Mondkraft heute 20. August 2025 – Mond im Krebs – Mondpause

Die Mondkraft heute führt mit dem Krebs-Mond in die Mondpause zum Mond im Löwen. Glücksplanet Jupiter bringt Optimismus und Expansion mit sich. Liebesplanet Venus begünstigt alle Beziehungen. Chiron geht eine heilende Verbindung mit der Sonne ein. Zeigen wir Feingefühl und Verständnis! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Mond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – Mond Konjunktion Jupiter – Mond Konjunktion Venus – Sonne Konjunktion Chiron – Mondpause zum Mond im Löwen.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Schalten wir in der Mondpause einen Gang runter und hinterfragen unser Handeln!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Krebs – Mondpause

Bevor der Mond im Krebs um 14.30 Uhr in die Mondpause geht, begleiten unser sehr harmonische Einflüsse durch den Tag. Durch eine Konjunktion zwischen Jupiter und dem Mond im Krebs wird das Glück Einzug in unser Leben halten.

Achten wir besonders auf die kleinen Glücksmomente und auf alle Ereignisse, die uns dann begegnen, denn sie sind ein Hinweis für Möglichkeiten, die sich für die Zukunft als vorteilhaft erweisen werden.

Wir verfügen bei dieser Mond-Jupiter-Verbindung zudem über eine belastbare Konstitution, mit der wir einerseits Krankheiten im Keim ersticken können, diese andererseits aber auch für große Aufgaben einsetzen sollten.

Eine Konjunktion zwischen Liebesplanet Venus und dem Mond im Krebs schenkt vor und während der Mondpause positive Einflüsse auf unser Liebesleben und harmonisiert alle Beziehungen. Eine herzliche und großzügige Einstellung erleichtert uns in besonderem Maße den gesellschaftlichen Umgang, aber auch das Knüpfen neuer Beziehungen.

Widmen wir uns vor allem der Liebe und pflegen unsere Freundschaften. Venus ermöglicht durch diese Konjunktion auch ein gutes Gefühl gegenüber unseren Mitmenschen und erleichtert die Kommunikation, sogar mit Menschen zu denen wir eine schwierige Beziehung haben.

Wenn der Mond eine so enge Verbindung mit Liebesplanet Venus eingeht, wird zudem die Seele „gefärbt“. Konjunktionen des Mondes haben immer eine große Bedeutung für unser Seelenleben, da sich die Kräfte der Seele sehr stark mit denen der Planeten vermischen.

Räumen wir alte Konflikte aus dem Weg!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Krebs-Mond in der Mondpause

Die tagesbestimmende Konjunktion zwischen der Sonne und Chiron fordert dazu auf, unsere eigene Identität zu finden. Statt passiv zu leiden oder die Dinge hinzunehmen, gilt es nun, die Initiative zu ergreifen und im Sinne der Ganzheit und Heilung aktiv zu werden. Es fällt uns unter diesem Aspekt auch leicht, uns so anzunehmen, wie wir sind. Wir können unsere Schwächen und Fehler gut akzeptieren und sind anderen Menschen gegenüber nachsichtig.

Die Bewusstwerdung alter Verletzungen kann durchaus hilfreich sein im Prozess der Heilung. Chiron macht uns dabei auf einen besonders empfindlichen Punkt oder eine Verletzung der Seele aufmerksam. Da er unsere tiefste Wunde offenbart, brauchen wir oft lange, um unsere tiefste Seelenwunde auch zu erkennen. Bestimmte Situationen können uns jedoch zeigen, wo diese Wunde sitzt. Licht ins Dunkel unserer Seelen können Neuanfänge bringen, die zu Krisen führen, aber auch Kritik von Aussen kann auf die Seelenwunden aufmerksam machen.

Heilung durch Chiron geschieht allerdings meistens erst nach radikalen Veränderungen, denen wir ausgesetzt sind, und die wir eigentlich gar nicht wollen. Danach sind wir jedoch von falschen Vorstellungen, die aus der Vergangenheit stammen, befreit und können unser Leben nach neuen Richtlinien fortsetzen, die auf die Gegenwart treffender Bezug nehmen.

Bemühen wir uns bewusst und aktiv um Heilung!

Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

*****

*****

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen.

Beruf/Karriere – Im Beruf werden wir nicht sonderlich erfolgreich sein, da wir für Großprojekte weder die Energie noch die Nerven haben.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

