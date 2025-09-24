Tagesenergie heute 24. September 2025 – Emotionale Heilung

Die Tagesenergie heute ermöglicht die Befreiung von allen Ängsten, Begrenzungen und Blockaden, damit emotionale Heilung erfolgen kann.

Nutzen wir die Tagesenergie heute um genau hinzuschauen, wenn sich noch einmal bestimmte Themen der Vergangenheit zeigen. Schließen wir unsere Lebensthemen ab, die uns immer noch belasten, dann werden sich diese Themen heute zum letzten Mal zeigen.

Wir haben somit durch die Kraft der Auflösung die einzigartige Gelegenheit, uns von allen Ängsten, Begrenzungen und Belastungen zu befreien, damit emotionale Heilung möglich wird.

Die Tagesenergie heute hilft uns auch dabei, schnell und entschieden auf diverse Lebenslagen zu reagieren. Entzünden wir unser Lebenslicht und lassen alle nicht gewünschten Lebensumstände los, indem wir uns energetisch reinigen und das kraftvolle kosmische Licht in uns aufnehmen.

Alles was hilft, sich geborgen, angenommen und geliebt zu fühlen und sich seiner Bedürfnisse bewusst zu werden, wird uns zur Verfügung gestellt!

Die wirkenden Energien ermöglichen auch einen leichteren Zugang zu den Themen der Seele. Lassen wir uns von der Intuition leiten und hören wir auf die innere Stimme um zu erkennen, was uns gut tut oder nicht.

Beginne jetzt mit der fantastischen Abenteuerreise zum größten Wunder dieses Universums – zu dir selbst. Diese Entdeckungsreise wird die wunderbarste Reise sein, die du je gemacht hast!

In der Akasha-Chronik ist alles gespeichert, was die Seele jedes Menschen im bisherigen Verlauf ihrer Existenz erfahren hat – und auch alle ihre zukünftigen Möglichkeiten. Es sind unschätzbar wertvolle Informationen, die uns dabei helfen, Liebe, Heilung und Erfüllung zu finden.

Antworten auf deine Lebensfragen

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Die Tagesenergie heute bringt uns außerdem in tiefe Verbindung mit der Wahrheit und Energie unserer Seele, wodurch eine kontinuierliche Verwandlung ermöglicht wird. Nach jedem erfolgreichen Auflösen von belastenden Gefühlen ist jedoch eine energetische Lücke entstanden.

Diese Lücke gilt es nun wieder aufzufüllen. Ansonsten könnten sich hier unliebsame Energien einnisten. Da wir Schöpferwesen sind, können wir diese Lücke ganz bewusst mit segensreichen Attributen, wie etwa Licht und Liebe füllen.

Wenn wir voller Achtsamkeit den Weg des Lichts gehen, erwächst unsere innere Bereitschaft, dem Leben mit Liebe zu begegnen!

Lassen wir Licht und Liebe bis in die Tiefen unserer Seele dringen, damit unser Lebenslicht in alle Bereiche des Seins die Erleuchtung bringen kann. Nutzen wir die energetischen Einflüsse, um uns mit der Kraft der Auflösung von allen Abhängigkeiten in unserem Leben zu befreien, damit die Entfaltung der Seele erfolgen kann.

Basierend auf der Solfeggio-Frequenz 639 Hz, die für Miteinander, Herzöffnung und harmonischen Austausch steht, fördert diese Heilmusik innere Balance, emotionale Heilung und spirituelle Rückverbindung.

Zusätzliche Frequenzen wie 197 Hz und 1150 Hz unterstützen die Herz-Hirn-Kohärenz und die Zellheilung.

Emotionale Heilung durch Herzöffnung

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel

