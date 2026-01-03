Rauhnacht-Mondkraft heute 3. Januar 2026 – Vollmond im Krebs – Wolfsmond

Die Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem emotionalen Vollmond im Krebs bringt große Veränderungen mit sich und fordert zum Loslassen von altem Ballast auf. Es zeigen sich durch den Wolfsmond kreative Ideen und der Blick auf das Wesentliche wird geschärft. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht ab im Sternzeichen Krebs – Mondphase: abnehmender Vollmond im Krebs – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Mond – 10. Rauhnacht.

Tagesmotto der Mondkraft heute:

Bei diesem ersten Vollmond im neuen Jahr kann es gleich schon etwas unruhig und hochemotional werden. Nehmen wir alles gelassen, atmen mehrmals tief durch und entspannen uns!

Mondkalender und Rauhnacht-Mondkraft heute – Vollmond im Krebs

Das Jahr hat gerade erst begonnen, und schon erleben wir mit dem ersten Vollmond im neuen Jahr, der auch Wolfsmond genannt wird, einen emotionalen Höhepunkt. Der Vollmond im Krebs bietet zwar bereits ab 11.05 Uhr die Gelegenheit, etwas abzuschließen, jedoch können sich die Vollmond-Energien sehr widersprüchlich anfühlen und einen inneren Konflikt zwischen unseren emotionalen Bedürfnissen und unseren Verpflichtungen hervorrufen.

Die strenge Sonne im Steinbock kann zudem Druck auf uns ausüben, härter zu arbeiten und Sicherheit zu schaffen. Lassen wir uns davon nicht verrückt machen und hören wir auf unser Bauchgefühl. Es sagt uns, was wir jetzt brauchen und welche Schritte wir gehen sollen. Wie können die Vollmond-Energien auch nutzen, um in dieser Zeit des Wandels neue Wege zu erkennen, die uns letztendlich in eine erfolgreiche Umbruchzeit begleiten werden.

Selbst wenn etwas gänzlich Unbekanntes auf uns zukommt, sollten wir nicht all zulange überlegen, sondern voller Mut die Gelegenheit beim Schopf packen. Wir sollten die erneuernden Energien dankbar aufnehmen und versuchen, sie zielführend zu nutzen.

Der Vollmond im Krebs unterstützt uns auch dabei, neue Werte und Strukturen zu schaffen. Er fordert dazu auf, unsere innere Autonomie zu stärken und auch die unangepassten Seiten mehr zu leben. Das ist auch dringend nötig, denn wir treten in einen tiefen Wandlungsprozess ein, der einen neuen und spektakulären Mondzyklus einläutet.

Dieser Vollmond führt uns in eine aufregende Zeit. Es finden tiefgreifende Umwälzungsprozesse statt und es bilden sich neue Machtverhältnisse. Es liegt nun ausschließlich an uns, die Verantwortung für neue Wege zu übernehmen.

Lenken wir die spürbaren Wandlungsprozesse in eine gute Richtung!

Kosmische Energie der Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem Vollmond im Krebs

Besondere Unterstützung erhalten wir am Abend durch den Wolfsmond, da dieser uns aufgeschlossen macht für alles Neue und so manche kreative Idee im Gepäck haben. Wir müssen uns aber auch auf Überraschungen und unerwartete Wandlungen gefasst machen, die so manches nicht gleich in gewohnten Bahnen laufen lassen. Es können sich außerdem plötzliche Lebenswendungen ergeben, wie zum Beispiel auch Orts- und Berufswechsel, die jedoch durchaus positive Auswirkungen haben werden.



Darüber hinaus sind wir durch den Vollmond-Einfluss fähig, überholte Strukturen, an denen unser Herz hängt, fallen zu lassen und diese durch neue zu ersetzen. Das Gleiche gilt auch für unser alltägliches Leben, weshalb wir zuhause Unbrauchbares ausmisten können oder auch ganz neue Verwendungen für ausgediente Dinge finden. So können wir mithilfe der Rauhnacht-Mondkraft heute eine Lebenswende in allen Bereichen anstoßen.

Nutzen wir die Gunst der Stunde und probieren etwas gänzlich Neues aus!

Rauhnacht-Mondkraft heute mit dem Vollmond im Krebs

Tierkreiszeichen Krebs

Element: Wasser

Tagesqualität: Feuchte

Nahrungsqualität: Kohlenhydrate

Pflanzenteil: Blatt

Körperzone: Brustbereich, Lunge

Organsystem: Nervensystem

Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute

Extra-Tipp der Mondkraft heute

Mond-Magie der Mondkraft heute

Wir finden ständig Gründe, warum etwas nicht klappt, anstatt es einfach zu probieren. Unterbewusst spielt oft die Angst zu scheitern eine Rolle. Wir gehen auch oft den Weg des geringsten Widerstandes und neigen dazu, nichts zu ändern. Üben wir uns heute einmal in Selbstdisziplin und gehen alle Aufgaben mutig an.

Was der Mondkalender heute rät:

Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs besonders gut:

Allgemein – An Tagen mit Krebs-Mond reagieren viele Menschen sensibler auf kleine Seitenhiebe, Sticheleien oder Beleidigungen. Als Ergebnis entstehen oft Missverständnisse und eine ungute Atmosphäre. Deshalb ist ein Miteinander viel wichtiger, als Recht zu haben oder seinen Willen durchzusetzen.

Gesundheit – Achten wir darauf, nicht allzu viel Kohlenhydrate zu uns zu nehmen. Das gilt ganz besonders für Weißmehl und Zucker, die beim Krebs-Mond nicht so gut verstoffwechselt werden können. Fette und scharfe Gewürze sollten wir ebenfalls meiden, da sie den Magen belasten.

Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Krebs steht, ist Zeit für Blattgemüse: Alle Salate, Mangold, Spinat, Pilze, Kresse, Kräuter, Porree und Kohl in jeder Form.

Garten/Pflanzen – Wir können die Krebs-Tage zum ausgiebigen Gießen sowie Düngen unserer Pflanzen nutzen.

Fitness – Lassen wir den inneren Schweinehund los und finden zu neuer Motivation, indem wir mit einer neuen Sportart anfangen.

Schönheit/Wellness – Jetzt sind alle straffenden Maßnahmen für die Haut sehr wirksam. Wechselduschen kräftigen und durchbluten die empfindliche Haut im Brustbereich und lassen kleinere Hautunreinheiten verschwinden.

Haushalt – Der Mond hilft beim Wäsche waschen. Flecken, die man ansonsten nur schwer aus Kleidungsstücken entfernen kann, lassen sich durch einfaches Waschen erfolgreich beseitigen.

Liebe – Wir sehnen uns beim Mond im Krebs nach menschlicher Nähe, häuslicher Geborgenheit und zärtlichen Berührungen.

Beruf/Karriere – Im Beruf werden wir nicht sonderlich erfolgreich sein, da wir für Großprojekte weder die Energie noch die Nerven haben.

Tages-Tipp – Ganz egal, wie gerade unsere Stimmung ist, mit was wir gerade zu kämpfen haben, wie groß so manches Problem ist und wie sehr unsere Gesundheit angegriffen ist: Lachen ist die beste Medizin!

Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond im Krebs vermeiden:

Gesundheit – Schwer verdauliches Essen belastet beim Krebs-Mond unseren Körper mehr als sonst. Wer mit Gewichtsproblemen zu kämpfen hat, sollte Kohlenhydrate ganz vermeiden, denn diese schlagen nun besonders an. Auch auf Alkohol sollten wir ganz verzichten. Achten wir auf leichte Kost und gehen pfleglich mit Magen sowie Leber um!

Einkochen – Die Fäulnis- und Schimmelgefahr ist durch den Mondstand größer, deshalb am besten Marmeladen, die man heute einkocht, sofort verbrauchen.

Tagesverbot – Finger weg von allen Haarveränderungen! Am besten die Haare nicht waschen, denn sie könnten sonst struppig werden. Auch das Haareschneiden steht unter keinem guten Stern – Meiden wir einen Friseurbesuch!

Die Alpenschau wünscht euch mit der Rauhnacht-Mondkraft heute an Silvester einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

