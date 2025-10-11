Tagesenergie heute 11. Oktober 2025 – Angstblockaden auflösen

Die Tagesenergie heute fordert dazu auf, alle Angstblockaden aufzulösen und die Angst durch bedingungslose Liebe zu ersetzen. Lassen wir uns vom Leben berühren!
Du selbst entscheidest jetzt, welche Erfahrungen du zukünftig machen willst. Lässt du dich dabei von Gedanken der Angst leiten, ziehst du folgerichtig die Ergebnisse dieser Angst in dein Leben. Lässt du dich bei deinen Entscheidungen von tiefer Herzensfreude und Liebe leiten, bereicherst du dein Leben mit neuen und erfüllenden Ereignissen.
Versuchen wir allem, was uns heute begegnet, mit Liebe entgegen zutreten, auch wenn es gegenteilige Gefühle auslösen wird. Ändern wir unseren Blickwinkel und bemühen wir uns, die Situation aus der Sicht unseres Gegenübers zu betrachten. Wenn wir dazu bereit sind, dann verlieren wir die Angst vor dem Ungewissen und es wird in uns der Mut geweckt, die Energien der Liebe anzunehmen und zu übertragen.
Die Tagesenergie heute stellt uns vor die Aufgabe, die Grenzen der Angst zu überwinden und alles durch bedingungslose Liebe zu ersetzen!
Akuter Stress, alte Verletzungen, seelische Belastungen, die sich im Laufe der Zeit angesammelt haben – all das bildet Blockaden in unserem Energiesystem, die sich schnell und effektiv mit der Klopfakupressur auflösen lassen.
Entlaste Tag für Tag dein inneres Stress-Konto und komme Schritt für Schritt deinem persönlichen Frieden näher.
Klopfakupressur – Ängste und Blockaden auflösen >>>.
.
Energetische Einflüsse der Tagesenergie heute
Ersetzen wir alle Ängste, Befürchtungen, Zwänge und Blockaden ganz einfach durch bedingungslose LIEBE, GÜTE, ZUNEIGUNG, WÄRME und AUFMERKSAMKEIT. Umgeben wir uns mit Menschen, die wir mögen und lieben, die uns gut tun und denen wir gut tun!
Durch die Kraft der Auflösung wird eine ganz besondere Energie freigesetzt, um unsere Ängste aufzulösen. Es ist das Gefühl der allumfassenden, bedingungslosen Liebe, die uns durch diesen Tag begleitet. Die Tagesenergie unterstützt uns dabei, in diese Liebe alles zu legen, was gelöst, geheilt und oder gefestigt werden soll.
Lassen wir uns vom Leben berühren und spüren wir, wie die Geschichten unseres Lebens sich verwandeln.
Jeder hat sie, keiner will sie: die so genannten schwierigen Gefühle wie Angst, Wut oder Trauer. Was besonders schwerfällt: die unangenehmen Emotionen zu verstehen, zu regulieren und als wichtige Signale für die eigenen Bedürfnisse zu nutzen.
Durch leicht umsetzbare Tools gelingt es, unsere Gefühlswelt immer besser zu verstehen und nachhaltig zu verändern. So befreien wir uns von Impulsivität und Blockaden, finden Leichtigkeit und stärken das Selbstbewusstsein.
Tools für alle Gefühlslagen >>>.
.
Die Alpenschau wünscht euch mit der Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!
.
.
