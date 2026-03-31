Mondkraft heute 31. März 2026 – Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau beeinflusst unser Seelenleben. Neptun vernebelt den klaren Blick nach vorne. Bereinigen wir alte Geschichten! Was der Mondkalender heute rät:

Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: zunehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in den Fischen – Mond Opposition Neptun.

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Tagesmotto der Mondkraft heute:

Wenn wir zu viel auf einmal erledigen wollen, kommen wir nur unnötig in Stress und es droht Chaos. Schön einen Schritt nach dem anderen machen!

Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau

Die Mondkraft heute schenkt uns durch den Mond in Jungfrau die Möglichkeit, in die Tiefen unseres Seelenlebens einzutauchen. Wem es gestern noch nicht gelungen ist, die Heilenergie des Mondes für einen harmonischen Ausgleich zwischen Körper, Geist und Seele zu nutzen, hat heute noch einmal die Gelegenheit, die immer noch vorhandenen seelischen Blockaden zu erkennen und aufzulösen.



Nehmen wir uns heute deshalb etwas Zeit und kümmern uns um unsere seelische Verfassung, denn alte Prägungen und Muster gehören hinterfragt. Achten wir durch Innenschau darauf, was wir im Innersten wirklich fühlen, wollen und brauchen. So können wir nach Möglichkeiten suchen, um unser Seelenleben wieder in ein harmonisches Gleichgewicht zu bringen.



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Die Mondkraft heute erweckt Gefühle, die uns auf positive Weise überraschen und verblüffen. Wir sollten uns fragen, was uns inspiriert und bewegt und worauf wir in unserem Leben und in unseren Beziehungen Wert legen. In Beziehungen aller Art können diejenigen von den Konstellationen profitieren, die bereit sind, ihrem Gegenüber offen zu begegnen, vorhandene Gemeinsamkeiten zu erkennen und zu pflegen. Alte Geschichten können ebenfalls bereinigt und wichtige Grundlagen für die Zukunft geschaffen werden.

Neptun steht allerdings dem kritischen Jungfrau-Mond in Opposition gegenüber und vernebelt durch diese Konstellation die klare Sicht auf die Dinge, die uns weiterbringen können. Die von der Mondkraft ermöglichte Innenschau und etwas Rückzug, während Neptun die Sicht vernebelt, wirken ausgleichend und klärend.



Bewahren wir unser seelisches Gleichgewicht!

Kosmische Energie der Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

Beim Mond in der Jungfrau laufen wir wir immer wieder Gefahr, dass der Verstand dominiert und wir unsere emotionalen Bedürfnisse in den Hintergrund rücken. Wenn der Verstand die Gefühle regiert, zeigen wir uns anderen gegenüber eher reserviert, was uns jedoch auch als Arroganz ausgelegt werden kann.



Versuchen wir uns nicht in unser Schneckenhaus zurückzuziehen und über all dem Pflichtbewusstsein die Welt um uns herum vergessen. Nutzen wir die Mondkraft heute und verbinden Herz und Verstand zu einem harmonischen Miteinander.



Mit dem Mond in der Jungfrau können wir heute noch einmal für alle schwierigen Situationen eine Lösung finden. Allerdings müssen wir immer wieder darauf achten, dass unser Verstand nicht über die zu lösenden Probleme hinaus die Oberhand übernimmt. Wer nur analytisch und kritisch alles hinterfragt, blockiert sich selbst für die gefühlvollen und harmonischen Momente, die die Mondkraft heute als Geschenk bereithält.

Stehen wir zu unseren Gefühlen!

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Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau

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Tierkreiszeichen Jungfrau Element: Erde

Tagesqualität: Kälte

Nahrungsqualität: Salz

Pflanzenteil: Wurzel

Körperzone: Verdauungsorgane

Organsystem: Kreislauf

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Gesundheits-Tipp der Mondkraft heute Viele Stoffe wirken zusammen, um uns körperlich, geistig und seelisch zu einem gesunden Menschen zu machen, der sich wohlfühlt und mit Elan in den Tag geht. NADH ist jedoch der Basisstoff für die Produktion von Energie. Fehlt es uns an NADH, fehlt es uns an Antrieb. Das heißt, wir sind erschöpft, lustlos und müde. Den Zellen fehlt Energie, weshalb Körper, Geist und Seele leiden. Das Geheimnis unserer Lebensenergie >>> NADH hydriert – Energie beginnt im Inneren >>>

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Mond-Magie der Mondkraft heute Das ist ein guter Tag für alle Vorhaben, die ein wenig Mut erfordern. Eine Redensart besagt: „Wer etwas wirklich will, findet Wege. Wer etwas nicht will, findet Ausreden.“ In diesem Sinne ist es nun an der Zeit, sich einen Ruck zu geben und direkt auf sein Ziel los zu gehen.

. Innere Sicherheit spüren, vertrauensvoll leben und sich gut geführt wissen – wäre das nicht schön? Wenn wir unserer Intuition, der Weisheit unserer Seele, folgen und uns mit dieser verbinden, kann unser Wunsch Realität werden. Inneres Navi zum Glück >>>

. Was der Mondkalender heute rät: Folgendes gelingt durch die Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau besonders gut: Allgemein – Die Jungfrau-Energie will wissen, was abläuft. Überraschungen sind jetzt nicht unbedingt eine Freude. Versuchen wir deshalb ganz besonders flexibel zu sein. Nehmen wir uns vor, jede unerwartete Situation mit Gelassenheit hinzunehmen. Das erspart uns so manches Magendrücken. Gesundheit – Die besondere Kraft der Jungfrau-Tage macht sich an der Tätigkeit der Verdauungsorgane bemerkbar. Sie wirkt auf Dünn- und Dickdarm, Milz und Bauchspeicheldrüse. Wir sollten deshalb auf eine ausgewogene Ernährung achten. Für eine leichte Fastenkost ist unser Körper jetzt besonders dankbar. Gesunde Ernährung – Wenn der Mond im Zeichen Jungfrau steht, ist Wurzelzeit: Gut sind Kartoffeln, Rettich, Rote Bete, Knoblauch, Kohlrabi, Sellerie, Radieschen, Zwiebeln und Möhren. Garten/Pflanzen – Setzen wir an Jungfrau-Tagen Topfpflanzen um oder Ableger ein. Fitness – Ein Spaziergang ist heute genau das Richtige. Verbringen wir viel Zeit draußen in der Natur, denn das stärkt Gesundheit und Immunsystem. Schönheit/Wellness – Beim Jungfrau-Mond wird der Darm positiv beeinflusst – wir sollten deshalb wieder einmal eine Darmreinigung durchführen. Stärke deine Darmgesundheit >>> Haare schneiden – Beim Jungfrau-Mond geschnitten, wachsen die Haare dichter und kräftiger nach. Haushalt – Die Zeit ist ideal für Hausarbeiten, die Sorgfalt und Ordnungssinn verlangen. Liebe/Partnerschaft – Die Gefühle halten sich in Grenzen und es kann zu Missverständnissen kommen, die es zu bereinigen gilt. Beruf/Karriere – Auf beruflicher Ebene läuft alles wunderbar, denn wir sind ehrgeizig und voller Motivation bei der Arbeit. Tages-Tipp – Schalten wir alle Sorgen und Ängste aus und leben im Hier und Jetzt. Das ist wichtig, um Körper, Geist und Seele zu entlasten und zu stärken! Folgendes sollte man bei der Mondkraft heute mit dem Mond in Jungfrau vermeiden: Gesundheit – Jungfrau-Tage sind ungünstig für Operationen und Behandlungen an den Verdauungsorganen (vor allem Dünndarm), der Bauchspeicheldrüse und der Milz. Fenster putzen – Auch wenn der Mond in Jungfrau das Waschen und Putzen positiv beeinflusst, sollten wir aufs Fenster putzen verzichten, da wir keinen klaren Durchblick erhalten werden. Tagesverbot – Wir sollten keine zu schweren Gerichte essen – unser Verdauungsapparat ist im Augenblick etwas angeschlagen und könnte nur allzu rasch beleidigt reagieren.

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Die Alpenschau wünscht euch mit der Mondkraft heute einen wundervollen Tag im Einklang mit dem Mond!

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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.

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Künstliche Lichtquellen, schlechte Nachtruhe und hohe Belastung unseres Körpers mit Toxinen – all das hat wesentliche Auswirkungen, denn sterben Zirbeldrüse beginnt zu verkalken – mit gravierenden Folgen.

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