Mondkraft heute 16. Januar 2026 – Mondpause zum Mond im Steinbock

Die Mondkraft heute bringt in der Mondpause zum Mond im Steinbock einige Einschränkungen mit sich, die es zu überwinden gilt. Nach der Mondpause ändert sich deutlich die Stimmungslage. Erledigen wir alles mit der nötigen Sorgfalt! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 14.00 Uhr im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in den Fischen – Mond Quadrat Neptun – Mond Quadrat Saturn – Mondpause.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Schalten wir in der Mondpause einen Gang herunter und hinterfragen unser Handeln!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Steinbock

Von der Aufbruchstimmung, in die uns der Mond im Schützen versetzt hat, wird heute nichts mehr zu spüren sein, denn eine kräfteraubende Mondpause wird uns bis 14.00 Uhr belasten. Wir fühlen uns schwermütig, träge und antriebslos. Gewöhnliche Tätigkeiten werden zu einer scheinbar unbezwingbaren Last und nichts macht wirklich Spaß.

Während der Mondpause mangelt es den meisten von uns an der nötigen Motivation, deshalb sollten wir vorerst keine wichtigen Entscheidungen treffen. Die Mondpause bremst alles aus und wird uns Steine in den Weg legen, die uns immer wieder ins Stolpern bringen.

In der Mondpause bedrängt uns außerdem Neptun, der im Quadrat zum Mond steht. Durch diesen Aspekt müssen wir in allen Bereichen mit Missverständnissen und Enttäuschungen rechnen. Das Mond-Neptun-Quadrat vernebelt auch unsere Wahrnehmung, wodurch die Grenze zwischen Traumwelten und Wirklichkeit durchlässiger wird.

Wir müssen uns in der Mondpause auch vor Karmaplanet Saturn in acht nehmen, der uns bereits ebenfalls durch ein Quadrat zum Mond einiges abverlangen wird und Beschränkungen, Gemütsdepressionen, Unzufriedenheit, Eigensinnigkeit sowie Unaufrichtigkeit mit sich bringen kann. Bei dieser Konstellation wird vor allem unser Seelenleben beeinflusst, was uns in geistiger Hinsicht hemmt und in eine melancholische Stimmung versetzt.

Saturn löst in dieser Quadratstellung zum Mond auch Minderwertigkeitsgefühle und Selbstzweifel aus, die wiederum begrenzend auf den eigenen Gefühlsausdruck wirken. Wir laufen zudem Gefahr, in der Vergangenheit verhaftet zu bleiben, was den nach Veränderung strebenden Energien völlig im Wege steht.

Lassen wir unser altes Karma hinter uns!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Nach der Mondpause sorgt dann der ernsthafte Mond im Steinbock für einen Stimmungswechsel. Wir sehen vieles wieder klarer und zeigen echte Verantwortung, was in diesen extremen Zeiten sehr beruhigend auf uns wirkt. Um die kosmischen Einflüsse optimal nutzen zu können, ist es jedoch nötig, sich von all dem zu befreien, was einer Neuausrichtung noch im Weg steht.

Stellen wir uns auch unangenehmen Wahrheiten, denn so können wir erkennen, wo es noch nötig ist loszulassen. Wir sind aber auch aufgefordert, positiv und konstruktiv nach vorne zu schauen und die Vergangenheit los zulassen. Viele von uns werden allerdings noch einmal vor Entscheidungen gestellt, die bedeutende Veränderungen nach sich ziehen können.

Da der Steinbock immer etwas Dunkles an sich hat, sollte man dabei seinem Herzen folgen. Das Licht der Liebe bringt viel Klarheit in alles, was wir noch der Auflösung übergeben müssen, damit wir in unserer Entscheidungsfindung positive Impulse erhalten.

Beschäftigen wir uns intensiv mit unserer gegenwärtigen Lebenssituation, denn wir erkennen, was nicht mehr stimmig ist!

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

Mond-Magie der Mondkraft heute Vertrauen ist oft Mangelware, wobei wir auch uns selbst und unseren eigenen Fähigkeiten Misstrauen entgegenbringen. Wir sollten jedoch akzeptieren, dass wir nicht alles kontrollieren können. Warten wir bei Kleinigkeiten ruhig mal ab, ob nicht von allein alles wieder gut wird.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut: Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden. Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>> Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an Steinbock-Tagen keinerlei Pflege! Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte beim Mond im Steinbock auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen. Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut. Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen. Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig. Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus! Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden: Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten. Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann. Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

