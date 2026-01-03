Rauhnacht- und Vollmond-Tagesenergie heute 3. Januar 2026 – 10. Rauhnacht

Die Rauhnacht- und Vollmond-Tagesenergie heute mit der 10. Rauhnacht am 3. Januar, die energetisch für den Monat Oktober steht, macht Transformation und Loslassen zum zentralen Thema. Entdecken wir unseren inneren Kern!

Die 10. Rauhnacht, die dem Monat Oktober zugordnet ist, schenkt uns durch die Vollmond-Energien die Kraft der Transformation und ermutigt zum Loslassen, um das Alte sterben zu lassen und das Neue in unser Leben zu ziehen. Finden wir zu unserem inneren Kern, denn dieser ist wie der Mittelpunkt unseres Kraftfeldes. All unser Handeln erblickt von diesem Punkt aus das Licht der Welt.

Konzentrieren wir uns auf die einzelnen, gegenwärtigen Momente unseres Lebens und lösen wir uns von der Vergangenheit – von der nahen und erst recht von der fernen. Wir versuchen oftmals etwas zu halten, doch alles fließt und zerrinnt zwischen den Zeiten. Je mehr wir versuchen an Altem haften zu bleiben, desto mehr stören wir den Fluss unseres Lebens.

Mit der Rauhnacht-Tagesenergie heute in der 10. Rauhnacht können wir durch mutiges Loslassen beim Vollmond alles Belastende der Transformation übergeben!

Nutzen wir die Rauhnacht-Tagesenergie heute durch die deutlich spürbaren Vollmondenergien ganz bewusst, um die irdischen Verstrickungen zu erkennen. Wir wollen Heilung in unserem Leben? Heilung kann aber erst dann erfolgen, wenn wir bereit sind, das große Loslassen einzusetzen. Genau jenes Loslassen von all den Dingen, die uns das Leben erschweren, machen eine Wandlung zum Guten möglich.

Die Schöpfung entfaltet sich tagtäglich vor unseren Augen, nun sind wir aufgefordert unseren Teil dazu beizutragen. Wenn wir voller Achtsamkeit den Weg in die Tiefe der Seele finden, erwächst unsere innere Bereitschaft, dem Leben mit Liebe zu begegnen, damit wir im Sturm der Zeit neue Lebensenergie erhalten können.

Wir benötigen die Energie der Transformation, um unsere selbst produzierten und manifestierten Auswirkungen unserer Handlungen erlösen zu können – nur so kann Wandlung und Heilung erfolgen.

Für jeden von uns gibt es einen göttlichen Plan – und unsere Seele kennt den Weg, um diesem Plan zu folgen und im Einklang mit unserem höchsten Selbst zu leben. Diese Gewissheit schenkt Mut und Kraft in unserer herausfordernden Zeit, die nichts anderes als die große Transformationsreise der Erde in sich birgt.

Seelenweg – Folge deinem göttlichen Plan >>>.

.

Energetische Einflüsse der Rauhnacht-Tagesenergie heute mit dem Vollmond

Ab und zu fällt es uns schwer, wahrzunehmen was noch Bestand hat und das loszulassen, was nicht mehr dienlich ist. Wir merken nicht mehr, was unser innerer Kern ist, stattdessen füllen wir ihn mit etwas auf, das gar nicht zu uns gehört. Nutzen wir deshalb ganz bewusst die Kraft von Transformation und Loslassen!

Die Sehnsucht nach Tiefe und der Wunsch nach Lebendigkeit und wahrer Lebensqualität stecken in uns Allen. Jeder von uns wünscht sich in die Tiefe der Seele eintauchen zu können und die Fülle des Lebens vollständig erleben zu dürfen.

Tauche ein in deinen inneren Kern!

.

Stelle dir in dieser 10. Rauhnacht auch folgende Fragen:

.

Was ist der Sinn meines Lebens?

Warum bin ich hier?

Was will ich auf die Erde bringen?

Was ist mir für mein Leben wichtig?

Was ist endgültig vorbei und möchte nun losgelassen werden?

Radikales Loslassen, kosmische Selbstvergessenheit, Einssein – das ist wahre Glückseligkeit! Und genau dieser einzigartige Gefühlszustand ist ein sehr machtvoller Schalter, um auf Gesundheit, Alterungsprozesse und Wohlbefinden selbst Einfluss zu nehmen.

Tief in unserem Inneren schlummert ein Licht, das strahlen will. Es ist das Gefühl, dass etwas Größeres auf uns wartet, dass wir aus einem bestimmten Grund auf dieser Welt sind.

Doch oft fehlt uns der Mut, diesem inneren Ruf zu folgen. Übungen, Mantras und Affirmationen helfen, die innere Stärke zu gewinnen, um den eigenen Weg zu gehen und die wahre Berufung zu leben.

Lass dein Licht leuchten >>>.

.

Die Alpenschau wünscht euch mit der Rauhnacht-Tagesenergie heute durch den Vollmond einen energiereichen Tag!

