Tagesenergie heute 21. Juni 2026 – Sommersonnenwende – Mittsommer

Die Tagesenergie heute schenkt durch die Sommersonnenwende einen Tag voller intensiver Energie. Energetische Kräfte regen zur Innenschau an und führen an einen Wendepunkt!

Die Sommersonnenwende ist voller intensiver Energie und die energetischen Kräfte erleichtern an diesem Wendepunkt die nötige Innenschau, um unser wahres Selbst ans Licht zu bringen. Es wird uns durch den Mittsommer zudem ein leichterer Zugang zur eigenen Tiefe und zu den Themen unserer Seele ermöglicht.

Selbst die Natur erinnert uns zur Sommersonnenwende an die universellen Energien und Kräfte und stellt uns diese auch als nährende Qualität zur Verfügung. Wir erhalten die wundervolle Einladung, diese kraftvollen Energien in unser Leben einzubinden.

Halten wir zur Sommersonnenwende inne und machen wir uns bewusst, in welchen Lebensbereichen wir mehr Tiefe benötigen!

Viele uns warten derzeit darauf, dass sich die Umstände von selbst bessern. Wenn sich die Dinge aber verändern sollen, müssen zuerst wir uns verändern. Wenn wir uns ein besseres Leben wünschen, beginnen wir jetzt mit einem ersten Schritt!

Werde zum Meister deines Lebens. Die Worte des Dalai Lama sind voll lebendiger Weisheit und eine Quelle der Inspiration auf dem Weg zu mehr Toleranz, Liebe und Respekt.

Die 108 Meditationen des Dalai Lama sind poetische Mantras, an denen Geist und Herz wachsen, und jede für sich ist ein kleiner Schritt auf dem Weg zu einem friedvolleren Leben.

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Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute zur Sommersonnenwende – Mittsommer

Mit der Energie der Sommersonnenwende leuchtet unser inneres Feuer hell und kraftvoll und der Blick wendet sich einmal mehr der eigenen Kraft zu. Auf diese Weise strahlt die Zeitqualität der Sommersonnenwende in das zweite Halbjahr des Jahres hinein und es liegt an uns, dieses Energiefeld für uns aufrecht zu halten und uns mit dem Licht, das am höchsten Punkt des Himmels steht, zu vereinen.

Nehmen wir die guten Erfahrungen aus unserem bisherigen Leben mit und lassen zu Mittsommer alles zurück, was alt und vergangen ist. Es macht keinen Sinn, einen Tross an alten Emotionen hinter sich her zu ziehen.

Es reist sich besser mit leichtem Gepäck und ermöglicht so eine Lebenswende an diesem Wendepunkt.

Wir leben in unruhigen Zeiten, oft fühlt es sich an, als ob uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Vieles, worauf wir uns immer verlassen haben, verändert sich oder ist plötzlich verschwunden. Ob globale Krisen oder unsere ganz persönlichen Sorgen und Nöte – all dies verlangt uns viel ab und kann zutiefst beängstigend sein.

Buddhistische Impulse helfen dabei, eine positive Sicht auf das Leben mit all seinen Unwägbarkeiten zu entwickeln. Durch mentale Widerstandskraft und Gelassenheit finden wir neues Vertrauen in uns selbst und das Leben, so dass wir sicher durch schwierige Zeiten navigieren können.

Wir wurden für diese Zeiten geschaffen >>>.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute zur Sommersonnenwende einen energiereichen Tag!

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Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

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