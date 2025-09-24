Mondkraft heute 24. September 2025 – Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion löst vehemente Reaktionen und Gegenreaktionen aus. Ein besonders schwieriger Aspekt bringt Auseinandersetzungen und Machtkämpfe mit sich. Die kraftvolle Verbindung von Sonne und Pluto lösen die negativen Einflüsse auf. Halten wir nicht stur an unseren Vorstellungen fest! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Mars Quadrat Pluto – Sonne Trigon Pluto.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Besorgnis ist wie das Beten darum, dass deine schlimmsten Befürchtungen eintreten!

(Weisheit der Hopi-Indianer)

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion

Die Mondkraft heute setzt uns mit dem Mond im Skorpion durch stürmische Energien gewaltig unter Druck. Wir müssen mit massiven Störungen rechnen, die uns vorerst nicht zur Ruhe kommen lassen. Vor allem Machtplanet Pluto – als Zeichenherrscher des Skorpions – wird einiges von uns abverlangen und seinen negativen Einfluss bis zum späten Nachmittag besonders deutlich spüren lassen.

Da er sich zudem in einem Quadrat zu Energieplanet Mars befindet, ist dieser Tag mit Aggressionen durchzogen, denn angestaute Wut kann sich immer wieder entladen, wobei allzu vehemente Reaktionen zu Gegenreaktionen führen, die langanhaltendende Konflikte auslösen können.

Da wir heute zudem in Resonanz mit bisher gemachten Erfahrungen kommen, fällt die Auflösung der unangenehmen Gefühle besonders schwer. Auseinandersetzungen und Machtthemen können uns zusätzlich belasten, so dass wir immer wieder für Entspannungsmomente sorgen sollten.

Halten wir vor allem nicht stur an unseren Vorstellungen fest. Versuchen wir ein „Entspannungsritual“ in den Alltag einzubauen, denn Neptun steht uns dabei hilfreich zur Seite. Wir können uns vom Fluss des Lebens tragen lassen, wenn wir uns von unseren Plänen und Vorhaben nicht einengen lassen.

Geben wir den negativen Einflüssen nicht zu viel Raum!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

Gegen 17.00 Uhr werden die negativen Einflüsse von Pluto abgeschwächt und durch ein Trigon, dass er mit der lebensspendenden Sonne bildet, werden wir mit einem deutlichen Energieschub belohnt. Diese Verbindung schenkt uns unbändige Lebens- und Tatkraft, stärkt unser Selbstbewusstsein und die Durchsetzungskraft, so dass wir vieles erledigen können, wozu uns bis zu diesem Zeitpunkt die nötige Energie gefehlt hat.

Mit diesem Trigon sind wir außerordentlich konzentriert und temperamentvoll und haben stets den Durchblick, denn wir erkennen den Kern einer Gegebenheit und wissen, wie wir unsere Kräfte gezielt zum Einsatz bringen. Wir besitzen die Fähigkeit zur Erneuerung, Optimierung und kompletten Transformation in verschiedenen Lebensbereichen.

Wir finden unter diesem Aspekt aber auch geistige Versenkung, indem wir meditieren. Oftmals weckt das Sonne Pluto Trigon zudem ein Interesse an Yoga, Heilkunst, Okkultismus und Magie. Allgemein sind wir sehr intuitiv veranlagt und verfügen womöglich sogar über übersinnliche Fähigkeiten. Die positiven Sonne-Pluto-Kräfte versprechen nicht zuletzt starke Regenerationskräfte im Krankheitsfall.

Mobilisieren wir unsere Kraftreserven, um einen wichtigen Schritt nach vorne zu machen!

Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

Tierkreiszeichen Skorpion

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

Taurin ist eine Aminosäure, die eine Vielzahl von wichtigen Funktionen im Körper erfüllt und vielfältige Wirkungen hat. Es wirkt antioxidativ, entzündungshemmend und spielt eine Rolle bei der Energieproduktion, Osmoregulation und der Bildung von Gallensäuren. Taurin ist auch wichtig für die Herzfunktion, das Nervensystem und die Augen.

Adina Markowz, bekannt als die »Minimalismuse«, hat alles aussortiert, was nicht mehr zu ihrem Leben passte – und dabei volle Schränke und überfüllte Terminkalender gegen etwas viel Wertvolleres eingetauscht: Klarheit, Leichtigkeit und Lebendigkeit. Ganz ohne Zwang, Druck oder Verzicht. In spielerischen, tiefgreifenden und leicht anwendbaren Übungen zeigt sie dir, wie du Minimalismus in verschiedenen Lebensbereichen für dich nutzen kannst.

Mond-Magie der Mondkraft heute Auch wenn uns der Alltag auf die Nerven geht – eine gewisse Routine, Struktur und das Einhalten von Gewohnheiten geben uns ein sicheres Gefühl. Darauf sollten wir auf keinen Fall verzichten. Es schadet aber auch nicht, ab und zu einfach mal etwas anders zu machen, um sich auf die Veränderungen des Lebens einzustellen und zu lernen, flexibel darauf zu reagieren.

Selbst in einer Zeit voller Umbrüche und Herausforderungen brauchen wir uns von unseren Ängsten und Sorgen nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Indem wir uns jeden Tag ganz bewusst dafür entscheiden, dem Weg der Liebe und Akzeptanz zu folgen, lösen wir unsere egobasierten, blockierenden Ängste auf und finden zu ungeahnter innerer Freiheit.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut: Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten. Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen! Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen. Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut. Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken. Liebe – Die Beziehung ist von tiefen Emotionen und einem starken erotischen Verlangen geprägt. Beruf/Karriere – Vermeiden wir Konflikte im Kollegenkreis, denn beim streitbaren Skorpion-Mond gehen die Wogen rasch hoch! Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden: Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen. Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor. Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

