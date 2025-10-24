Tagesenergie heute 24. Oktober 2025 – Weg der Klarheit

Die Tagesenergie heute führt auf den Weg der Klarheit. Es stehen alle Türen offen, die das Leben zum Erblühen bringen können. Treffen wir die richtigen Entscheidungen!

Ausgleichende Kräfte wirken mit der Tagesenergie auf uns ein und bringen Klarheit in viele Situationen. Es ist die Zeit, sich zu fragen, in welchen Bereichen das eigene Leben vielleicht mehr Ordnung und Struktur braucht. Was kann entrümpelt werden und wohin führen die nächsten Schritte?

Sehnen wir uns nicht alle nach einem freudvollen und harmonischen Leben? Dieser Tag ist besonders gut geeignet, um sich auf die Suche nach der Klarheit im Leben zu machen, denn alle Türen stehen offen! Wir gelangen auf unserem Weg der Klarheit zu der Erkenntnis, warum wir gerade in dieser herausfordernden Zeit des Bewusstwerdens leben.

Durch Klarheit in unserem Sein können wir auf die Schöpfungsintelligenz zugreifen!

Auf dem Pfad in eine neue Dimension des Seins steht die Heilige Geometrie als machtvolles Werkzeug der Energiearbeit jederzeit zur Verfügung. Die heiligen Schöpfungsmuster können in nahezu allen Lebensbereichen angewandt werden – um Heilungsprozesse zu intensivieren, für wirkungsvolle Bewusstseins- und Seelenarbeit, persönliche Ausrichtung und Lebensgestaltung oder bei der Erdheilung.

Heilige Geometrie wirkt in allem vom Kleinsten bis ins Größte. Richten wir uns nach ihr aus, kommen wir in Einklang mit dem höchsten Licht und entfalten unsere Schöpferkräfte. Eingebettet in das Feld der unbegrenzten, harmonisch fließenden Lebensenergie, können wir uns vertrauensvoll führen lassen, bringen unser eigenes göttliches Licht zur Entfaltung und erschaffen in unserem Leben erneut das Paradies auf Erden.

Lichtvolle Schöpfungsenergie für jeden Tag >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Heute herrscht zwar eine Energie mit starkem Bezug zum Hier und Jetzt und trotzdem kann es sein, dass auch etwas Verborgenes zu Tage gefördert wird. Innere und äußere Erkenntnisse werden auf diesem Weg der Klarheit ans Licht getragen, wobei auch verborgene Schattenanteile an die Oberfläche drängen werden.

Der neue Weg der Klarheit sollte von all denjenigen beschritten werden, die den Mut haben, ehrlich zu sich selbst zu sein und es leid sind, nicht zu wissen, ob man den eigenen Erwartungen oder den Erwartungen anderer folgen sollte.

Machen wir uns bewusst, welche Ziele wir uns setzen können, die auch wirklich zu uns passen. Ziele, die wir selbst für sinnvoll halten und nicht solche, die andere uns vorgeben wollen.

Treffen wir Entscheidungen, mit denen wir uns wirklich wohl fühlen!

Wünschst du dir nicht ein Leben voller Freude, Harmonie und Glück? Suchst du inneren Frieden und das Gefühl bei dir selbst angekommen zu sein?



Öffne dich für ein wunderbares Leben und erinnere dich daran, wer du wirklich bist. So schaffst du es, die Stimme deines Herzens wieder zu hören!

Dein Weg ins Glück >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Blog per E-Mail abonnieren