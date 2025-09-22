Tagesenergie heute 22. September 2025 – Herbst Tag- und Nachtgleiche

Die Tagesenergie heute stellt mit der Herbst-Tag- und Nachtgleiche einen Zustand von Harmonie und und innerer Ausgeglichenheit her. Blicken wir zurück und ziehen Bilanz!

Die Tag- und Nachtgleiche im Herbst – auch Mabon genannt – ist eine Zeit der Besinnung auf ausgleichende Kräfte, es ist die Zeit, sich zu fragen, in welchen Bereichen das eigene Leben vielleicht mehr Ordnung und Struktur braucht. Was kann entrümpelt werden, was soll gesegnet werden und wohin führen die nächsten Schritte?

Die Tag- und Nachtgleiche ist ein ganz besonderer Zeitpunkt, da die Welt kurz stillzustehen scheint. Beide Pole (hell und dunkel, Tag und Nacht) stehen kurzzeitig in absoluter Harmonie zueinander, bevor das Kräfteverhältnis sich dann wieder verschiebt. Solche Übergänge und Zwischen-Zeiten waren seit Jahrtausenden als besonders kraftvolle, teilweise aber auch unheimliche Momente bekannt.

Es heißt, an ihnen sind die Schleier zwischen den Welten dünner und durchlässiger, weshalb diesen Momenten eine besondere mystische Qualität zugesprochen wird. Nutzen wir die Portaltag-Energie ganz bewusst dazu, um die Spreu vom Weizen zu trennen und uns der Ernte der letzten Monate zu erfreuen.

Blicken wir zurück und ziehen Bilanz!

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute zur Herbst Tag und Nachtgleiche

Während die Bauern die Ernte einfahren, machst du dasselbe und reflektierst, welche Früchte du nach Hause bringen kannst. Bist du deinen Zielen näher gekommen, hast du sie vielleicht sogar erreicht? Übe dich in Dankbarkeit für alles, was das Leben dir bisher geschenkt hat.

Viele von uns sehnen sich nun danach, in der Mitte zu sein, präsent, klar, gelassen und dennoch voller Energie und Kraft. Mit der Tagesenergie heute haben wir durch die Tag- und Nachtgleiche die wunderbare Möglichkeit, alle Stagnationen des Lebens zu überwinden und uns auf längst fällige Veränderungen in diesem Zeitenwandel einzulassen.

Lassen wir die Vergangenheit ruhen und blicken hoffnungsvoll nach vorne!

Verbinde dich heute mit den Naturkräften. Nimm Kontakt zu Mutter Erde auf. Lege die Hände auf den Boden und lass dich einfach darauf ein, was geschehen will. Vielleicht musst du auch ein übernommenes Tabu brechen.

Spüre bei diesem Zeitenwandel die Kraft für neue Wege und lass dich durch die ausgleichenden Energien in eine wundervolle Zukunft treiben!

Ein erwachtes Herz ist der Wegweiser zu einer neuen Sicht auf eine Welt jenseits der Polarität.

Das erwachte Herz >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

