Mondkraft heute 30. März 2026 – Mond in der Jungfrau – Venus im Stier

Die Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau schenkt Stabilität und sorgt für eine Neuordnung. Venus im Stier verändert die Qualität der Liebe. Lassen wir uns von den Liebesenergien verzaubern! Was der Mondkalender heute rät:
Der Mond steht im Sternzeichen Jungfrau – Mondphase: zunehmender Mond in der Jungfrau – absteigende Mondkräfte – Herrscherplanet Merkur in den Fischen – Venus im Stier.
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Tagesmotto der Mondkraft heute:
Zelebrieren wir das Leben und die Liebe!
Mondkalender und Mondkraft heute – Mond in der Jungfrau
Wir sollten den Mond in der Jungfrau heute vor allem zur Stärkung unserer körperlichen Gesundheit nutzen, da wir die Mondenergien gezielt für alle Leiden einsetzen können, die einer Heilung bedürfen. Alles was wir unserem Körper nun zuführen, hat eine stärkende Wirkung.
Gönnen wir uns aber auch eine Auszeit mit einem Spaziergang in der Natur, damit wir uns besser erden können und zu unserer Mitte zurückfinden. Zudem erhalten wir durch die Bewegung im Freien wertvolle Unterstützung für unsere Gesundheit und können Vitamin D tanken, das unentbehrlich ist, weil es unter anderem auch für ein starkes Immunsystem sorgt.
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Nutzen wir die klärende Mondkraft heute auch, um unserer Spontanität mehr Raum zu geben. Lassen wir uns von eventuell vorhandenen Zukunftsängsten nicht entmutigen, sondern vertrauen wir auf die positiven Mondenergien, die uns zu einer Neuausrichtung inspirieren, wenn wir unsere Ängste loslassen können.
Gehen wir gedanklich in die Tiefe und blicken wir auf alles, was uns im Innersten belastet und befreit werden muss. Nicht alles, was wir dort vorfinden wird uns gefallen. Doch es ist wichtig sich den Dingen zu stellen, denn dann fällt es uns leichter, uns authentisch einzubringen und die eigene Kraft frei zu entfalten.
Beschreiten wir mutig neue Wege!
Kosmische Energie der Mondkraft heute mit Venus im Stier
Liebesplanet Venus verlässt heute den Widder und wandert bis 24. April in den genussvollen Stier. Nach den aufregenden, aber turbulenten Wochen, welche wir zuvor unter der herrschenden Venus im Widder erlebt haben, kehren nun wieder mehr Ruhe und Harmonie ein.
Doch nicht nur das, die Stier-Venus fördert auch unsere Beziehungen und hält viele Vorteile für uns bereit. In der Liebe ist während der nächsten Wochen alles erlaubt, was Genuss, körperliches Wohlbefinden und vermehrte Lust bereitet. Besonders wenn es um eine neue Liebe geht, sollten wir die Augen offen halten.
Die Venus im Stier symbolisiert aber auch die Finanzen, so dass uns die finanzielle Sicherheit bei der Partnerwahl wichtig sein wird. Wer bereits die Liebe fürs Leben gefunden hat, wird durch die Venus-Energie ebenfalls positiv beeinflusst, da bestehende Partnerschaften gefestigt und eine neue Tiefe der Liebe die Beziehung bereichert.
In Partnerschaften legen wir durch die Venus im Stier besonders Wert auf Treue und Zuverlässigkeit. In unserem tiefsten Inneren sehnen wir uns zudem danach, eine feste, stabile Beziehung zu finden oder gar zu heiraten. Venus im Stier lässt uns bei der Wahl unseres Partners sehr überlegt, rational und mit viel Geduld vorgehen – Ganz nach dem Motto: „Drum prüfe, wer sich ewig bindet.“
Mit der Venus im Stier spielen aber auch Genuss, Bequemlichkeit und der Hang zum Luxus eine Rolle. Wir verspüren die Tendenz, es uns so richtig rundum gut gehen zu lassen – und das mit möglichst geringer Anstrengung. Wir schätzen auch die Pflanzenwelt viel mehr als sonst und können die Kraft der Heilpflanzen für unsere Gesundheit nutzen.
Nutzen wir diese wundervolle Liebesenergie!
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Mondkraft heute mit dem Mond in der Jungfrau
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Tierkreiszeichen Jungfrau
Element: Erde
Tagesqualität: Kälte
Nahrungsqualität: Salz
Pflanzenteil: Wurzel
Körperzone: Verdauungsorgane
Organsystem: Kreislauf
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Wenn wir mit den Mondkräften leben, uns von ihnen bewegen lassen, erwacht die Seele. Beim sanften Mondschein kommt die innere Stimme, die Seelenstimme zu Wort und wir fühlen, dass alles Lebendige um uns herum beseelt ist.
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