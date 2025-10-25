Mondkraft heute 25. Oktober 2025 – schwungvoller Mond im Schützen

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen lässt den Wunsch nach Freiheit übermächtig werden und lädt uns ein, mit neuem Schwung durchs Leben zu gehen. Eine Venus-Pluto-Verbindung schenkt ein tiefes Liebesverständnis. Merkur und Saturn stärken die Konzentration. Bemühen wir uns um eine korrekte Kommunikation! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Schütze – Mondphase: zunehmender Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Venus Trigon Pluto – Merkur Trigon Saturn – Wendepunkt der kosmischen Kräfte.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Zuversicht und Optimismus herrschen vor, so dass wir nun vieles anpacken können – Treffen wir schon längst fällige Entscheidungen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Schützen

Die Grundstimmung ist durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen positiv und lebensbejahend. Wir gehen offen und neugierig auf Menschen und Erlebnisse zu und sind wie immer bei dieser Mondstellung schnell zu begeistern. Mit beinahe unerschütterlichem Optimismus glauben wir außerdem an das Gute im Menschen. Bis Mittag können wir uns ohne störende Konstellationen ganz konzentriert auf die Ziele fokussieren, die wir erreichen wollen.

Zudem gelingt es uns durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen besser mit Schwierigkeiten und Herausforderungen fertig zu werden. Es ist jedoch auch ein günstiger Zeitpunkt um einen Fehler einzugestehen. Zeigen wir Toleranz gegenüber anderen, wenn diese nicht so perfekt sind wie wir selbst und vermeiden wir Egoismus und Überheblichkeit.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Die tagesbestimmende Verbindung von Venus und Pluto schenkt wundervolle Liebesenergien, so dass wir die Macht der Liebe in ihrer vollen Intensität zu spüren bekommen. Bei Venus Pluto Aspekten treffen partnerschaftliche Verbindungen auf extreme Neuerungen, denn hier vereinen sich die Verbindungskräfte der Venus mit den enormen Regenerationskräften von Pluto.

Die Venus-Pluto-Verbindung schenkt in erster Linie ein tiefes Liebesverständnis. Wir erleben eigene und fremde Gefühle viel stärker als sonst, haben aber auch ein emotional klares Verständnis und sind sehr realitätsverbunden. Wir sehnen uns nach harmonischen Verbindungen, wobei wir instinktiv wissen, wie wir einen Ausgleich schaffen können.

Durch unsere intensiven Emotionen sind wir in der Lage, anderen klarzumachen, dass eine Partnerschaft noch „mehr“ sein kann, wobei wir das starke Gefühl haben, dass unsere Liebesbeziehungen schicksalhaft sind. Liebe ist für uns die Kraft, mit der die Probleme auf diesem Planeten in den Griff zu bekommen sind.

Öffnen wir uns für die Kraft der Liebe!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

Konzentration und gutes Erinnerungsvermögen bringt ein Merkur Saturn Trigon mit sich. Dieser harmonische Aspekt macht es möglich, erworbene und kommunizierte Informationen konkret umzusetzen. Möglicherweise werden neue und alte Möglichkeiten diskutiert und abgewogen, vielleicht kommen auch neue Informationen an die Öffentlichkeit.

Dieser Aspekt ist zudem günstig für all jene Berufe, bei denen man exakt und methodisch denken muss sowie eine gute Konzentration benötigt. Wir haben einen Sinn für Strukturen und handwerkliches Fingerspitzengefühl. Diese Zeit eignet sich auch für vertragliche Vereinbarungen, weil wir jetzt besonders geordnet denken können.

Generell fällt uns auch das Lernen leicht, denn wir verfügen über ein ausgezeichnetes Erinnerungsvermögen und sind sehr aufmerksam. Weiterhin besitzen wir Geduld sowie die Fähigkeit, unsere Ideen auch praktisch in die Tat umzusetzen.

Wir sollten jedoch achtsam sein, dass wir unangemessene Emotionen aus wichtigen Gesprächen raushalten!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Nutzen wir die kreativen und schöpferischen Impulse in der Vollmondphase, um den Beginn einer neuen Lebensphase anzustoßen.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut: Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen. Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren. Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden. Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen. Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen. Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen. Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert. Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden. Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

