Mondkraft heute 23. Oktober 2025 – Sonne im Skorpion

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion bringt durch Merkur emotionale Belastungen mit sich. Mars löst starke innere Spannungen aus. Die Sonne im Skorpion sorgt für mehr Tiefgang und einen Wandel der Gefühle. Beleuchten wir unsere Schattenthemen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Skorpion – Mondphase: zunehmender Mond im Skorpion – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Pluto im Wassermann – Mond Konjunktion Merkur – Mond Konjunktion Mars – Sonne im Skorpion.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Grenzen wir uns von anderen ab, wenn wir merken, dass man uns ausnutzen will!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Skorpion

Dieser Tag verläuft nicht ohne kosmische Störungen. Durch eine Konjunktion zwischen dem Mond im Skorpion und Verstandesplanet Merkur gehen Unterbewusstsein und Verstand eine sehr enge Verbindung ein. So kommt es, dass wir zwar unsere Gefühle recht gut in Worte zu fassen verstehen, jedoch sind mitunter die Gefühle aber auch stärker als der Verstand, so dass es uns nur schwer gelingt, einen klaren Gedanken zu fassen.

Da es unter diesem Aspekt mit der Logik und Rationalität nicht weit her ist, sollten wir keine voreiligen Versprechen geben und auch keine wichtigen Entscheidungen treffen. Da die Emotionen die Gedanken überwiegen, sind wir auch schnell eingeschnappt und reagieren überempfindlich und überspannt auf persönliche Bemerkungen und Kritik. Bleiben wir bei Diskussionen sachlich, da die Konfliktgefahr deutlich erhöht ist!

In Acht nehmen müssen wir uns heute auch vor Energieplanet Mars, der uns durch eine Konjunktion zum Mond im Skorpion in eine gereizte und aufgeregte Stimmung versetzen kann, wenn nicht alles so nach Plan läuft, wie wir es gerne hätten. Wir sind starken inneren Spannungen ausgesetzt, so dass die Gefahr besteht, dass wir uns durch Wutausbrüche Luft machen wollen.

Außerdem sind wir durch diesen Aspekt bestrebt, rücksichtslos alles durchsetzen zu wollen, ohne uns dabei von anderen dazwischenreden zu lassen. Daher kann es aufgrund unterschiedlicher Ansichten zu heftigen Diskussionen kommen, was unweigerlich zu ausufernden Konflikten führen kann.

Lassen wir unsere Launen keinesfalls an unserer Umgebung aus, denn es besteht die Gefahr, dass wir anderen Menschen – aber auch uns selbst – seelische Wunden zufügen. Ein wenig Diplomatie oder Taktgefühl würden uns bei diesem angespannten Mars-Einfluss sehr viel mehr weiterbringen.

Wir können uns jedoch immer wieder neu dafür entscheiden, unsere Widerstände aufzugeben!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Sonne im Skorpion

Die Sonne hat bereits um 5.50 Uhr früh von der ausgeglichenen Waage in den tiefgründigen Skorpion gewechselt. Die Sonne im Skorpion löst leidenschaftliche Gefühle aus und wird die nächsten 4 Wochen für mehr Tiefgang sorgen. Wir erleben eine aufwühlende und anstrengende Zeit, da wir immer wieder in die Tiefen der Seele geführt werden, was durchaus zu emotionalen Belastungen führen kann.

Wir sind durch die Skorpion-Sonne aufgefordert, uns endgültig den Schatten der Vergangenheit zu stellen und alte, überholte Muster aufzulösen. Es beschleunigen sich zudem die Prozesse wieder, die mit Wandlung und Loslassen zu tun haben, wobei die notwendige Bearbeitung von Schattenthemen stärker vorangetrieben wird.

Die Sonne im Skorpion fordert uns deshalb dazu auf, auch unsere Schattenanteile zu beleuchten. Finden wir den Zugang zu unserem inneren Licht und achten wir auf die Botschaft, die darin liegt. Wir selbst haben es dabei in der Hand, ob uns der bevorstehende Wandel glücklich oder unglücklich macht. Gehen wir den Weg der Weisheit!

Es können mit der Sonne im Skorpion auch alte Wunden und Verletzungen auftauchen, die es nun gilt aufzuarbeiten. Zwar gehört die Reflexion von Vergangenem und auch das Leiden in diese Zeitqualität, jedoch sollten wir uns keinesfalls in destruktive Gedanken verbeißen, da wir ansonsten den heilenden Wandlungsprozess blockieren.

Wichtig ist, dass wir nicht resignieren und alles Negative besonders hervorheben, denn mit der Sonne im Skorpion haben wir die größte Fähigkeit zur Resilienz. Wenn wir unser Lebensziel auf die höhere Seelenentwicklung richten, sind die unerschöpflichen Quellen des Kosmos für uns erreichbar.

Suchen wir uns ein Ventil für die explosiven Energien!

Mondkraft heute mit dem Mond im Skorpion

Tierkreiszeichen Skorpion Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Geschlechtsorgane

Organsystem: Nervensystem

Mond-Magie der Mondkraft heute In belastenden und stressigen Zeiten sollten wir uns immer wieder Zeit zur Entspannung nehmen. Gehen wir in die Natur, schließen wir dabei die Augen und lauschen wir bewusst auf alles, was wir hören. Die Klänge der Natur sind Balsam für die Ohren und verwandeln innere Unruhe nachhaltig in innere Balance.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion besonders gut: Allgemein – Mit dem Skorpion-Mond können wir unsere tiefsten Wünsche gut ergründen. Woran hängt mein Herz, was stört mich total? Brechen wir Tabus und sprechen über Dinge, die wir ansonsten lieber für uns behalten. Gesundheit – Da sich unser Körper in einer Regenerationsphase befindet, klammert er sich an alles – auch an Kalorien und Fett. Wenn wir uns nicht in Zurückhaltung üben, werden wir dies unweigerlich auf der Waage zu sehen bekommen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Skorpion steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Rhabarber, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form. Garten/Pflanzen – Jetzt ist die ganze Existenz aufnahmebereit für Wasser, deshalb können wir jetzt alle Pflanzen gießen! Fitness – Skorpion-Tage wirken stark auf den Unterleib. Entspannende Übungen können helfen: Auf den Rücken legen, die Beine anziehen, Fußflächen zusammenbringen und Knie nach außen fallen lassen. Die Hände auf den Unterleib legen. Für einige Minuten so bleiben und dabei in den Bauch atmen. Schönheit/Wellness – Da Heilkräuter jetzt eine starke Wirkung haben, kann man diese nicht nur für Kräutertees nutzen, sondern auch für die Schönheitspflege einsetzen – zum Beispiel als Zusatz für ein entspannendes und pflegendes Bad. Moorbäder und Fangopackungen sorgen für eine besonders glatte Haut. Haushalt – Der Skorpion ist ein Wasserzeichen und fördert als solches alles, was mit Waschen und Putzen zu tun hat. Die aktuelle Mondphase eignet sich auch perfekt für die große Wäsche, insbesondere für die Entfernung hartnäckiger Flecken. Liebe – Die Beziehung ist von tiefen Emotionen und einem starken erotischen Verlangen geprägt. Beruf/Karriere – Vermeiden wir Konflikte im Kollegenkreis, denn beim streitbaren Skorpion-Mond gehen die Wogen rasch hoch! Tages-Tipp – Jetzt geht es darum, die Dinge zu ergründen und zu verstehen. Verstecktes wird aufgedeckt, etwas, das man verloren hat, kann man nun endlich wieder finden. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Skorpion vermeiden: Gesundheit – Der heutige Tag ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Geschlechts- und Ausscheidungsorganen, der Prostata, dem Enddarm, dem After und von Hämorrhoiden. An Tagen mit Mond im Skorpion sollte man Operationen im gesamten Unterleib vermeiden. Bei schlechter Aspektierung drohen unentdeckte Blutgerinnsel oder schlimmstenfalls üble Infektionen. Es können beim Skorpion-Mond auch vermehrt Frauenleiden auftreten. Schafgarbe beugt dem erfahrungsgemäß vor. Tagesverbot – Hüten wir uns vor größeren körperlichen Anstrengungen, denn momentan reagiert unser Körper darauf besonders empfindlich.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

