Mondkraft heute 21. Februar 2026 – Mond im Widder in der Mondpause

Die Mondkraft heute führt mit dem Mond im Widder durch eine lange und energielose Mondpause zum genussvollen Mond im Stier. Zeichenherrscher Mars schenkt neue Kraft für die kommenden Herausforderungen. Merkur fördert die Kommunikation und unterstützt spontane Vorhaben. Treten wir nicht auf der Stelle! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Widder – Mondphase: zunehmender Mond im Widder – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mars im Wassermann – Mond Sextil Mars – Mond Sextil Merkur – Mondpause zum Mond im Stier.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Versuchen wir während der Mondpause alles etwas ruhiger anzugehen, uns zu entspannen und Stresssituationen zu vermeiden, da uns diese besonders belasten können.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Widder in der Mondpause

Der Herrscher des Widders ist Kriegsgott Mars, der Planet, den wir im positiven Sinne für seine Tatkraft und sein Durchsetzungsvermögen schätzen, den wir aber auch wegen seiner Streitlust und Neigung zu explosiven Ausbrüchen fürchten. Herrscherplanet Mars will genauso wie der Mond im Widder mit seiner Energie nach außen.

Mars will sich mit aller Gewalt durchsetzen, was uns im Zusammenspiel mit der dynamischen Mondkraft heute während der langen Mondpause zum Mond im Stier (12.15 – 00.30) persönliche Kraft und Stärke verleihen wird, die wir nicht unbenutzt verpuffen lassen sollten.

Wenn sich die Kraft von Herrscherplanet Mars mit den dynamischen Widder-Energien vereint, sind der unbändige Wille zu Leistung, Sportsgeist, Wettbewerbsverhalten angezeigt. Es gibt jedoch gleichzeitig Bereiche wo es zu Wut und Kampf kommen kann! Mars verleiht uns aber auch mentale Stärke, Lebendigkeit und die Entschlossenheit, erfolgreich sein zu wollen.

.

.

Die unbändige Kraft von Herrscherplanet Mars können wir heute während der Mondpause auch nutzen, um alles, was wir bereits auf den Weg gebracht haben, noch einmal kraftvoll voranzutreiben! Falls wir jedoch dazu neigen, an alten Strukturen und Mustern festhalten zu wollen, wird uns durch die Mondkraft heute deutlich aufgezeigt, was wir zurücklassen müssen und welche alten Denkmuster wir besser überwinden sollten.

Durch eine zusätzliche Power-Konstellation von Zeichenherrscher Mars mit dem Mond im Widder, die sich zu einem vorteilhaften Sextil verbinden, werden wir von einen enormen Tatendrang und Arbeitswillen gepackt, aber erhalten auch die Möglichkeit, langfristige Strategien zu entwickeln und diese dann durchzusetzen.

Lassen wir uns trotz der Mondpause zu Höchstleistungen anspornen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder in der Mondpause

Geistige Klarheit regt unsere Gedankenwelt an, wobei wir durch den Mond im Widder auch auch während der gesamten Mondpause mit der nötigen Energie und Lebenskraft ausgestattet werden, um alle anstehenden Veränderungen in Angriff nehmen zu können. Diese Mondpause eignet sich auch hervorragend für alle Aktivitäten, bei denen wir Erfolg und Wachstum suchen, denn Merkur wirkt auf uns inspirierend und unterstützt uns in unserer Kommunikationsfreude.

Da sich Merkur mit dem Mond im Widder zu einem Sextil verbindet, werden wir dazu animiert, dass wir Schritt für Schritt an alle Dinge herangehen, die wir nur durch Ausdauer und Disziplin erledigen können. Auch um etwas zu lernen, zu planen oder zu durchdenken ist dieser Aspekt durchaus hilfreich. Wir finden zudem meist die richtigen, feinfühligen Worte, wodurch uns die zwischenmenschliche Kommunikation leicht fallen wird.

Gehen wir mit Bedacht und dennoch konsequent an alle Vorhaben heran!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Widder

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Widder Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Kopfbereich bis Oberkiefer

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

. *****

. *****

. Mond-Magie der Mondkraft heute Bitten wir den Mond um Hilfe und Beistand und geben dann einfach unser Bestes. Kümmern wir uns dabei intensiv um die Gegenwart. Blenden wir das Gestern und das Morgen aus, dann kann sich eine tiefe Entspannung breit machen!

. Wir glaubten, alles im Griff zu haben und haben feste Pläne für die Zukunft geschmiedet. Alles schien im Lot. Doch auf einmal kommt von außen eine Situation auf uns zu, die uns herausreißt aus allen Sicherheiten. Das Leben kann manchmal eine Herausforderung sein! Umso hilfreicher, wenn sich uns Leuchtsterne zur Orientierung bieten, die uns im Alltag und in Krisenmomenten den Weg erhellen. Kraftquellen für den Alltag und in Krisen >>>.

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Widder besonders gut: Allgemein – Der Widder-Mond hat eine kämpferische Kraft. Im täglichen Leben lassen sich mit dieser Kraft ganz wunderbar wichtige Dinge neu beginnen. Arbeiten, die in letzter Zeit nur stockend vorangingen, können mit neuer Energie und Lust weitergeführt werden. Gesundheit – Versuchen wir, Stress zu vermeiden, denn Migräne und Kopfschmerzen sind beim Widder-Mond ziemlich häufig. Trinken wir viel Wasser, wenn wir geistig arbeiten müssen, denn das kann uns vor Spannungskopfschmerzen bewahren. Achten wir auch darauf, dass wir unsere Augen nicht überanstrengen, wie zum Beispiel am Computer oder beim Fernsehen. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Widder steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Das Gießen unserer Pflanzen sollten wir auf alle Fälle vermeiden. Fitness – Stresshormone und überschüssige Energie baut man am schnellsten durch Bewegung ab. Bei intensiven Bewegungen entwickeln wir ungeahnte Kräfte. Überwinden wir den inneren Schweinehund und nehmen unsere Fitness-Ziele als Herausforderung an. Schönheit/Wellness – Massieren wir sanft und ausgiebig die Kopfhaut, um Kopfschmerzen zu lindern und Verspannungen zu lösen, die beim Widder-Mond verstärkt auftreten können. Haushalt – Widder-Tage eignen sich gut für das Einkochen von Marmelade und Früchten. Das Aroma ist dann besser und die Haltbarkeit länger. Liebe – Der temperamentvolle Widder macht uns sehr leidenschaftlich. Wir sollten jedoch nichts auf Spiel setzen, denn die Gefahr eines Seitensprungs ist sehr hoch. Beruf/Karriere – Wir sind ehrgeizig und hoch motiviert, sollten aber darauf achten, dass wir in der Hitze des Gefechts keine Fehler machen. Tages-Tipp – Erledigen wir unsere Aufgaben sorgfältig und konzentriert. Wer sich zur Eile hetzen lässt, muss damit rechnen, dass Fehler passieren. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Widder vermeiden: Gesundheit – Widder-Tage sind ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Kopf, Gehirn, Augen, Zähnen und den Blutbahnen. Auch der Muskelapparat sollte vor Skalpellen verschont bleiben. Allgemein sollte man beim Widder-Mond auf alle Eingriffe verzichten, bei denen geschnitten wird. Allgemein – Verzichten wir auf Kaffee oder Schokolade und andere Genussmittel, da diese durch den Widder-Mond bei empfindlichen Menschen Migräne auslösen können. Dies gilt übrigens auch für den Geschmacksverstärker Glutamat! Tagesverbot – Wer unerwünschte Körperhaare entfernt, muss mit unschönen Entzündungen rechnen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

