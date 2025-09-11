Mondkraft heute 11. September 2025 – Mond im Stier am Tag des Jupiter

Die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier schenkt am Tag des Jupiter Wachstum und Erfolg. Pluto beeinflusst das Gefühlsleben auf positive Weise. Neptun in Fische stärkt die Intuition. Verlieren wir die Bodenhaftung nicht! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Stier – Mondphase: abnehmender Mond im Stier – aufsteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Venus im Löwen – Mond Sextil Neptun – Mond Sextil Pluto.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Genießen wir die Liebe und das Leben!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond im Stier am Tag des Jupiter

Donnerstag ist der Tag des Jupiter und eignet sich hervorragend für alle Aktivitäten, bei denen wir Erfolg und Wachstum suchen. Jupiter verspricht uns aber auch jeden Donnerstag Glück in der Liebe. Außerdem ist es ein guter Tag für Veränderungen.

Jupiter ist auch der Planet, der für Überfluss und Transformation steht. So eignet sich dieser Tag zudem hervorragend dafür, etwas Neues zu lernen oder Ideen für neue Projekte zu spinnen. Du solltest aber auch einmal zurückblicken und darauf schauen, was du bisher erreicht hast.

Wenn du auf deine Fehler blickst, dann bitte niemals mit Selbstzweifeln, sondern mit dem Willen, daraus zu lernen. Schreibe dir auf, was du in der Zukunft erreichen möchtest. Das ist eine gute Art, dich nicht im Arbeitstrott zu verlieren.

Seelenplanet Neptun verbindet sich zu einem Sextil mit dem Mond im Stier. Da wir bei diesem Aspekt über eine ausgeprägte Intuition verfügen sind wir fähig, unser Unterbewusstsein mit unseren bewussten Gedanken zu verbinden und in Einklang zu bringen. Zudem gelingt es uns, die Emotionen anderer Menschen wahrzunehmen, weshalb wir Lügner und Blender direkt enttarnen. So wissen wir intuitiv, wie wir in bestimmten Situationen am besten reagieren sollten.

Da wir unsere Umgebung sehr sensibel und daher verstärkt wahrnehmen, besitzen wir auch die Fähigkeit, die Vorhaben anderer bereits im Voraus zu erspüren, wenn nicht sogar vorherzusehen. Es entsteht manches Mal sogar der Eindruck, als könnten wir Gedanken lesen. Grundsätzlich macht uns dieser Aspekt sehr sensibel, ­anziehend und träumerisch und es zeigt sich ein Hang zu einem angenehmen und leichten Leben.

Bleiben wir bei der Verwirklichung von Plänen realistisch!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier am Tag des Jupiter

Unterstützung erhalten wir den ganzen Tag auch durch Pluto im Wassermann, der sich mit dem Mond im Stier ebenfalls zu einem Sextil verbindet und unsere Gefühlswelt auf positive Weise beeinflussen wird. Außerdem verleiht uns der Pluto-Einfluss große Widerstandsfähigkeit und starkes Selbstvertrauen.

Die starke Energie von Pluto sorgt auch für einen durchschlagenden Willen, großen Ehrgeiz, Durchsetzungskraft und Mut. Somit können wir alle bestehenden Schwierigkeiten und Hindernisse mit dem nötigen Ehrgeiz überwinden.

Lassen wir uns von den kraftvollen Energien leiten!

Mond im Stier und Neptun im Widder

Tierkreiszeichen Stier Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Kehlkopf, Hals, Nacken, Schilddrüse, Sprachorgane

Organsystem: Kreislauf

Mond-Magie der Mondkraft heute Kümmern wir uns um unser körperliches und seelisches Wohl, um unsere Energiespeicher aufzutanken und das innere Gleichgewicht zu bewahren.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Stier besonders gut: Allgemein – Mit dem Mond im Stier haben wir eine hervorragende Möglichkeit, um alle Geldanlagen zu überprüfen. Der Stier ist ein Sammler, deshalb sind alle langfristigen Anlageformen sinnvoll. Kurzfristige Spekulationen sind jedoch mit Vorsicht einzugehen. Gesundheit – Unser Ohren können sich an Stier-Tagen als besonders lärmempfindlich erweisen. Ohrenschmerzen können wir jedoch rasch lindern: Geben wir warmes Öl in das Aussenohr und verschließen es mit Watte. Die Schilddrüse können wir hingegen an Stier-Tagen besonders gut mit Nährstoffen versorgen und auch Ohren, Mund und Hals sprechen besonders auf unterstützende und reinigende Maßnahmen an. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Stier steht ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Heil-Trank Selleriesaft >>> Garten/Pflanzen – Kältetage, wie jetzt beim Mond im Stier, eignen sich gut zum Umtopfen, da die Pflanzen rasch anwurzeln. Fitness – Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das gilt heute vor allem in Sachen Sport – Überwinden wir den inneren Schweinehund. Schönheit/Wellness – Ein Dampfbad mit Kräuter-Zusatz tut Körper, Geist und Seele gut und lässt uns von innen heraus strahlen. Nun sollten wir auch ausgiebig Hals und Dekolleté pflegen! Haushalt – Lüften wir heute nur kurz, da sich die Feuchtigkeit sonst in den Räumen hält und Schimmel hervorrufen kann. Liebe – Im Liebesleben sind wir durch den Stier-Mond sinnliche Genießer und sollten oberflächliche Flirts vermeiden. Beruf/Karriere – Sämtliche berufliche Vorhaben haben durch den hartnäckigen Mond im Stier hervorragende Aussichten auf Erfolg. Tages-Tipp – Leckere Mahlzeiten, gelungene Entscheidungen in Geldfragen und lohnende Schnäppchen gehören zu den Themen beim Mond im Stier. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Stier vermeiden: Gesundheit – Der Stiermond ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Hals, Nacken, Kehle, Mandeln, den oberen Atmungsorganen, dem Rachen, den Stimmbändern und der Speiseröhre – Schonen wir auch unsere Stimme! Wäsche waschen – Problemflecken bleiben im Gewebe, die Fasern werden stärker angegriffen und das Waschmittel lässt sich nicht restlos ausspülen, was Allergien auslösen kann. Heute ist jede Form des Wäsche-Waschens ungünstig. Tagesverbot – Termine beim Zahnarzt sollten wir besser nicht an einem Stier-Tag wählen, da der Kiefer derzeit überaus empfindlich ist. .

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

