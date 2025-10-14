Tagesenergie heute 14. Oktober 2025 – Weg ins Licht

Die Tagesenergie heute führt mit neuer Kraft auf den Weg ins Licht. Übergeben wir alles Unnötige der Transformation und Heilung!

Die Tagesenergie heute ist sehr intensiv und führt uns auf den Weg ins Licht. Wir können uns von allem alten Ballast befreien, wenn wir die Energien der Heilung und Transformation, die uns verstärkt zur Verfügung stehen, zu nutzen wissen.

Wir können Platz für Neues erschaffen und alles ans Licht bringen, was erblühen und wachsen soll. Schicken wir alles Unerwünschte in die Dunkelheit und nehmen alles dankbar an, was sich uns heute zeigen wird, denn es ist genau das, was wir uns für unseren weiteren Lebensweg wünschen.

Übergeben wir alles Unnötige der Transformation, damit wir uns befreit auf den Weg ins Licht begeben können!

Entdecken wir uns selbst! Nur so kann der Ansatz des gesamten Universums mit seinen Gesetzen verstanden werden. Nutzen wir die Kraft der Tagesenergie heute, um uns endgültig von allem zu lösen, was noch belastend ist.

Rituale für Stärkung und kraftvollen Seelenschutz schenken uns Vertrauen, das uns durch scheinbar aussichtslose Situationen trägt. So finden wir von Angst oder Selbstzweifel geplagt wieder zurück ins Licht – zu Selbstliebe, Seelenwärme und Verbundenheit.

Seelenweg ins Licht

.



Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Solltest du immer noch nicht so recht wissen, wohin dich dein Weg führen soll oder kannst du dich nicht ganz von deinen Blockaden befreien, so hilft dir die Tagesenergie heute und entzündet dein inneres Feuer. Lass es lodern und aufflammen und erfreue dich an seinem Licht, dass dich auf einem neuen Weg begleiten wird und die Bereinigung sowie das Loslassen vereinfacht.

Nutzen wir diese Energien ganz bewusst, um die irdischen Verstrickungen zu erkennen und der Transformation zu übergeben. Wir wollen Heilung in unserem Leben? Heilung kann aber erst dann erfolgen, wenn wir bereit sind, das große Loslassen einzusetzen.

Genau dieses Loslassen von all den Dingen, die uns das Leben erschweren, machen einen allumfassenden Wandel möglich und führen auf den Weg ins Licht.

Transformieren wir alle Belastungen, um den Wandel der Gefühle aus der Negativität zu beschleunigen.

Wenn wir voller Achtsamkeit dem Weg des Lichts folgen, wächst unsere innere Bereitschaft, dem Leben mit Liebe zu begegnen, damit wir im Sturm der Zeit neue Lebensenergie erhalten können.

Die Seele ist das Zentrum unserer Lebenskraft. Wenn wir schmerzhafte oder traumatische Erfahrungen machen, spalten sich Anteile der Seele ab und essenzielle Lebenskraft geht uns verloren.

Wir können jedoch Seelenanteile und damit deren Energie durch schamanische Seelenarbeit zurückholen!

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht…

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel

.

