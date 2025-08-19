Tagesenergie heute 19. August 2025 – Stärke deine emotionale Kraft

Die Tagesenergie heute führt durch emotionale Kraft mit Klarheit und Wertschätzung zum gewünschten Ziel. Lassen wir alle Gefühle zu und lösen unsere eingeschlossenen Emotionen auf!

Unsere Lebensentwicklung ist geprägt von Emotionen, die uns das ganze Leben hindurch begleiten. Unsere Gefühle geben uns Auskunft über unsere Bedürfnisse und sind eine Chance, uns selbst und unser Leben wert zu schätzen. Nehmen wir das eigene Leben in die Hand und beschäftigen wir uns mit uns selbst, um alle Arten unserer Emotionen annehmen zu können.

Die emotionale Kraft zeigt uns klar und deutlich auf, welcher Weg, welche Gedankenströme und Handlungen uns an das gewünschte Ziel bringen. Solange wir jedoch unsere gesamten Emotionen nicht annehmen, können wir auch nicht zwischen notwendigen und sinnlosen Schritten unterscheiden, die zum Erfolg führen sollen.

Wer zu seinen Emotionen steht, erhält Klarheit, Anerkennung, Wertschätzung und Lebenskraft!

Es erfordert jedoch das Loslassen von allem Alten und gleichzeitig einen Aufbruch ins Neue. Nur im Hier und Jetzt können wir entsprechende Handlungen setzen. Nutze diesen Augenblick!

Emotionale Blockaden bestimmen allerdings oft unser Denken, Handeln sowie unsere Beziehungen und letztendlich auch den persönlichen Erfolg – beruflich und privat. Darüber hinaus können sie auch Schmerzen, Funktionsstörungen und schließlich Krankheiten auslösen.

Diese Selbsthilfemethode zeigt, wie einfach sich festsitzende Emotionen lösen lassen…

Der Emotionscode >>>.

.



Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Die wirksamste Weise, mit Gefühlen umzugehen ist, alle Emotionen, die sich immer wieder zeigen, anzunehmen und die negativen Gedanken auszuschalten. Das bedeutet, nicht mehr über Gefühle nachzudenken und damit etwas machen zu wollen. Akzeptanz ist nichts, was ich tue.

Es ist somit wichtig, dass wir Zeuge unserer Gefühle sind. Wir nehmen sie durch die Kraft der Emotionen wahr und machen sie uns bewusst. Wer dieses Bewusstsein nicht zulässt, fühlt auch nichts. Solange wir jedoch versuchen, die Emotionen wegzudrücken, können sie unseren Körper nicht verlassen.

Nehmen wir uns ausreichend Zeit zum bejahenden Annehmen aller Emotionen!

Seelisches und körperliches Wohlbefinden sind Ziele, die die meisten von uns anstreben. Je älter wir werden, umso wichtiger werden sie für uns. Es sind Ziele, die wir uns alle immer wieder aufs Neue erarbeiten müssen, da uns persönliche Krisen und veränderte Lebensumstände, Krankheiten und Unglücksfälle immer wieder vor neue Herausforderungen stellen.

Es gibt Momente im Leben, die verlangen uns viel ab und reißen uns aus unserer Komfortzone. Oft fühlen wir uns dann verloren oder machtlos und kreisen in unseren Gedanken um die Frage: Wie geht es jetzt weiter?

Impulskarten mit klaren Botschaften und Denkanstößen zeigen uns, wo unsere ganz eigenen Kraftquellen liegen und wie wir aus ihnen neue Energie und Lebensfreude schöpfen. So gestärkt, begegnen wir herausfordernden Zeiten voller Vertrauen und Zuversicht und können sogar an Krisen wachsen.

Quellen der Kraft und Lebensfreude >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Blog via E-Mail abonnieren