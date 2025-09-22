Mondkraft heute 22. September 2025 – Sonne in der Waage – Herbst Tag-und Nachtgleiche

Die Mondkraft heute läutet mit der Sonne in der Waage den astronomischen Herbstanfang ein. Mit der Herbst-Tag-und Nachtgleiche steht für einen Augenblick das Universum im Gleichgewicht. Genießen wir diesen magischen Moment! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Waage – Mondphase: zunehmender Mond in der Waage – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus in der Jungfrau – Sonne in der Waage – astronomischer Herbstanfang – Herbst-Tag- und Nachtgleiche.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Machen Sie keine Zugeständnisse, über die Sie sich hinterher ärgern würden!

Mondkalender und Mondkraft heute – Sonne in der Waage – astronomischer Herbstbeginn

Die Sonne wechselt heute von der ernsthaften Jungfrau in die ausgleichende Waage. Es beginnt mit der Sonne in der Waage durch den astronomischen Herbstbeginn die zweite Jahreshälfte des Tierkreises. Es ist eine Reise in die Tiefe der Seele und das „Wer bin ich, woher komme ich, wohin gehe ich?“ wird nun zu einem wichtigen Thema.

Alles in Harmonie zu bringen, wird bei der Sonne in der Waage die große Herausforderung sein. Wir können die kosmischen Energien jedoch nur dann optimal nutzen, wenn wir tief in uns hineinschauen. Fokussieren wir uns auf unsere tiefsten Herzenswünschen und Visionen, denn die Chancen, dass sie sich in den kommenden Monaten erfüllen, stehen gar nicht so schlecht.

Die Sonne in der Waage gilt als Zeichen für Diplomatie und Frieden. Dieses Anliegen zu erfüllen sollte unser vorrangiges Ziel sein. Alles in ein harmonisches Gleichgewicht zu bringen, wird jedoch die große Herausforderung sein, denn faule Kompromisse und ein aufgesetztes Lächeln bringen keine echte Harmonie. Nur wenn es sich für alle Beteiligten gut anfühlt, ist der Frieden von Dauer.

Die Kraft der Waage-Sonne ist aber auch stark und anziehend. Sie zeigt sich auch in der Natur, die ihre Schönheit im Herbst besonders farbenprächtig und leuchtend zur Geltung bringt. Unsere Interessen fokussieren sich jetzt auch auf alle zwischenmenschlichen Beziehungen und Belange, die über das Persönliche hinausgehen, wobei wir den Austausch als Bereicherung erleben werden.

Nutzen wir die Sonne in der Waage zur Versöhnung und öffnen unser Herz für die Liebe!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit der Herbst Tag- und Nachtgleiche

Es ist heute auch Herbst Tag- und Nachtgleiche, wo sich die Tageslängen so schnell verändern wie an keinem anderen Tag im Jahr. Alles in unserem Sonnensystem hält sich bei dieser ganz besonderen Mondkraft die Waage – Tag und Nacht, Licht und Dunkel sind nun völlig ausgewogen.

Ein beinahe einzigartiger Gleichgewichtszustand hüllt uns in diese Energien ein und fordert uns auf, uns um den eigenen Gleichgewichtszustand zu kümmern. Wir erleben auch ein perfektes Gleichgewicht zwischen unseren äußeren Erfahrungen und unserer inneren spirituellen Reise. Dieses Gleichgewicht ermöglicht es uns, uns selbst klarer zu sehen und die notwendigen Anpassungen für das persönliche Wachstum vorzunehmen.

Mit der Tag- und Nachtgleiche sind Tag und Nacht gleich lang, so dass wir in beide Richtungen schauen können – in den Sommer zurück und auf die Zeit vor uns. Und jetzt zum astronomischen Herbstbeginn, dem großen Sonnenuntergang des Jahres, kann man auch die Schwelle zur Anderswelt spüren.

Genießen wir diesen wundervollen Ruhepunkt, den Moment, wo sich Licht und Dunkel die Waage halten!

Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Tierkreiszeichen Waage Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Hüfte, Nieren, Blase

Organsystem: Drüsensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Gifte, Chemikalien und Schadstoffe gehören inzwischen zum Alltag. Die Mikroalge Chlorella kann hervorragend dazu beitragen, die tagtäglich auf unseren Körper einwirkenden Giftstoffe auf einfache Art und Weise zu binden und auszuscheiden. Entgiften mit der Chlorella-Alge >>>

Extra-Tipp der Mondkraft heute Gold ist eines der frühesten bekannten Heilmittel. Für Paracelsus war Gold das höchste Mittel zur Heilung und Hildegard von Bingen verwies ebenfalls auf die Heilkraft des Goldes. Kolloidales Gold inaktiviert Bakterien, desinfiziert Wunden und Entzündungen, unterstützt oder ersetzt sogar Antibiotika, es beruhigt das Nervensystem und unsere Psyche, verbessert die Gehirnleistung, fördert das Immunsystem und kann den Körper entgiften. Kolloidales Gold 5 ppm – hier >>>

Mond-Magie der Mondkraft heute Liebe ist die Essenz jeder Energie. Liebe ist das Einzige, was uns in unserem Leben wirklich antreibt. Ohne Liebe macht uns alles müde, erschöpft und vollkommen energielos. Um unsere Liebe zu finden, müssen wir nur nach innen schauen. Liebe ist nichts, das von aussen kommen muss. Wir sind Liebe! Wir müssen uns nur mit ihr verbinden.

. Egal, welche Beziehung wir gerade leben: Erfüllende, wahre Liebe gibt es wirklich – und mit dem Wissen über die verborgenen spirituellen Seelenverbindungen können wir sie finden! Die drei Lieben deines Lebens >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage besonders gut: Allgemein – An Waage-Tagen neigen wir zur Unentschlossenheit und es fällt schwer, sich festzulegen. Schließlich will man unabhängig genug bleiben, um sich immer wieder den schönen Dingen aufs Neue widmen zu können. Mit Meditation oder sportlicher Betätigung können wir schnell wieder Klarheit im Kopf gewinnen. Gesundheit – Mit dem Waage-Mond sind Nieren und Blase besonders empfindlich. Trinken wir deshalb doch einfach mal ein paar Tassen Nieren- und Blasen-Tee. Das unterstützt den Stoffwechsel. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Waage steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Wir können nun alle Pflanzen düngen, die nicht so recht wachsen wollen. Fitness – Heute gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden, der stärker sein kann als unser Wille, durch Sport einen Ausgleich zu finden. Haare – Waage-Tage sind bestens geeignet zum Haare waschen sowie zum Haarfarbe auffrischen. Schönheit/Wellness – Pflegen wir unsere Haut mit wohltuenden Ölen und Kuren. Anti-Cellulite-Massagen mit einem entschlackenden Hautöl sind jetzt besonders wirkungsvoll. Haushalt – Der Mond in Waage wäre die beste Gelegenheit, die „Augen“ unserer Behausungen zu reinigen. Die Fenster bleiben viel länger sauber und wir brauchen keine chemischen Mittel, denn Wasser, ein Schuss Spiritus und Zeitungspapier tun es auch. Liebe/Partnerschaft – Wir sind gesprächig, flirten gern und nehmen die Liebe auf die leichte Schulter. Beruf/Karriere – Bedeutende Entscheidungen sollten wir besser verschieben, denn es fällt uns nicht leicht, diese zu treffen. Tages-Tipp – Heute ist ein guter Zeitpunkt um auf die innere Stimme und Intuition zu hören. Klären wir alle Gefühlsfragen, die unsere Beziehungen betreffen. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in der Waage vermeiden: Gesundheit – Die Abwehrkräfte sind geschwächt, so dass die Gefahr groß ist, dass man sich einen Infekt einfängt. Es ist zudem ein äußerst ungünstiger Zeitpunkt für Operationen und Behandlungen an den Lenden, den Nieren, den ableitenden Harnwegen und der Blase. Auch von Venen-Operationen ist abzuraten. Tagesverbot – Warten wir mit dem Blumengießen den Waage-Mond ab, da wir ansonsten bei allen Pflanzen mit Schädlingsbefall rechnen müssen.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

