Tagesenergie heute 11. September 2025 – Kraft der Gedanken

Die Tagesenergie heute hilft durch die positive Kraft der Gedanken alle negativen Gedanken zu transformieren. Lassen wir alte Glaubensmuster und Handlungsweisen los!

Wir können die Tagesenergie heute nutzen, um durch die Kraft der Gedanken mehr positive Energie in unser Leben zu manifestieren. Neues Gedankengut, neue Handlungen und somit auch neue Beziehungen können jedoch nur dann entstehen, wenn wir negative Gedanken transformieren, indem wir alles Alte und uns Belastende einfach ziehen lassen.

Die Kraft der Gedanken führt auch zu einer positiven Lebenseinstellung. Warten wir voller Vorfreude auf ein ersehntes Ereignis, sind wir glücklich und frohgemut. Umgekehrt lösen unangenehme Situationen Ängste aus, so dass negative Gedanken sich ihren Weg bahnen können.

Positive Gedanken verändern nach und nach unsere Realität!

Alle Kräfte, die wir brauchen, um eine Situation zu ändern, können wir aus uns selbst schöpfen. In dem Augenblick, in dem wir uns für Freiheit, Glück und Liebe entscheiden, sind wir frei, können glücklich werden und sind fähig zu lieben.

Die Gedankenkraft und die Macht des Unterbewusstseins führen zu innerer Harmonie und Liebe, zu körperlich-seelischer Gesundheit und Erfolg im Beruf.

Nutze die Kraft der Gedanken >>>.

.

Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute

Vertrauen wir auf die Tagesenergie heute, um mithilfe der Kraft der Gedanken das negative Gedankenkarussell zu durchbrechen und die damit verbundene negative Energie zu reduzieren.

Alles und jedes ist miteinander verwoben und jeder gesetzte Gedanke – ob bewusst oder unbewusst – hat nicht nur eine Auswirkung auf unsere eigene Zukunft, sondern beeinflusst das kollektive Ganze. Seien wir uns gerade am heutigen Tag bewusst, wie wichtig es ist, negative Gedanken zu transformieren.

Denken wir nur mehr an das, was WIR leben wollen!

Betrachten wir uns selbst, unser Leben und alle Situation mit den Augen der Liebe. Neues mag sich herausfordernd anfühlen, gerade dann, wenn es unverhofft in unser Leben tritt, doch wir spüren instinktiv, was wir durch die Kraft der Gedanken alles schaffen können.

Begib dich in dein Herz. Niemals in der Geschichte der Menschheit war es wichtiger als heute, sich auf die Reise ins Herz einzulassen und seinen Stellenwert zu verstehen. Wenn du im Herzen bist, muss nichts getan werden, um Veränderung herbeizuführen.

Lebe im Licht deines Herzens >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

.

