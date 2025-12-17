Mondkraft heute 17. Dezember 2025 – Mondpause zum Mond im Schützen

Die Mondkraft heute bringt mit dem Mond im Skorpion vor der Mondpause durch Uranus massive Störungen mit sich. Neptun und Pluto führen mit positiven Einflüssen durch die Mondpause zum Mond im Schützen. Füllen wir unsere Kraftreserven wieder auf! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 17.30 Uhr im Sternzeichen Schütze – Mondphase: abnehmender Mond im Skorpion zum Mond im Schützen – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Jupiter im Krebs – Mond Opposition Uranus – Mond Trigon Neptun – Mond Sextil Pluto – Mondpause.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Lassen wir uns ein wenig treiben und planen nichts Außergewöhnliches für den späten Nachmittag. Einfach mal sehen, was sich so ergibt!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Schützen

Vom frühen Morgen weg wird Uranus für Belastungen sorgen, da er in Opposition zum Mond im Skorpion steht. Gefühlsbetonte Menschen können darauf sehr heftig mit abrupten Stimmungswechseln, Launen und Unzuverlässigkeit reagieren. Der Mond steht ja für den gesamten Gefühlsbereich und Uranus für die Unangepasstheit und Revolution, der seine Kräfte bei dieser Opposition auch völlig rücksichtslos einsetzen wird.

Die unruhigen Energien, die auf unsere Gefühlswelt einwirken, betreffen vor allem unsere Beziehungen, denn Revoluzzer Uranus will uns aus zu engen emotionalen Bindungen oder von einem zu angepassten Verhalten befreien. Da es sich hier jedoch um einen Spannungsaspekt handelt, sind damit Widerstände verbunden, die auch ungewollte Krisen in allen Lebensbereichen auslösen können.

.

.

Ein Trigon zwischen dem Mond im Skorpion und Neptun in Fische schwächt gegen Mittag den aggressiven Einfluss von Uranus ab und führt uns zusammen mit Pluto ohne Einschränkungen durch die Mondpause zum Mond im Schützen, die bereits den ganzen Nachmittag zu spüren sein wird.

Die trigonale Verbindung von Neptun zum Skorpion-Mond verzaubert durch eine erhöhte Sensibilität die zwischenmenschlichen Beziehungen, so dass nichts mehr die Stimmung trüben kann, da wir uns gut in andere Menschen einfühlen können.

Außerdem können sich durch die positive Energie von Neptun, dem Planeten der Seelentiefe, innere spirituelle Erlebnisse wohltuend auf die eigene Stimmung auswirken. Wir besitzen durch das Mond-Neptun-Trigon auch eine lebhafte Phantasie, die wir gerade auf künstlerischem Gebiet einsetzen können.

Nutzen wir die Neptun-Energie, um neue Ideen für die Verwirklichung unserer Lebensträume zu finden!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Schützen

Nach der Mondpause, die um 17.30 Uhr endet, übernimmt der dynamische Mond im Schützen die Regie und schenkt uns neue Lebensenergie. Wir sind am Wendepunkt der kosmischen Kräfte zudem aufgefordert, die eingefahrenen Gleise zu verlassen. Richten wir unseren Blick wieder voller Optimismus in die Zukunft und trauen wir uns auch, Träume und Visionen in die Realität umzusetzen.

Durch die dynamischen Energien wächst außerdem die Bereitschaft, in allen Bereichen, die wir bis jetzt noch vor uns hergeschoben haben, aktiv zu werden und nach Wegen zu suchen, die uns befähigen, die angestrebten Ziele zu erreichen.

Der nach vorne strebende Mond im Schützen versetzt uns in eine Aufbruchstimmung, so dass wir mit Enthusiasmus, Idealismus und Zuversicht immer wieder dazu angetrieben werden, zu neuen Ufern aufzubrechen.

Schöpfen wir neue Kraft für kommende Herausforderungen!

.

Mondkraft heute mit Neptun in den Fischen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Schütze

Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Oberschenkel, Venen

Organsystem: Sinnesorgane

.

.

*****

.

.

. Mond-Magie der Mondkraft heute Die sogenannte Geh-Meditation ist eine sehr einfache, aber höchst wirkungsvolle Entspannungsmethode. Nutze z. B. den Weg zum Auto oder Bus und konzentriere dich auf jeden Schritt, jede Bewegung deiner Füße. Anheben, nach vorn bewegen, Gewicht verlagern. Du wirst sofort achtsamer und gelassener. Generell sollte man bei allem, was man tut, bewusst auf die Bewegungen achten.

. Geh-Meditation verkörpert Weltzugewandtheit statt Weltflucht, sanfte Aktivität statt körperlicher Starre, waches Sein im Augenblick statt esoterischer Spekulation. Geh-Meditation ist ideal für alle, die sich mit der Sitz-Meditation schwer tun, aber auch für jene, die ihr bewährtes spirituelles Übungsprogramm um eine wirksame, dynamische Methode erweitern wollen. Geführte Geh-Meditationen >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze besonders gut: Allgemein – Was heute getan wird, sollte einem höheren Sinn folgen und ein klares Ziel haben. Dabei lässt man sich durch den Schütze-Mond aber gerne vom Ziel ablenken. Wichtig ist deshalb, den begonnenen Weg zu Ende zu gehen. Gesundheit – Da Leber und Galle unter dem Einfluss des Schütze-Mondes stehen, durchläuft unser Körper jetzt einen natürlichen Selbstreinigungsprozess. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Sternzeichen Schütze steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Düngen wir heute unsere Pflanzen, da die Nährstoffe besonders gut aufgenommen werden. Fitness – Achten wir beim Sport auf den Rücken. Wer zu Ischias neigt, sollte heute auf keinen Fall Hüften und Oberschenkel strapazieren. Schönheit/Wellness – Schütze-Tage sind ein besonders guter Zeitpunkt, um reinigende und ausleitende Maßnahmen zu ergreifen. So kann zum Beispiel die Cellulite an den Oberschenkeln laut Mondkalender an diesen Tagen besonders gut bekämpft werden. Haarpflege – Eine Haarfarbe wird besonders intensiv und hält lange an. Auch Haarkuren sind wirkungsvoller als an anderen Mondtagen. Liebe – Da der Schütze-Mond unsere erotischen Energien aktiviert, können wir neuen Schwung in unser Liebesleben bringen. Beruf/Karriere – Wir suchen nach Neuerungen und sehnen uns nach beruflichen Veränderungen. Wir sollten deshalb nicht in der Routine erstarren, sondern Altes verändern und Neues erschaffen. Tages-Tipp – Auf zu neuen Ufern! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Schütze vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Schütze ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Oberschenkeln, am Becken, der Hüfte, den Adern und am Ischiasnerv. Vermeiden wir auch ruckartiges Heben und Aufstehen sowie alles, was die Hüften und Oberschenkel strapaziert. Umtopfen – Wer seinen Pflanzen etwas gutes tun möchte, sollte sie die nächsten beiden Tage nicht umtopfen, da sie bei diesem Mondstand nicht mehr richtig anwurzeln werden. Tagesverbot – Vermeiden wir Trainingseinheiten, die uns viel Kraft kosten, da wir ansonsten mit einem starken Muskelkater rechnen müssen. Verschieben wir auch besonders anstrengende körperliche Arbeiten.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

