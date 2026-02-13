Mondkraft heute 13. Februar 2026 – Mond im Steinbock am Tag der Venus

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock am Tag der Venus lädt zum Genießen ein. Herrscherplanet Saturn lässt die Lebensziele in greifbare Nähe rücken. Verbinden wir uns mit anderen Menschen! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Steinbock – Mondphase: abnehmender Mond im Steinbock – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Saturn in den Fischen – Tag der Venus.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Nehmen wir nicht alles so ernst, denn Arbeit darf auch durchaus Spaß machen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Steinbock am Tag der Venus

Freitag ist der Tag der Venus, die als Liebesplanet ganz allgemein für Liebe, Harmonie und Schönheit steht und die Herzen höher schlagen lässt. Für Singles ist deshalb der Freitag perfekt für eine erste Verabredung, denn die Chancen auf die große Liebe stehen gut. Für bestehende Partnerschaft hingegen ist es die richtige Zeit für einen Kuschelabend, um sich wieder näherzukommen.

Nutzen wir den Tag der Venus, um uns mit anderen Menschen zu verbinden. Und wenn ein wichtiges Fest gefeiert werden soll, dann sollte man es definitiv auf einen Freitag legen. Liebesplanet Venus wird dafür sorgen, dass die Atmosphäre magisch und voller Spaß ist.

In Sachen Schönheit gilt: Egal ob Friseur, Parfüm oder Schuhe – gönnen wir uns ruhig etwas Luxus. Sogar für finanzielle Investitionen ist immer der Freitag am besten geeignet. Der Tag der Venus ist aber auch unserer Selbstliebe gewidmet, die es zu stärken gilt.

.

Wähle aus unserem reichhaltigen Sortiment der Natur- und Vitalprodukte – zur Ergänzung der täglichen Ernährung, Steigerung des Wohlbefindens und Erhaltung der Gesundheit.

Natur- und Vitalprodukte >>>.

.

Bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock müssen wir allerdings auch damit rechnen, dass die Gespenster der Vergangenheit besonders aktiv sind. So könnte es sein, dass sich alte Verletzungen, Ängste und nicht verdaute Erfahrungen der Vergangenheit bemerkbar machen, die uns auf unserem geplanten Weg vorerst behindern werden.

Wir können jedoch die Gelegenheit nutzen, alle alten Geschichten, die noch belastend in uns schlummern, zu klären, so dass wir uns von alten Gewohnheiten oder auch aus der Vergangenheit stammenden Ängsten endgültig verabschieden können.

Saturn als Zeichenherrscher des Steinbocks schenkt uns bei allem was wir vorhaben Geduld, Disziplin und Beharrlichkeit, damit wir auch die großen Ziele im Leben erreichen können, die wir bereits seit längerem ins Auge gefasst haben.

Setzen wir alle Pläne in die Tat um, aber bedenken wir, dass es auch einige Zeit dauern kann, bis wir die Früchte unserer Bemühungen ernten werden.

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock am Tag der Venus

Zeichenherrscher Saturn erwartet von uns aber auch, die Konsequenzen unserer Entscheidungen zu tragen und fördert dadurch unsere Selbstverantwortlichkeit. Er befähigt uns dazu, Grenzen setzen zu können und fordert die Auseinandersetzung mit der Realität, um sich der eigenen Grenzen bewusst zu werden. Das bedeutet zunächst Verzicht, Arbeit und Selbstdisziplin.

Zum einen steigt nun in einigen Fällen die Dringlichkeit einer Grundsatzentscheidung und zum anderen können Erkenntnisse ein neues Licht auf die Geschehnisse der Vergangenheit werfen und uns tief berühren.

Wem es beim Mond im Steinbock gestern allerdings gelungen ist, Ruhe zu bewahren und innere Klarheit zu gewinnen, kann trotz des nach Entscheidungen strebenden Zeichenherrschers Saturn, einen wichtigen Schritt nach vorne machen.

Setzen wir stabile Ziele, die uns neue Entwicklungsmöglichkeiten bieten!

.

Mondkraft heute mit dem Mond im Steinbock

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Die Alpenschau auf YouTube abonnieren >>>

.

Tierkreiszeichen Steinbock Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Knie, Knochen, Haut

Organsystem: Kreislauf

. *****

.

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Silizium (Kieselsäure) ist ein unentbehrlicher Baustein für Knochen, Gelenke, Wirbelsäule und Bandscheiben, arterielle Gefäßwände, Haare, Zähne, Nägel, das Bindegewebe und die Haut. Es ist eine wertvolle Hilfe bei Bindegewebsschwäche, Krampfadern, Cellulitis, Hand- und Fußschweiß, schlecht heilende Wunden, Furunkel und Eiterungen, Arteriosklerose, Rheuma, Osteoporose und Wachstumsstörungen. Bambus Silizium ist auch ein wichtiger Aktivator unseres Immunsystems und hat eine entzündungshemmende Wirkung. Natürliches Silicium aus Bambus in Bio-Qualität >>>

. *****

. Extra-Tipp der Mondkraft heute Das Lebensfreude-Kartenset gibt wertvolle Denkanstöße und hilfreiche Impulse, mit denen wir unsere Sorgen und Belastungen überwinden sowie Körper, Geist und Seele stärken können. Die einfachen Übungen helfen uns, eine neue Selbstwirksamkeit zu trainieren und diese aktiv in unser Leben zu integrieren. So können wir uns auf die positiven Erfahrungen im Leben freuen, die Herausforderungen meistern und die Krisen überstehen. Gib jedem Tag die Chance, der schönste in deinem Leben zu sein! Lebensfreude-Kartenset >>>

. *****

. Mond-Magie der Mondkraft heute Lassen wir uns von den wundervollen Liebesenergien leiten und öffnen wir unser Herz für die Liebe.

. Egal, welche Beziehung wir gerade leben: Erfüllende, wahre Liebe gibt es wirklich – und mit dem Wissen über die verborgenen spirituellen Seelenverbindungen können wir sie finden! Die drei Lieben deines Lebens >>>

.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond Steinbock besonders gut:

Allgemein – Wer zu den Menschen gehört, die gerne im Chaos leben, sollte den ordnungsliebenden Steinbock-Mond nutzen, um aufzuräumen. Dabei kann dann auch gleich alles Überflüssige entsorgt werden.

Gesundheit – Die Zeit ist günstig, um eine Fastenkur zu beginnen, denn der Steinbock schenkt die nötige Disziplin. Verwenden wir jedoch wenig bis gar kein Salz und wenn, dann nur Meer- oder Kräutersalz.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Steinbock steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Meerrettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren.

Ökologischer Selleriesaft in Premiumqualität in der praktischen 3 Liter Saftbox >>>

Garten/Pflanzen – Unsere Pflanzen brauchen an diesen Tagen keinerlei Pflege!

Fitness – Wer Probleme mit den Gelenken hat, sollte an Steinbock-Tagen auf Sport verzichten. Besonders Knieschmerzen dürfen nicht unterschätzt werden, da Meniskusschäden drohen.

Schönheit/Wellness – Peelings zur Tiefenreinigung der Haut wirken gegenwärtig ausgesprochen gut.

Haushalt – Entrümpeln wir Keller und Dachboden! Zurzeit fällt es besonders leicht, sich von Unnötigem zu trennen.

Liebe – Leidenschaft spielt derzeit keine große Rolle. Somit wirkt die Erotik ein wenig emotionslos und routinemäßig.

Beruf/Karriere – Im Beruf sind wir erfolgreich, denn wir sind mit Fleiß und Motivation bei der Arbeit. Bauen wir unsere Geschäftsbeziehungen aus!

Tages-Tipp – Die Magie der Natur hilft uns dabei, wieder neue Kraft zu sammeln – Tanken wir unsere Energiespeicher bei einem Spaziergang auf!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit Mond in Steinbock vermeiden:

Gesundheit – Der Steinbock-Mond ist ungünstig für Operationen und Behandlungen an Knochen, Knien, Gelenken, Schienbein, Zahnfleisch, Haut und Innenohr. Die Steinbock-Energie neigt auch zur Verhärtung, und entsprechend können Verhärtungen und bleibende Narben auftreten.

Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen – was Allergien auslösen kann.

Tagesverbot – Verzichten wir den Gelenken zuliebe auf alles, was zusätzlich belastet. Zu viel Treppensteigen oder bergab gehen ist für die Knie eher ungünstig.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

Telegram-Kanal der Alpenschau >>>

Die Alpenschau auf Facebook >>>

Diese handgehämmerte Kupferflasche mit eingravierter Blume des Lebens ist ein ganz besonders wertvoller Schatz für alle, die es lieben, reines und energetisch hochwertiges Wasser zu jeder Zeit zu trinken.

Das Trinken aus Kupfergefäßen hat in der Ayurveda seit Jahrhunderten große Bedeutung. Kupferwasser wird bis heute traditionell verwendet, um Körper & Geist zu vitalisieren.

Blume des Lebens Kupferflasche >>>.

Die russische Heilerin Lumira offenbart ganzheitliche Techniken zur energetischen Verjüngung und Ganzkörpererneuerung – nebenwirkungsfrei und hoch wirksam. Lumiras Techniken aktivieren Zellräume und feinstoffliche Körper, um den Übungs-Verjüngungscode in unsere DNA einzuspeichern.

Werde dein eigener Heiler und Schöpfer und erschaffe dir ein neues Bewusstsein für Körper und Seele!

Erneuere deine Zellen >>>

Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

Mondzeit ist Seelenzeit >>>

Für Hildegard von Bingen waren Pflanzen aus ihren täglichen Anwendungen nicht wegzudenken. Tauche ein in die Welt der Kräuter und erlebe die Lieblinge von Hildegard von Bingen!

Hildegards Favoriten-Kapseln >>>

Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

Zirbeldrüse entkalken, entgiften und aktivieren >>>

Wer nach Ideen sucht, um die Zeit im Wald bewusster zu gestalten, findet auf diesen Karten einfache, kraftvolle Übungen für kleine Erholungspausen im Grünen. Achtsamkeits- und Atemübungen, Naturrituale und Baumbotschaften inspirieren dazu, den Wald tiefgreifend zu entdecken, zu erfahren und vor allem zu genießen.

Waldbaden – Inspirationskarten für den Wald >>>

Zeolith ist der Meister der Entgiftung, stoppt krankheitserregende (pathogene) Prozesse im Körper, wirkt positiv auf die Gelenke und bindet Säuren, Schwermetalle, Darmgase, Bakteriengifte sowie Schimmelpilzgifte. Außerdem enthält es viel Silizium – eines der wichtigsten Spurenelemente des Köpers.