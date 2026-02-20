Tagesenergie heute 20. Februar 2026 – Abschied und Neubeginn

Die Tagesenergie heute führt mit den wirkenden Energien in einen besonderen Zeitenwandel, der einen Umbruch in unserem Leben auslöst. Wir stehen zwischen Abschied und Neubeginn!

Wir stehen nun genau zwischen Abschied und Neubeginn. Die Verbindung mit der Erde hilft uns dabei, dass wir uns in dieser besonderen Umbruchzeit nicht verloren fühlen, sondern immer die Verbindung zur Ganzheit verspüren, egal was auch gerade geschehen mag. Die Tagesenergie heute hilft uns auch dabei, unsere innere Kraft neu zu erspüren, damit wir neue Kraftquellen der Heilung finden können!

Im Leben durchläuft man verschiedene Abschnitte, manchmal öffnen sich Türen, doch manchmal müssen diese auch wieder geschlossen werden, um voranzukommen. Das Leben ist ständig im Fluss, nur mutige Menschen erreichen ihre Ziele und das Glück, das sie verdienen. Das Ziel ist Erfüllung und Zufriedenheit, auch wenn wir auf der Reise verschiedene Opfer bringen müssen. Durch den spürbaren Wandel wird uns ein Neubeginn jedoch wesentlich erleichtert.

Gehen wir in dieser Kraft auf, lassen uns von ihr berühren und sie überall hinfließen!

Lassen wir uns vom Sturm der Erneuerung und Veränderung einfach treiben! Wir sollten uns bewusst machen, dass wir nur einen kräftigen Sturm nach dem anderen ernten, solange wir uns gegen diesen Prozess der Verwirklichung wehren. Machen wir uns also bereit, die notwendigen Schritte jetzt zu gehen!

Ob Liebe, Gesundheit, Finanzen, Erfolg oder Erfüllung – Switchwords sind machtvolle Worte. Sie wirken direkt im Unterbewusstsein und erzeugen dort eine Kraft, die Wünsche wahr werden lässt.

Switchwords umgehen unbewusste innere Blockaden, die dem Erreichen unserer Lebensziele im Weg stehen. Es sind »Zauberworte«, die das Leben von Grund auf verändern können!

Finde deine persönlichen Switchwords >>>

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Die Tagesenergie heute löst einen Zeitenwandel und Umbruch in allen Lebensbereichen aus – alle Zeichen stehen auf Neuanfang. Dieser Neuanfang zeigt sich aber nicht in einem euphorischen Aufbruch, sondern ist auf allen Ebenen verankert. Das heißt, dass wir nicht mehr nur hochfliegen, sondern gleichzeitig verbunden sind mit der Erde und unserem Weg auf ihr, unserem Alltag, unseren Sehnsüchten und dem tiefen Plan, dem bei diesem Zeitenwandel alles zugrunde liegt.

Umbruch und Wandel können jedoch nur dann geschehen, wenn wir es schaffen, uns innerlich auf das Neue hin auszurichten. Das bedeutet, unsere inneren Kräfte wieder frei zu legen und mutig zu werden, auch das zu leben und zum Ausdruck zu bringen, was man uns aberziehen wollte oder verboten hat.

Lassen wir uns von den starken Energien in den Zeitenwandel führen!

Das eigene Leben zu verbessern gelingt mit Kaizen – der Kunst, große und dauerhafte Veränderungen in kleinen, stetigen Schritten vorzunehmen. So lassen sich die Klippen des Alltags leicht und sicher umschiffen.

Die Erfolgsformel lässt sich auf alle Bereiche des Lebens anwenden: auf Gesundheit und Beruf ebenso, wie auf Beziehungen und die persönliche Entwicklung.

Kaizen – der Weg zu einem erfüllten Leben >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Blog per E-Mail abonnieren