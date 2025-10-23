Tagesenergie heute 23. Oktober 2025 – Transformation und Heilung

Die Tagesenergie heute ermöglicht den Zugang zu Heilung und Transformation. Lassen wir eine tiefe innere Reinigung zu!

Die Narben der Seele werden weichen und der Heilung Platz schaffen. Abhängigkeiten, gedankliche Probleme, selbst erschaffene karmische Verstrickungen, all dies können wir nun leichter der Wandlung und Transformation übergeben. Nutzen wir die starken Energien der Tagesenergie heute zur Manifestation eines höheren Bewusstseins, damit unsere Selbstverwirklichung in allen Bereichen geschehen kann.

Unser eigener Lebensumstand kann uns heute auf besondere Art und Weise vor Augen geführt werden und all das, was unserer Selbstverwirklichung und vor allem der Manifestation eines ausgeglichenen und harmonischen Bewusstseinszustandes im Wege steht, kann in Erlösung gebracht werden.

Nutzen wir die intensiven energetischen Einströmungen, um unseren Ballast loszulassen!

Solltest du immer noch nicht so recht wissen, wohin dich dein Weg führen soll oder kannst du dich nicht ganz von deinen Blockaden befreien, so hilft dir die Tagesenergie heute und entzündet dein inneres Feuer.

Lass es lodern und aufflammen und erfreue dich an seinem Licht, dass dich auf einem neuen Weg begleiten wird und durch innere Reinigung ein echtes Loslassen vereinfacht.

Zünde dein inneres Licht an >>>.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Unser dreidimensionales Ego will uns binden. Es klammert sich daher an alles Unnötige. Bedenken wir, dass alles was wir ziehen lassen, uns gesund und heiler macht. Stellen wir uns dem Dunkel in unserem Leben, indem wir echtes Loslassen üben und schreiten wir voll Freude und Leichtigkeit ins Licht.

Die Energien der Reinigung warten nur darauf, dass wir ihnen erlauben, unser Leben von allen Belastungen und Problemen zu befreien, damit Heilung und Transformation geschehen können. Wir sollten jedoch auch beachten, dass dies zu gravierenden Veränderungen in unserem Leben führen kann.

Schaffen wir Platz in unserem Sein für Neues!

Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich folgende Frage zu stellen: Ist mein Leben in diesen von mir erschaffenen Begrenzungen wirklich lebenswert oder sollte ich das Risiko eines freien und vor allem bewussten Lebens eingehen?

Wahrscheinlich fällt die Antwort darauf gar nicht so schwer und die Umsetzung genauso wenig! Setze einfach den ersten Schritt und riskiere eine andere Betrachtungsweise. Du wirst erkennen, dass dies der einzig richtige Weg ist!

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

