Tagesenergie heute 13. Februar 2026 – Licht der Wahrheit

Die Tagesenergie heute führt im Licht der Wahrheit zur Wahrnehmung neuer Erkenntnisse. Bringen wir Klarheit in unser Denken und Handeln!

Die Wahrnehmung der neuen Erkenntnisse, die uns durch die Tagesenergie heute eröffnet wird, schließt auch die Wahrheit mit ein und somit ist höchste Wachsamkeit geboten, klar zu unterscheiden, was wahr ist und was nicht!

Neues Wissen hat uns die letzten Wochen bereits bereichert und voran gebracht. Bei vielen von uns ist jedoch zugleich auch ein Durcheinander im Denken entstanden.

Die Tagesenergie heute wird uns nun dabei unterstützen, all unser neues Wissen in einen logischen Zusammenhang zu bringen, damit sich die Wahrheit Bahn brechen kann. Angetrieben durch die energetische Kraft schaffen wir durch neue Wege der Erkenntnis auch die besten Voraussetzungen, dass Dinge zu ihrem endgültigen Ende geführt werden können.

Nutzen wir die herrschenden Energien, um der Wahrheit auf den Grund zu gehen!

Die geistigen Inhalte in den goldenen Bücher der Gralsbotschaft können uns helfen, den Willen des Schöpfers besser zu erkennen und im besten Fall auch zu lernen, diesen in das eigene Leben zu übertragen.

Dieses wertvolle geistige Wissen, ist die beste Grundlage, um auch belastendes Karma abzulösen und glücklich und in Frieden zu leben.

Alles, was wir Menschen für unseren Aufstieg zu wissen benötigen, finden wir in den drei Bänden der Gralsbotschaft, die jedem zugänglich sind, der den Wunsch danach in sich verspürt.

Im Lichte der Wahrheit – Die goldenen Bücher >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Nutze die starken Kräfte der Tagesenergie, um Dinge zu verstärken, die dir wichtig sind. Möchtest du zum Beispiel deine spirituellen Kräfte stärker entfalten, größeren beruflichen Erfolg, mehr Liebe in deinem Leben oder ähnliches haben, so nimm dir Zeit für eine Meditation.

Schließe deine Augen und stelle dir dein Ziel so gut es dir möglich ist vor. Visualisiere es in all seinen Facetten, male es bunt aus und schmücke es mit all deinen Fantasien. Dadurch misst du Dingen in deinem Leben weniger Gewicht bei oder kannst sie sogar gänzlich aus dem Weg räumen.

Schaffen wir Raum für das wirklich Wichtige, welches sich jetzt in unserem Leben zeigen möchte!

Wir können dies jedoch nur wahrnehmen und spüren, wenn wir immer wieder inne halten und dem Ruf unseres Herzens folgen.

Lassen wir alle bisher verborgenen Gefühle der Liebe in uns aufsteigen und reichen wir uns selbst die Hand zur Versöhnung. Es ist die Zeit des des Fühlens und des Loslassens, damit wir frei von allen Belastungen den Weg der Wahrheit einschlagen können.

Berühren wir unser wahres Sein >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau abonnieren:

https://t.me/alpenschau_aktuell

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Übungstechniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den körperlichen Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wie Dr. Jörg Conradi durch die Auswertung neuester wissenschaftlicher Studien in Erfahrung bringen konnte, sind es sechs Faktoren, die ein hohes Alter begünstigen. Er erläutert im Detail, wie wir diese Faktoren nutzen können, um länger, aber auch gesünder und zufriedener zu leben. Damit wir ermitteln können, ob unsere Lebensweise auf eine hohe Lebenserwartung hindeutet, hat der Autor einen Selbsttest entwickelt. 100 Jahre alt werden ist kein Zufall. Jeder kann etwas dafür tun!

Gesund 100 Jahre alt werden >>>.

Diana Coopers faszinierende Vorhersagen führen eindrucksvoll vor Augen, mit welcher Kraft die neuen Energien unseren Planeten transformieren. Detailliert und verständlich schildert die berühmte spirituelle Lehrerin die Veränderungen, die uns bevorstehen. Was uns beim Übergang in das neue Goldene Zeitalter erwartet, wie wir uns vorbereiten können und wohin die Reise geht… erfährst du hier >>>.

Die Akasha-Chronik ist die Quelle von Wissen, Weisheit und bedingungsloser Liebe. Lerne, in ihr zu lesen – und du findest die Antworten, nach denen du suchst, die Heilung, nach der du dich sehnst, und die allumfassende Liebe, die dich zum Erblühen bringt – hier weiter.

In Träumen, in Krisensituationen, bei Nahtoderlebnissen beginnt die Fassade unserer Alltagswelt zu bröckeln . Dann wird klar, dass diese eine Illusion ist, eine Welt der angelernten, konditionierten, gefilterten und zensierten Erlebnismöglichkeiten. Dahinter liegt unsere eigentliche Heimat – die Interwelt. Das Spannende ist, dass wir mit unserem Bewusstsein auf die Interwelt zugreifen können, um unsere Alltagswelt besser gestalten zu können – hier weiterlesen >>>.

Warten wir nicht darauf, dass uns vom Leben ein Moment der Inspiration geschenkt wird, der unser Herz öffnet! Ob in Beziehungen, bei schweren Entscheidungen oder in Lebenskrisen müssen wir lernen, uns selbst und andere glücklich zu machen. Der Schlüssel dazu liegt in unserem Herzen >>>.

Es liegt einzig und allein an uns selbst, uns den Quellen zu öffnen und uns unserer Werkzeuge zu bedienen, um unsere Lebensqualität zu verbessern. Das Leben ändert sich ständig! Die Lösung zu allen Problemen liegt bereits in unserem Inneren.

Holen wir uns endlich den Partner, den Job und ein Lebensumfeld, dass wir wirklich verdienen – Hier weiter>>>

Unser Körper verfügt über ein unglaublich leistungsfähiges und mächtiges Selbstheilungssystem. Dieses Selbstheilungssystem ist für unsere allgemeine Gesundheit verantwortlich, es besitzt aber auch ein ungeheures Heilungspotenzial für leichte wie schwerste Krankheiten. Wie wir die Heilkräfte unseres Körpers auf natürliche Weise aktivieren und verstärken können – hier weiter.

Die Blume des Lebens ist ein Symbol für die erleuchtete Seele und wurde bereits in alten Kulturen zur Aufbereitung und Vitalisierung von Nahrungsmitteln verwendet. Die goldene Blume des Lebens energetisiert dein Wasser zusätzlich mit Schöpferkraft.

Vitalkaraffe mit Zirbenholzdeckel >>>

Blog per E-Mail abonnieren