Tagesenergie heute 16. Dezember 2025 – Alles in Liebe loslassen!

Die Tagesenergie heute unterstützt dabei, alles in Liebe loslassen zu können, was die Seele belastet. Bereinigen wir die große Lebensthemen!

In Liebe loslassen zu können ist einer der ganz großen Schlüssel für ein erfülltes Leben. Leider fällt genau das sehr schwer. Vor allem wenn es darum geht, die Vergangenheit loszulassen, einen Ex-Partner, Selbstvorwürfe oder auch schmerzhafte Gefühle. Dieses Wort „Loslassen“ wird von vielen von uns bis heute missverstanden.

Wenn wir etwas in unserem Leben in Liebe loslassen wollen, sei es ein altes Kapitel oder eine Beziehung, aber auch eine Veränderung, die wir herbei sehnen, müssen wir uns zuerst fragen, ob wir schon anerkannt haben, was wir bisher gelebt haben. Haben wir schon angenommen und gewürdigt was war und was jetzt ist?

In Liebe loslassen geschieht nur durch Annahme!

Durch die Kraft der Vergebung können wir aus allen Energien heraustreten, die uns noch in alten Glaubensmuster und Handlungen festhalten, die uns blockieren.

Neue Beziehungen können nur dann entstehen, wenn es uns gelingt, alles Alte und Belastende ziehen zu lassen. Wer genug hat von Selbstzweifeln, Unzufriedenheit und Angst, kann durch die Kunst des Loslassens zu einem wahrhaft starken Ich finden.

Für einen Weg zu dauerhaftem Glück und Harmonie ist Loslassen die Lösung!

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Veränderung wird möglich, wenn du eine andere Sicht der Dinge bekommen hast. Du kannst dann alles in Liebe loslassen – all deinen Zorn und deine Wut, die du selbst ausgelöst hast, ohne dass dir das bewusst war. Schaffen wir Raum für das wirklich Wichtige, welches sich jetzt in unserem Leben zeigen möchte. Wir können dies jedoch nur wahrnehmen und spüren, wenn wir immer wieder inne halten und nachspüren und dem Ruf unseres Herzens folgen. Alles, was wir nicht in Liebe loslassen, raubt uns die Energie, um einen neuen Weg einzuschlagen!

Um die nötige Energie zu bewahren, ist es jedoch nötig, auch unsere körperliche Gesundheit im Auge zu behalten. Das Potenzial für einen jugendlichen Körper und unverwüstliche Gesundheit ist in unseren Zellen verborgen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Geist – indem wir uns als Schöpfer unserer eigenen Realität ermächtigen. Durch Affirmationen, Glaubenssätze und Anleitungen zur Meditation wird es möglich, sich mit den inneren Organen zu verbinden, die Drüsentätigkeit zu harmonisieren und die Zellen zu reenergetisieren. Erneuere deine Zellen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

