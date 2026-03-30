PORTALTAG: Tagesenergie heute 30. März 2026 – 6. Portaltag der 10 Portaltage im März

Die Tagesenergie heute am 6. Portaltag der 10 Portaltage im März fordert dazu auf, dem Ruf der Seele zu folgen und auf die innere Stimme zu hören. Die Zeit ist reif für deinen Seelenplan!

Dein Seelenplan, den du seit Anbeginn der Zeit tief in dir trägst, wartet nun darauf, von dir ans Licht gebracht zu werden. Die Tagesenergie heute am Portaltag öffnet den Zugang zu deinem Seelenauftrag, wenn du bereit bist, auf deine innere Stimme zu hören und dem Ruf der Seele zu folgen.

Du hast die Möglichkeit im Hier und Jetzt deinen wahren Lebenssinn zu erkennen, damit du wieder im Einklang mit deinem Seelenplan in der Vollkommenheit der Liebe und des Lichtes leben kannst. Wenn du deinem Seelenplan folgst, wird neue Lebensenergie dein ganzes Sein erfüllen und dich zu neuen Wegen der Entfaltung führen.

Halte heute inne und stoße ganz bewusst in deine ungeahnten Tiefen vor, damit sich die Fülle aus deinem Unterbewusstsein auch ausbreiten kann.

Hören wir auf die innere Stimme, denn sie ist die Stimme unseres wahren grenzenlosen Seins!

Wenn du deinem Seelenplan folgst und die Welt durch die Augen der Seele siehst, kann sich in deinem Leben viel verändern. Äußerer Erfolg verliert an Gewicht, und die Schwierigkeiten auf deinem Weg erfahren eine andere Deutung: Sie dienen dem Reifungsprozess deiner Seele.

Um die Botschaften der Seele besser zu verstehen und das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen lässt sich erlernen, wenn du auf den inneren Ruf der Seele hörst und diesem für dich selbst bestimmten Plan folgst!

Finde den wahren Sinn deines Lebens >>>.

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Energetische Einflüsse der Portaltag-Tagesenergie heute

Unsere Seele will, dass wir uns selbst und unseren Seelenplan erkennen und verwirklichen. Nur dann fühlen wir uns gesund, glücklich und von tiefer innerer Freude erfüllt. Alles andere, was nicht der wahren Lebensbestimmung entspricht, führt dagegen häufig zu innerer Unzufriedenheit – oft unerklärlich, weil wir doch alles zu haben scheinen.

Den Seelenplan zu leben ist unser wahres Ziel. Manchmal geschehen im Alltag völlig unvorhergesehen eine Kette von Ereignissen, die das Leben in neue Bahnen lenken. Scheinbar ohne unser Zutun erfüllt sich so ein vorbestimmter Weg.

Doch ob wir danach streben, unseren wahren Seelenplan zu verwirklichen, oder ob wir lieber bequem in der Masse mit schwimmen und die Normen des Umfeldes erfüllen, ist unsere eigene Entscheidung.

Fangen wir damit an, für uns selbst zu brennen, anstatt uns von anderen ausbrennen zu lassen!

Shakespeare sagte: Wenn die Seele bereit ist, sind es die Dinge auch.

Und tatsächlich wird dein Leben leicht und fühlt sich besser an, wenn dein Ego mit deiner Seele in Resonanz schwingt.

Befreie dich aus deiner Selbstsabotage, denn erst dann kannst du dein Potenzial erkennen und entfalten.

Selbstverwirklichung in Resonanz mit deinem Seelenplan >>>.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Portaltag-Tagesenergie heute einen energiereichen Tag!

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