Mondkraft heute 21. Juni 2026 – Sommersonnenwende – Sonne im Krebs

Die Mondkraft heute läutet zur Sommersonnenwende mit der Sonne im Krebs den astronomischen Sommerbeginn ein. Mars und Merkur bieten dem Mond in der Jungfrau ihre Unterstützung an. Nutzen wir die Chancen, die sich heute zeigen werden! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht bis 22.56 Uhr im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: zunehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Krebs – Mond Sextil Merkur – Mond Trigon Mars – Sommersonnenwende – Sonne im Krebs.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Seien wir nicht zu kritisch, wenn nicht alles nach Plan läuft, sondern nehmen die Dinge so an, wie sie kommen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Sonne im Krebs – Sommersonnenwende

Heute erwartet uns in kosmischer Hinsicht ein besonderer Tag, der mit der Sommersonnenwende und der Sonne im Krebs magische Momente auslöst. Die Sommersonnenwende heute am 21. Juni ist der längste Tag des Jahres und bringt dementsprechend die kürzeste Nacht mit sich, zugleich ist astronomischer Sommeranfang. In der Mittsommernacht sind die Tore zwischen den Welten weiter offen als sonst und es öffnet sich uns ein Fenster, um in die persönliche Kraft einzutreten.

Die Sommersonnenwende ist auch als Fest des Sonnenstillstandes bekannt, denn in den darauf folgenden Tagen geht die Sonne immer an den exakt selben Punkten auf und wieder unter. Die Herausforderung und Chancen der kommenden Monate liegt darin, fundamentalen Bedürfnissen den notwendigen Raum zuzugestehen. Wer sich rundum wohl und kraftvoll fühlt, kann Beachtliches hervorbringen.

Wurde der Fluss des Lebens unterbrochen, besteht nun die Möglichkeit, diesen in der 2. Jahreshälfte wieder in Gang zu bringen. Auch wenn wir uns mit der Sonne im Krebs mehr nach Innen wenden, werden wir durch die Sommersonnenwende ein Energie-Hoch erleben, so dass wir mit der kosmischen Kraft alles Alte und Belastende abschließen können.

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Die Sonne im Krebs entfaltet in der Nacht der Sommersonnenwende ein magisches Licht und der Mond, die weibliche Kraft, steht der männlichen Sonnenkraft direkt gegenüber. Durch hohe Sensibilität, Hilfsbereitschaft und Mitgefühl, dass die Sonne im Krebs hervorruft, öffnet sich unser Herz für die Bedürfnisse unserer Mitmenschen. Bieten wir unsere Hilfe an, wo sie benötigt wird.

Die Sonne im Krebs unterstützt uns auch dabei, unser wahres Selbst zu entfalten. Wir erkennen unsere tiefsten Bedürfnisse und lernen, alle unsere Emotionen zu akzeptieren. Falls uns vergangene Erlebnisse etwas aus der Bahn geworfen haben, finden wir nun wieder die emotionale Geborgenheit, die unsere Seelenleben in ein harmonisches Gleichgewicht bringen wird.

Lassen wir uns von den magischen Momenten der Sommersonnenwende berühren!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

Energieplanet Mars wird uns vom frühen Morgen an kraftvoll unterstützen, so dass wir wahrhaft grossartige Dinge vollbringen können. Wenn wir uns auf Projekte konzentrieren, die uns am Herzen liegen und wir auch die nötigen Prioritäten setzen, dann schaffen wir die besten Voraussetzungen, um die ins Auge gefassten Pläne erfolgreich umzusetzen.

Auch Herrscherplanet Merkur verbindet sich vorteilhaft mit dem Mond in der Jungfrau. Anregende Diskussionen und visionäre Ideen inspirieren, beleben und beflügeln uns. Durch den Merkureinfluss bilden wir unsere Meinung aufgrund einer objektiven und ehrlichen Betrachtungsweise, so dass die Kommunikation harmonisch verläuft, was in Aussprachen und Diskussionen durchaus von Vorteil sein kann.

Nutzen wir die positiven Einflüsse!

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Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

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Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Die Zahl neurodegenerativer und psychischer Erkrankungen wie Demenz, Parkinson, bipolare Störungen, ADHS, Sucht, Angststörungen, Aggressivität oder Depressionen steigt stetig an. Befördert wird alles vom allgegenwärtigen Stress und zunehmend belastenden Umweltfaktoren. Kolloidales Lithium kann vielen Betroffenen helfen – effektiv und nebenwirkungsfrei. Lithium ist wahrhaftig ein Aschenputtel-Mittel: eine alte, unbeachtete Behandlungsmethode mit dem Potenzial, menschliches Leiden zu lindern! Lithium – Das Supermineral für Gehirn und Seele >>>. Kolloidales Lithium >>>. Lithium-Orotat – Konzentration >>>.

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Mond-Magie der Mondkraft heute Nutzen wir die Mondenergien, um Klarheit in so manche Lebenssituation zu bringen. Es können sich dann durchaus Möglichkeiten eröffnen, die uns auf dem eingeschlagenen Weg weiter bringen werden.

. Jeder Gedanke hinterlässt eine Energiespur – oft wiederholte Gedankengänge bleiben regelrecht haften. Eine Hausräucherung ist immer dann angebracht, wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Angstvolle, depressive Gedanken oder auch Aggressionen und Wutausbrüche sind heftige Energien, die sich in der Wohnung festsetzen und uns immer wieder in diese Richtung ziehen. Energetische Hausreinigung >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut: Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken. Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein. Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem. Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>> Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach. Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen. Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt. Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit. Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden: Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz. Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden. Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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