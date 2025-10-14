Mondkraft heute 14. Oktober 2025 – Mondpause – Pluto direktläufig

Die Mondkraft heute führt mit einem verhängnisvollen Spannungsaspekt durch die Mondpause zum Mond im Löwen. Nach der Mondpause bringt ein deutlicher Energiewechsel neuen Schwung. Pluto direktläufig läutet einen Wandel ein. Wachsen wir über uns hinaus! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab 12.45 Uhr im Sternzeichen Löwe – Mondphase: abnehmender Mond im Löwen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Sonne in der Waage – Venus Opposition Neptun – Venus Trigon Uranus – Pluto direktläufig.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Versuchen wir, uns in die Gefühlswelt anderer hineinzuversetzen, bevor wir deren Handlungen verurteilen, bestimmt wird dadurch einiges verständlicher.

Mondkalender und Mondkraft heute – Mondpause zum Mond im Löwen

Die Mondpause zum Mond im Löwen, mit der wir heute in den Tag gestartet sind, wir durch die verhängnisvolle Verbindung von Venus und Neptun überschattet, die in Opposition zueinander stehen. Unter diesem Aspekt hegen wir viele Träume, die dem Unbewussten entspringen und meist nicht mit der Realität vereinbar sind. Wir gehen diesen Sehnsüchten nach, ohne die Konsequenzen unseres Handelns zu bedenken und neigen dazu, vor der Realität die Augen zu verschließen.

Immer wenn Liebesplanet Venus bei einem Spannungsaspekt ihre Hände im Spiel hat, werden sich die negativen Energien auch in unserem Liebesleben ausbreiten. Wir sind uns über die eigenen Gefühle nicht recht im Klaren und es taucht eine Unzufriedenheit in der Partnerschaft auf, ohne dass ein triftiger Grund vorhanden ist.

Unser Liebes- und Eheleben wird auch durch einen Mangel an Ehrlichkeit und Offenheit gestört, denn wir neigen dazu, zwischenmenschliche Beziehungen im Verborgenen zu führen und persönliche Dinge zu verschweigen. Deshalb kann so mancher der Verlockung nicht widerstehen und trifft sich zu romantischen und geheimen Stunden. Setzen wir die bestehende Partnerschaft nicht aufs Spiel!

.

.

Nach der Mondpause löst ein Trigon zwischen Venus und Uranus die negativen Einflüsse auf, denn dieser harmonische Aspekt bringt Lebensfreude und eine optimistische Einstellung mit sich. Einfallsreichtum und Beliebtheit gehen mit dem Venus Uranus Trigon ebenfalls einher. Wir sprudeln beinahe über vor Ideen und plötzlichen, nahezu genialen Einfällen.

Wir schließen mühelos neue Kontakte, sind beliebt und anziehend. Außerdem sind wir der Kunst und Musik sehr zugetan und haben ein tief empfindendes, feines Gemütsleben. Die starken Energien der Venus in diesem Aspekt können zudem die Heilkräfte stärken und im Krankheitsfall helfen, schnell wieder gesund zu werden, denn die Venus ist nicht nur der Planet der Liebe, sondern auch der Heilung.

Die harmonischen Energien, die wir unserer Umgebung zukommen lassen, werden auf eine positive Art und Weise zu uns zurückkehren!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Pluto direktläufig

Machtplanet Pluto wird direktläufig im Wassermann und beendet seine lange Rückläufigkeit, die bereits am 4. Mai begonnen hat. Durch seine Direktläufigkeit beschleunigen sich die Prozesse wieder, die mit Wandlung und Loslassen zu tun haben. Die Bearbeitung von Schattenthemen wird ebenfalls stärker vorangetrieben.

Pluto direktläufig läutet nun ein wichtige Zeit ein, in welcher wir für einen Wandel sorgen und über uns hinauswachsen können. Was zuletzt unter Plutos Rückläufigkeit nicht möglich war oder nur zäh voranging, kann somit wieder tatkräftig umgesetzt werden.

Wenn Pluto uns mit seinen intensiven und direktläufigen Energien beeinflusst, gelingt es leichter, belastende Themen oder Umstände zu erfassen und Maßnahmen zu ergreifen, um eine Situation zum Besseren zu wenden. In jedem Fall bringt Pluto eine große Tiefgründigkeit mit sich, die angenommen und genutzt werden sollte, auch wenn diese erstmal beängstigend wirken kann.

Lassen wir los, was uns festhält und öffnen uns den intensiven Pluto-Energien.

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Löwen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

.

Tierkreiszeichen Löwe Element: Feuer

Tagesqualität: Wärme

Nahrungsqualität: Eiweiß, Frucht

Pflanzenteil: Frucht

Körperzone: Herz

Organsystem: Sinnesorgane

.

*****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

*****

*****

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im feurigen Löwen flirtet es sich einfach besser. Wenn wir also Gelegenheit haben auszugehen, sollten wir das nicht verschieben! Wir haben zudem ein ausgeprägtes Ego und sind selbstbewusst sowie durchsetzungsstark. Wir neigen aber auch dazu, arrogant und leichtsinnig zu sein. Gesundheit – Wir dürfen unsere Kräfte nicht überschätzen, da Herz und Kreislauf besonders anfällig sind Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Löwe steht, ist Zeit für Früchte und Samen: Alles Obst und Beeren, aber auch Bohnen, Erbsen, Tomaten, Linsen, Oliven, Nüsse, Zucchini, Paprika, Feigen, Avocados und Gurken. Garten/Pflanzen – Heute können wir unsere Pflanzen umtopfen, da diese jetzt besser wurzeln werden. Fitness – Je länger und je mehr wir sitzen, desto höher steigt das Risiko für Herz-Kreislauferkrankungen und Stoffwechselerkrankungen wie Diabetes. Nutzen wir die Löwe-Power für ein kraftvolles Training! Schönheit/Wellness – Der Löwe-Mond eignet sich ganz hervorragend für einen neuen Haarschnitt, besonders wenn man feines Haar hat. Wer volles Haar haben möchte, der sollte jetzt seine Spitzen schneiden lassen. Haushalt – Nehmen wir an Löwe-Tagen kreative Arbeiten im und um das Haus oder die Wohnung vor. Nutzen wir den Tag auch, um Unnützes auszusortieren. Liebe – Das Liebesleben ist durch den Mond im Löwen von großer Leidenschaft geprägt. Beruf/Karriere – Wir strahlen Selbstvertrauen aus und können viel erreichen. Achten wir aber darauf, nicht überheblich zu wirken und dadurch andere zu verärgern! Tages-Tipp – Rufen wir dem Leben ein lautes “JA” zu! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Löwe vermeiden: Gesundheit – Löwe-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an Herz, Rücken, Zwerchfell, Schlagadern und für alle Eingriffe, die den Blutkreislauf betreffen. Wäsche waschen – Trotz gleicher Waschpulvermenge wird die Wäsche nicht so sauber wie sonst. Warten wir mit dem Wäsche waschen bis nach dem Löwe-Mond. Tagesverbot – An Löwe-Tagen kann der Kreislauf schnell überlastet sein. Hüten wir uns vor all zu viel körperlicher Anstrengung, auch wenn wir uns fit fühlen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

