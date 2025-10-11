Mondkraft heute 11. Oktober 2025 – Zwillinge-Mond am Tag des Saturn

Die Mondkraft heute mit dem Zwillinge-Mond am Tag des Saturn bringt durch eine kritische Verbindung Enttäuschungen in der Liebe mit sich. Die Verbindung der Sonne mit dem Mond in den Zwillingen beruhigt die aufwühlenden Einflüsse. Stellen wir die Liebe auf den Prüfstand! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Zwillinge – Mondphase: abnehmender Mond in den Zwillingen – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur im Skorpion – Venus Opposition Saturn – Sonne Trigon Mond.

.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Denken wir bei Diskussionen daran, dass nur, weil uns niemand widerspricht, wir nicht unbedingt recht haben müssen. Lassen wir auch andere zu Wort kommen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in den Zwillingen am Tag des Saturn

Jeder Planet ist einem Wochentag zugeordnet und hat besondere Energien im Gepäck. Samstag ist der Tag des Saturn, der heute viel von seiner Strenge verliert und uns dabei hilft, Ordnung zu schaffen – in unseren Gedanken, aber auch im Aussen. Es ist somit Samstags immer die beste Zeit um Keller oder Dachboden zu räumen, aber auch um den Putzeimer zu schwingen und alles auf Vordermann zu bringen.

Organisieren wir uns und kümmern uns um all die Dinge, für die die wir unter der Woche keine Zeit hatten. Durch die Disziplin von Saturn gelingt es uns heute auch besser, den inneren Schweinehund zu überwinden, was wir durchaus für sportliche Aktivitäten nutzen sollten. Vor allem wer gerne joggen oder wandern geht, kann von den Saturn-Energien profitieren.

.

.

Saturn ist uns heute jedoch nicht nur wohlgesinnt, sondern wird uns durch eine herausfordernde Verbindung mit Liebesplanet Venus bis zum Nachmittag arg zusetzen und sowohl unser Gefühlsleben als auch unsere Beziehungen schwer belasten. Empfindungen, die gerade noch lebendig waren, scheinen uns urplötzlich abhandengekommen zu sein. Wir fühlen uns ernüchtert und können irgendwie nichts mehr spüren.

Es fühlt sich an, als wäre die Beziehung zu Ende. Es kommt häufig zur Entfremdung und zu Trennungen, vor allem, wenn die Beziehung bisher eher oberflächlich war und keinen besonderen Tiefgang hatte. Man verlässt den Partner oder wird verlassen, denn die Verliebtheit weicht Ernüchterung und Enttäuschung.

Beziehungen, die nicht auf gegenseitigem Respekt und echter Zuneigung gründen, werden diese Saturn-Venus-Verbindung, wohl kaum überstehen. Es mag uns zwar so vorkommen, als ob äußerliche Umstände die Verbindung beenden, doch machen wir uns bewusst, dass wir diese Umstände selbst herbeigeführt haben.

Falls wir dazu neigen, uns in der Arbeit zu vergraben und dadurch unsere Liebesbeziehung vernachlässigen, werden wir das nach diesem Transit bitter bereuen. Doch nicht immer sind Aufgeben und Trennung jetzt die beste Lösung. Unsere Liebe wird nämlich nur geprüft, möglicherweise korrigiert und letztlich sogar vertieft und stabilisiert.

Überlebt die Beziehung diesen schwierigen Transit, darf man fast von echter Liebe sprechen!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen am Tag des Saturn

Wertvolle Unterstützung erhalten wir am Nachmittag durch die Sonne in der Waage, die sich mit dem Mond in den Zwillingen zu einem förderlichen Trigon verbindet und der kritischen Venus-Saturn-Energie zumindest etwas von ihrem negativen Einfluss nimmt. Dieses Trigon stellt nämlich die Ausgeglichenheit wieder her, denn zwischen Seele und Geist, sowie Wille und Gefühl herrscht vollkommene Harmonie.

Daher schenkt die Verbindung von Sonne und Mond inneres Gleichgewicht, große Beliebtheit und insgesamt einen sehr gefestigten Charakter. Das Mond Sonne Trigon stärkt aber auch die Gesundheit und bringt neue Kräfte mit sich, damit wir uns von Rückschlägen relativ schnell erholen können.

Wie bei allen harmonischen Aspekten besteht jedoch die Gefahr, ein wenig träge zu werden, weil alles so gut läuft. Legen wir die Hände nicht in den Schoß, denn wir verfügen im Überfluss über kreatives Talent, das wir im Umgang mit unseren Mitmenschen gewinnbringend einsetzen können, wenn wir uns nur einen Ruck geben würden.

Schöpfen wir unser ganzes Potential aus!

.

Mondkraft heute mit dem Mond in den Zwillingen

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

. Tierkreiszeichen Zwillinge Element: Luft

Tagesqualität: Licht

Nahrungsqualität: Fett

Pflanzenteil: Blüte

Körperzone: Schulter, Arme, Hände

Organsystem: Drüsensystem

. *****

.

. *****

.

. *****

.

Mond-Magie der Mondkraft heute Die Beschleunigungsfalle, in der wir oft feststecken, nimmt viel von unserer inneren Freiheit und Inspiration. Wenn wir merken, dass wir Fehler machen, die uns sonst nicht passieren, oder dass die Gedanken immer wieder abschweifen, dann ist eine Auszeit fällig!

.

Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge besonders gut: Allgemein – Neugierig huscht beim Mond in den Zwillingen unsere Aufmerksamkeit von Thema zu Thema. Planen wir deshalb keine Aufgaben ein, die eine stundenlange Konzentration erfordern. Gesundheit – Wer eher zu den Stubenhockern zählt, sollte gerade an den lebhaften Zwillinge-Tagen einen Spaziergang machen, denn die frische Luft kräftigt den Körper wunderbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Zwillinge steht, ist Zeit für Blühendes: Artischocken, Broccoli, Sonnenblumenkerne, Nüsse, Hagebutten, Blumenkohl, Holunder und alles was blüht. Garten/Pflanzen – Schneiden wir kranke Pflanzen und Bäume jetzt zurück. Sie gesunden dann wieder besser. Fitness – Stärken wir Schultern und die Lunge durch eine gezielte Gymnastik in Verbindung mit Atemübungen! Schönheit/Wellness – Eine sanfte Massage der Hände ist an Zwillinge-Tagen besonders wohltuend. Haushalt – Öffnen wir alle Fenster und sorgen für Durchzug! Der Luftmond bringt mehr Frische ins Haus und entzieht den Räumen verstärkt die Feuchtigkeit. Liebe – Erotik spielt eine Nebenrolle. Es freut uns mehr, zu flirten, zu turteln und ein bisschen mit dem Feuer zu spielen. Beruf/Karriere – Wir können uns durch den luftig-leichten Mond in den Zwillingen nicht gut konzentrieren, sind dafür aber äußerst redegewandt und überzeugend. Daher sind diese Tage für Brainstormings, Seminare und Konferenzen bestens geeignet. Tages-Tipp – Das beste was wir heute für unsere Gesundheit tun können, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft. Auch eine Entgiftung des Körpers ist erfolgreich. Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Zwillinge vermeiden: Gesundheit – Der Mond in Zwillinge ist ungeeignet für Operationen und Behandlungen an Lunge, Bronchien, Luftröhre, obere Rippen, Schultern, Arme, Hände und Finger. Wer Probleme mit den Stimmbändern hat, sollte diese besonders schonen. Ernährung – Wer bereits einen erhöhten Cholesterinspiegel hat, sollte beim Zwillinge-Mond komplett auf Fett und fettreiches Essen verzichten. Tagesverbot – Gießen an Blütentagen (Zwillinge, Waage, Wassermann) lockt Schädlinge an – auch bei Zimmerpflanzen.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

.

