir jedoch nicht bereit diesen Schritt aus vollem Herzen durchzuführen, können wir sicher sein, dass sich dieses Thema nicht lösen lässt. Nur mit der Kraft der Selbstliebe können wir zu unserem waren Wesen zurückzukehren.

Das 4. Chakra, das Herzchakra wird in Sanskrit „Anahatta“ genannt, was „ungebrochen“ bedeutet und als der Sitz der Balance und dem Einssein mit den Emotionen betrachtet wird.

Das Herzchakra ist das Zentrum der bedingungslosen Liebe für uns selbst, unseren Emotionen und unseren Gedanken!

Wenn wir uns also wieder für unsere eigene bedingungslose Selbstliebe öffnen und offen bleiben, strömen wir sie auch bedingungslos aus. Dieses freie Strömen ermöglicht uns alles, was wir im Herzen wollen und was wir selbst im Einklang mit der göttlichen Absicht planen.

Wenn du dich selbst liebst, wirst du dich nicht mehr selbst kritisieren. Du nimmst dich liebevoll an mit all deinen Schwächen und gehst respektvoll und wertschätzend mit dir um. Das schenkt dir Ruhe und Zufriedenheit, die sich auch nach außen hin bemerkbar macht!

Stärke die Kraft deines Herzens und entfache die Flamme der bedingungslosen Liebe!

Öffne dein Herzchakra >>>.

Wir erlangen dann fast wie nebenbei Glück, Freude, Erfolg, Gesundheit, ein sich ständig erweiterndes Bewusstsein, die sogenannten „übernatürlichen Fähigkeiten“ und letztlich unsere Freiheit und Leichtigkeit im Erleben der Liebe.

Lass dich auf den spirituellen Weg der Selbstliebe ein, der dein Leben für immer verändern wird!

Sei dir selbst dein bester Freund >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

