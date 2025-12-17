Tagesenergie heute 17. Dezember 2025 – Leben zum Positiven hin verändern

Die Tagesenergie heute hilft dabei, sich vom überdimensionalen EGO zu befreien und das Leben zum Positiven hin zu verändern. Steigen wir aus dem negativen Gedankenkarussell aus und lösen alle Selbstzweifel auf!

„Wo immer ich gehe, folgt mir ein Hund namens Ego.“ (Nietzsche)

Das Ego ist die vertraute Stimme in unserem Kopf. Fast jeder von uns ist sehr stark mit seinem Ego, also dieser Stimme, identifiziert. Es gibt jedoch immer Momente, in denen das EGO zu laut wird, das Wesentliche übertönt und uns nicht das machen lässt, was wir eigentlich machen wollen. Wir möchten zwar tun, wonach unser Herz schreit, doch nimmt uns die Stimme im Kopf das Vertrauen in uns selbst.

Was ist, wenn du etwas willst, deine Stimme im Kopf dir aber sagt, dass du es nicht kannst, nicht verdient hast oder nicht gut genug dafür bist? Dann mach dir bewusst, dass dein EGO die Macht über dich hat. In dem Moment, in dem du dich dazu entscheidest, dass du deinem EGO soviel Macht gibst, hast du die Macht über deine Gedanken verloren.

Höre nicht auf die Stimme in deinem Kopf und beachte die Ansagen deines EGO nicht!

Erst fühlen wir es, dann denken wir es, dann sagen wir es und schliesslich tun wir es. 96% der Gedanken sind unbewusst. Sie steuern aber unser Reden und Handeln. Sie beeinflussen unser Glück. So machen wir uns unfreiwillig zu Opfern unserer unbewussten Gedanken und Gefühle. Immer, wenn wir grundlos grübeln, fühlen wir uns schlecht.

Das wirkt sich nachweislich negativ auf unser Wohlbefinden aus. Doch es gibt einen Ausweg, denn wir können uns aus dem Gedankenkarussell lösen und das EGO zum Schweigen bringen.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Wenn man gewisse Dinge meidet, die Mut erfordern, dann bleibt man – gelenkt von seinem EGO – schön in der Komfortzone. Du weißt nämlich ganz genau, wenn du dein EGO überwindest, dass viel Neues auf dich wartet. Denn all die Dinge, die du vorher durch dein EGO gemieden hast, stehen dir nun offen.

Sobald du dich von deinen hinderlichen Gedanken nicht mehr leiten lässt, verliert dein Ego immer mehr an Macht und du gewinnst mehr Bewusstsein über die Dinge, die du wirklich in deinem Leben haben willst. Dann kannst du endlich wieder auf deine Intuition hören, die leiser und sanfter ist als das übermächtige und laute Ego.

Befreie dich von deinem überdimensionalen EGO und dein ganzes Leben kann sich zum Positiven hin ändern!

Gehörst du auch zu den Menschen, die sich mit dem Gesetz der Anziehung und Wunscherfüllung befassen, zahllose Bücher darüber gelesen haben und es trotzdem nicht hinbekommen, die wirklich großen Wünsche, welche unser Leben glücklich machen würden, in Erfüllung gehen lassen?

Trotz der richtigen positiven Formulierung, trotz überzeugenden Affirmationen, trotz emotionalen Visualisierungen und trotz des inneren Loslassens seiner Wünsche? Warum ist das so?

Es liegt am Ego, welches alle Menschen gleichermaßen betrifft. Wer wirklich an seinem Lebensglück und erfolgreichen Wunscherfüllungen interessiert ist, der kommt um die Arbeit an seinem EGO nicht herum.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

