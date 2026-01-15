Tagesenergie heute 15. Januar 2026 – Tag der Heilung

Die Tagesenergie heute schenkt einen Tag der Heilung und aktiviert die Kraft zur Selbstheilung. Bringen wir durch die heilenden Energien Körper, Geist und Seele in harmonischen Einklang!

Die Tagesenergie heute stellt uns einzigartige Kräfte der Heilung auf allen Ebenen zur Verfügung. Widmen wir unsere ganze Achtsamkeit der Aktivierung unserer Selbstheilungskraft, damit wir uns von Altlasten und gesundheitlichen Beeinträchtigungen befreien können. Diese wundervollen Heilungs-Energien erschaffen die optimale Voraussetzung, um Körper, Geist und Seele in einen harmonischen Einklang zu bringen.

Schöpfen wir bewusst aus den Kraftquellen der Heilung, damit die Energien der Reinigung und Entgiftung in unser Sein einströmen können! Nur in eine völlig gereinigte und entgiftete mentale Ebene können die heilenden und hochschwingenden Energien einfließen.

Alles was in unserem Leben disharmonisch ist, drängt zur Heilung!

Selbstheilung erleben wir immer wieder: Wenn sich eine Wunde schließt, wir uns von geistiger Anstrengung erholen oder wir mit frischem Lebensmut in einen neuen Tag starten. Aber Stress, Schicksalsschläge oder das eigene Verhalten können Körper, Geist und Seele negativ beeinflussen und dadurch unsere wunderbaren Selbstheilungskräfte beeinträchtigen.

Eine Regeneration wird somit blockiert. Auf Basis der idealen Grundstimmung von 429 Hz können wir unsere Lebensenergie wieder in den harmonischen Flow bringen. Wir finden zurück in unser vitales ursprüngliches Selbst, begegnen dem Alltag mit tiefer innerer Ruhe und erfahren Heilung auf allen Ebenen!

Heilmusik zur Aktivierung der Selbstheilungskraft >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Die Ursachen für körperliche Symptome liegen meist in unseren Gedankenstrukturen, Beziehungs- und Gefühlsmustern, in unseren unzähligen Blockierungen, in unseren Gewohnheiten und Verhärtungen. Alles, was nicht durch Versöhnung, Liebe und Vergebung aufgelöst worden ist, schlummert noch in uns und löst unsere körperlichen Beschwerden aus.

Die Energien der Heilung fördern deshalb auch unsere Liebesfähigkeit, damit wir durch die Kraft der Selbstliebe unsere Selbstheilungskraft auf allen Ebenen auslösen können. Um liebesfähig zu sein, müssen wir allerdings lernen, uns selbst entspannt im eigenen Körper zu fühlen!

Lassen wir die Energien der Heilung in uns fließen!

Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Einen besonders leichten Einstieg in dieses revolutionäre Programm der Zellerneuerung bieten die Übungs- und Meditationskarten, die ganz und gar auf die Hilfe zur Selbsthilfe zugeschnitten sind.

Durch Affirmationen, Glaubenssätze und Anleitungen zur Meditation wird es möglich, sich mit den inneren Organen zu verbinden, die Drüsentätigkeit zu harmonisieren und die Zellen zu reenergetisieren. Wohl nirgendwo sonst wird eine solche Fülle von leicht anwendbaren Übungen geboten, um sich mental, physisch und spirituell zu erneuern!

Du bist so jung, wie du dich fühlst – der Alterungsprozess wird aufgehalten, unsere Haare erhalten neue Spannkraft, Falten verschwinden, die Organe regenerieren sich, und überflüssige Pfunde verschwinden – ganz ohne chemische und schädliche Zusatzmittel.

Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Erneuere deine Zellen >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

