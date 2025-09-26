Mondkraft heute 26. September 2025 – Mond im Skorpion – Mondpause

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion am Tag der Venus lässt die Herzen höher schlagen. Jupiter und Saturn führen mit positiven Einflüssen durch die Mondpause zum Mond im Schützen. Lassen wir uns nicht ausbremsen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 23.00 Uhr im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Mond Trigon Jupiter – Mond Trigon Saturn – Tag der Venus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns ein wenig treiben und planen nichts Außergewöhnliches für den Abend. Einfach mal sehen, was sich so ergibt!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion am Tag der Venus

Freitag ist der Tag der Venus, die als Liebesplanet ganz allgemein für Liebe, Harmonie und Schönheit steht und die Herzen höher schlagen lässt. Für Singles ist deshalb der Freitag perfekt für eine erste Verabredung, denn die Chancen auf die große Liebe stehen gut. Für bestehende Partnerschaft hingegen ist es die richtige Zeit für einen Kuschelabend, um sich wieder näherzukommen.

Nutzen wir den Tag der Venus, um uns mit anderen Menschen zu verbinden. Und wenn ein wichtiges Fest gefeiert werden soll, dann sollte man es definitiv auf einen Freitag legen. Liebesplanet Venus wird dafür sorgen, dass die Atmosphäre magisch und voller Spaß ist.

In Sachen Schönheit gilt: Egal ob Friseur, Parfüm oder Schuhe – gönnen wir uns ruhig etwas Luxus. Sogar für finanzielle Investitionen ist immer der Freitag am besten geeignet. Der Tag der Venus ist aber auch unserer Selbstliebe gewidmet, die es zu stärken gilt.

.

.

Glücksplanet Jupiter schüttet vom frühen Morgen an sein Füllhorn über uns aus, da er sich mit dem Mond im Skorpion zu einem förderlichen Trigon verbindet. Jupiter weist durch diesen Aspekt auf Bereiche hin, wo wir das Beste erreichen wollen: Fülle, Freude, Leichtigkeit, Erfolg. Es geht dabei um Wachstum und Expansion, wobei es uns gelingt, anspruchsvolle und komplizierte Aufgaben zu meistern.

Dieses Mond Jupiter Trigon steht für Reichtum auf allen Ebenen, wobei der emotionalen Seite eine ganz besondere Bedeutung zukommt, so dass wir auch in der Partnerschaft von dieser Verbindung profitieren können. Es herrscht Vertrauen und Nähe, und dadurch bestärkt gewinnen wir an Zuversicht, die wiederum Ausgangspunkt für unsere Weiterentwicklung ist.

Nutzen wir den positiven Einfluss von Jupiter deshalb in erster Linie für unsere Beziehungen, denn wir erkennen unsere Partnerschaften als sinn- und wertvoll an und können diese weiter ausbauen. Weil wir die gleichen Wünsche und Hoffnungen bezüglich unserer Zukunft wie der Partner hegen, werden wir uns in die gleiche Richtung entwickeln und lange oder sogar für immer zusammenbleiben.

Öffnen wir uns den Glücksquellen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion in der Mondpause

Saturn wird uns durch eine trigonale Verbindung zum Mond während der Mondpause zum Mond im Schützen hilfreich unter die Arme greifen, die bereits ab 16.00 Uhr zu spüren sein wird. Wir verfügen durch diese Saturn-Mond-Verbindung über eine logische Betrachtungsweise und organisatorisches Talent, so dass uns die Mondpause heute nichts anhaben kann. Wir können zudem an bereits bestehenden Strukturen anknüpfen, wobei es uns sogar gelingen kann, diese dann weiter auszubauen.

Voller Verantwortungsbewusstsein und Pflichtbewusstsein können wir diejenigen Ziele verfolgen, die uns ein gewaltiges Stück weiter auf unserem Weg zum Erfolg bringen können. Um zukünftige Vorhaben zu verwirklichen, gehen wir unter diesem Aspekt besonders clever vor und zeigen geschäftliches Geschick.

Kümmern wir uns um unser Weiterkommen!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

.

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

.

*****

.

.

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Das ist ein guter Tag für alle Vorhaben, die ein wenig Mut erfordern. Eine Redensart besagt: „Wer etwas wirklich will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Ausreden.“ In diesem Sinne ist es nun an der Zeit, sich einen Ruck zu geben und direkt auf sein Ziel los zu gehen.

. Innere Sicherheit spüren, vertrauensvoll leben und sich gut geführt wissen – wäre das nicht schön? Wenn wir unserer Intuition, der Weisheit unserer Seele, folgen und uns mit dieser verbinden, kann unser Wunsch Realität werden. Inneres Navi zum Glück >>>

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut: Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten. Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen! Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen. Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut. Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken. Liebe – Die Beziehung ist von tiefen Emotionen und einem starken erotischen Verlangen geprägt. Beruf/Karriere – Vermeiden wir Konflikte im Kollegenkreis, denn beim streitbaren Skorpion-Mond gehen die Wogen rasch hoch! Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden: Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen. Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor. Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

